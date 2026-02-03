Una nomina, molte fratture: Cassino si scopre meno granitica dopo Formisano

La designazione di Anna Teresa Formisano a garante regionale per la disabilità accende il dibattito politico a Cassino, tra consensi convinti, critiche sul “poltronismo” e tensioni crescenti dentro e fuori la maggioranza di centrosinistra.

La nomina di Anna Teresa Formisano a Garante Regionale per la Disabilità del Lazio ha generato un vivo dibattito nella politica locale di Cassino. (Legi qui: Cinque voti per un garante: Formisano eletta, Rocca avvisato).

L’ex parlamentare dell’Udc, ex assessore regionale ai Servizi Sociali, oltre che consigliere e assessore della Città Martire tra gli Anni 80 e 90 è da sempre presente sulla scena politica della provincia di Frosinone. Per questo la sua elezione è stata al centro di moltissime reazioni: in gran parte positive . Ma anche di non poche critiche che hanno fatto emergere tensioni all’interno della politica di Cassino.

Anna Teresa Formisano

Formisano è da sempre vicina all’amministrazione comunale guidata dal sindaco PD Enzo Salera. È infatti storicamente legata alla consigliera comunale Jole Falese, eletta nella lista Partecipiamo Cassino, che fa parte della maggioranza comunale ed è tra le consigliere più attive e vicine al sindaco. Jole Falese, nelle ultime elezioni Regionali del Lazio, si è candidata nella lista D’Amato Presidente per il centrosinistra, riportando un risultato di assoluto rilievo.

A Cassino si è infatti affermata come la candidata più votata dell’intero centrosinistra, superando addirittura i candidati di bandiera del Partito Democratico, Sara Battisti e Antonio Pompeo. Un dato politico che rafforza il peso specifico della sua posizione e che contribuisce a spiegare il sostegno convinto espresso nei confronti della neo Garante.

Consensi, silenzi e prime crepe nella maggioranza

Andrea Vizzaccaro

E proprio da Jole Falese sono arrivati i complimenti più ampi e le felicitazioni più sincere per questa nomina. Un plauso che è diventato corale all’interno della lista Partecipiamo Cassino, a partire dal capogruppo Andrea Vizzaccaro. Quest’ultimo, dopo aver fatto un passo indietro e aver proposto il nome di Enzo Salera come candidato forte della maggioranza alle elezioni Provinciali, sembra aver acuito le divergenze delle scorse settimane con alcuni pezzi della maggioranza, conquistando il centro della scena politica cittadina.

C’è da dire che, su questa nomina così importante anche per il territorio, non è arrivata né una voce né una dichiarazione ufficiale del sindaco Salera, e questo – è facile immaginarlo – non sarà stato particolarmente apprezzato dalla nuova Garante regionale.

Fernando Cardarelli ed Enzo Salera

Come sicuramente non è stata apprezzata la presa di posizione di Fernando Cardarelli, esponente del PD di Cassino e coordinatore della lista Salera Sindaco alle ultime elezioni Comunali. Le sue critiche, espresse sui social, non prendono direttamente di mira la figura di Formisano ma la creazione di “altri enti inutili regionali che costano tanto e non portano nessun beneficio se non a chi li ricopre”.

Una posizione che ha aperto una frattura evidente, rendendo pubblico un disagio che fino a poco tempo fa sembrava restare sotto traccia.

Critiche, repliche e il ritorno delle vecchie divisioni

A quella di Cardarelli si è aggiunta la posizione molto dura di Maria Palumbo, referente per la disabilità del PRC Frosinone e candidata a sindaco a Cassino per la sinistra nelle ultime elezioni comunali. Palumbo ha criticato aspramente l’istituzione di questo ente, affermando: “Abbiamo davvero bisogno di un altro ufficio, di un’altra poltrona o dell’ennesimo incarico politico, o avremmo semplicemente bisogno di diritti esigibili e servizi che funzionano?”.

Anna Teresa Formisano con il presidente della Corte dei Conti Tommaso Miele (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

A rispondere è stata direttamente Anna Teresa Formisano, che si è subito messa al lavoro. E che, dalle prime dichiarazioni, ha certificato che il suo non sarà un ruolo di facciata ma operativo, a difesa della disabilità e delle tante persone che vivono con disagio la propria condizione. Il fatto che la sua elezione sia arrivata solo con il voto dei consiglieri di centrodestra, e al termine di una quinta votazione dal risultato incerto, dimostra che si è trattato di una nomina fortemente politica.

La nomina di Formisano, quindi, oltre a rappresentare un riconoscimento per il suo impegno sul territorio, sembra aver aperto un nuovo capitolo nelle dinamiche interne della politica di Cassino. Le critiche continuano a circolare, le reazioni restano in evoluzione, anche all’interno dell’amministrazione Salera, che fino a poco tempo fa appariva granitica.

Continua, insomma, l’eterna contrapposizione tra ex democristiani, capaci di ritagliarsi ruoli di primo piano tra destra e sinistra. Ed ex comunisti, che non accettano il “poltronismo” e non perdono occasione per denunciarlo.

Bentornata Prima Repubblica.