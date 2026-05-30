Una panchina bianca a Frosinone. Per chi non torna più dalla strada

Una panchina bianca affacciata su Frosinone per ricordare le vittime della strada e trasformare il dolore in consapevolezza. L'iniziativa di ValerioNelCuore unisce memoria, educazione e sicurezza, con una giornata dedicata soprattutto ai giovani e al valore di un ritorno a casa che non va mai dato per scontato.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Un posto che resterà vuoto per sempre. Non per dimenticanza: per scelta. Una panchina bianca, affacciata sulla città, tra piazza Turriziani e le Terrazze, che non aspetta nessuno. O meglio: aspetta tutti quelli che vogliono fermarsi un momento a ricordare chi non è tornato. Chi è uscito di casa una mattina e non ha fatto ritorno. Chi ha pagato con la vita una distrazione, un secondo di troppo con gli occhi sul telefono, un bicchiere di troppo prima di mettersi al volante.

Venerdì 19 giugno, l’associazione ValerioNelCuore dona questa panchina alla città di Frosinone. Non è un monumento. Non è una targa. È un posto dove sedersi: o dove non sedersi, perché restare vuota è il suo modo di parlare più forte.

Il nome che porta

(Foto © DepositPhotos.com)

ValerioNelCuore dice già tutto. C’è un nome lì dentro, c’è una storia che qualcuno ha deciso di non tenere solo per sé ma di trasformare in un gesto pubblico, in un invito alla riflessione, in una presenza permanente nel cuore di una città. Le associazioni che nascono da un lutto e scelgono di combattere invece di chiudersi sono le più tenaci che esistano. Sanno di cosa parlano. Non usano statistiche: usano nomi.

E quella panchina bianca, nel mezzo di Frosinone, avrà la forza silenziosa delle cose che non hanno bisogno di spiegarsi.

Una giornata che non si ferma alla commemorazione

L’inaugurazione non sarà solo un momento solenne. Prima dello svelamento, l’area ospiterà una serie di attività pensate soprattutto per i giovani: simulatori di guida sicura, prove pratiche, dimostrazioni di primo soccorso, momenti di sensibilizzazione sui rischi dell’alcol e delle sostanze stupefacenti alla guida. Alcol test in distribuzione, cocktail analcolici, materiale informativo: tutto costruito attorno all’idea che la sicurezza stradale non sia un codice da memorizzare ma un valore da interiorizzare. Perché il punto non è la multa. Il punto è tornare a casa.

Il presidente Aci Maurizio Federico con il direttore Celestina Arduini

L’iniziativa porta il patrocinio del Comune di Frosinone, del CSV Lazio, di ACI Frosinone e della ASL di Frosinone. Alla realizzazione collaborano AIFVS Latina-Frosinone, la Croce Rossa, l’Unità di Strada ASL, l’ACAT Ciociaria, la SafetyDriveSchool e le Autoscuole Bufalini Ready2Go.

È la fotografia di una comunità che si mette insieme su un tema che tocca tutti: perché le strade di Frosinone le percorrono tutti, ogni giorno, e ogni giorno qualcuno non arriva dove aveva detto che sarebbe arrivato.

Quello che resta

Piazza Turriziani

Dietro ogni incidente stradale non ci sono numeri. Ci sono nomi. Ci sono famiglie che aspettano una telefonata che non arriva, genitori che aprono la porta di una stanza che non verrà più aperta, amici che conservano messaggi che non avranno risposta.

Quella panchina bianca, nel cuore della città, non risolve niente. Non restituisce nessuno. Ma dice una cosa precisa a chiunque ci passi davanti: questa assenza non è normale. Non deve diventare normale. E tu, che passi, che guidi, che corri, che sei distratto — tu puoi fare la differenza.

Una panchina vuota. Il modo più onesto che esista per ricordare chi non c’è più.