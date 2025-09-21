Una Pepsi, un grazie, un sindaco: e la dignità torna a vivere

Il graduale ritorno alla vita div un ragazzo invisibile, grazie ad un sindaco che non si gira dall’altra parte, una comunità che ricorda le sue ferite. A Villa Santa Lucia, la storia di Hicham diventa esempio di umanità, memoria e riscatto. Con una Pepsi e un grazie.

Non servono proclami, né bandiere. A volte, per fare politica vera basta un gesto, una voce tremante e una lattina di Pepsi. Come quella che Hicham, ragazzo marocchino spezzato dalla vita e smarrito nel silenzio dell’invisibilità, ha chiesto a Orazio Capraro, sindaco di Villa Santa Lucia. “Grazie”, ha sussurrato. E in quel grazie c’era tutta la sua storia: di fuga, dolore, annientamento. Ma anche l’inizio di un ritorno alla vita. (Leggi qui: Hicham, il fantasma tornato uomo: dieci anni nell’oblio, una storia da ascoltare).

La foto che li ritrae insieme è stata scattata ieri mattina. Un’immagine che dice tutto, senza bisogno di didascalie: un ragazzo marocchino, Hicham, seduto, rasato, vestito dignitosamente, con lo sguardo ancora incerto ma vivo. Non è una foto da esibire. È una foto da guardare bene. Perché racconta cosa significa restituire dignità a un essere umano quando tutto gli è stato tolto: il corpo, la voce, l’identità.

La foto da guardare

Secondo le prime informazioni, Hicham era un giornalista in Marocco. Dieci anni fa la madre vende ogni avere pur di offrirgli un viaggio di sola andata per l’Europa.

Ma qualcosa è andato storto. Hicham è finito nelle mani sbagliate, di persone capaci di annientare la mente e spegnere la volontà. Lo hanno frantumato dentro, fino al punto che oggi ha paura della sua stessa ombra.

Lo hanno ritrovato in un angolo d’Italia, spaventato, invisibile, annullato.

Ma è qui che ha incrociato un uomo che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Orazio Capraro è sindaco di un piccolo comune, Villa Santa Lucia, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu letteralmente cancellato dai bombardamenti. Una comunità che sa bene cosa significa perdere tutto e dover ricominciare da macerie e paura.

Capraro quella memoria ce l’ha addosso: sa che meno di ottant’anni fa, i suoi nonni e i nonni di tanti cittadini del Cassinate sono stati sfollati, costretti a cercare rifugio altrove, costretti a emigrare. In Italia e all’estero. Quella fame, quel freddo, quella paura di non essere più nessuno, oggi appartengono a Hicham. E forse è anche per questo che il sindaco ha preso a cuore questa storia come se fosse personale.

Una Pepsi ed un grazie

“Appena mi ha visto, mi ha chiesto una Pepsi Cola. Lo ha fatto con una voce flebile, tremante. E poi mi ha detto ‘grazie’. Un grazie che veniva da un posto profondo, che forse neanche lui sa più dove si trova”. In pochi giorni, il sindaco ha messo in moto una rete di affetti, istituzioni e cure.

Il reparto SPDC dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino ha preso Hicham in carico. E i medici, con attenzione, tatto e affetto, stanno facendo un lavoro straordinario. Hicham ha ricominciato a mangiare. Una cosa che per chi vive una vita normale sembra banale. Ma per chi ha perso anche il senso del proprio corpo, è l’inizio della risalita.

“Vederlo oggi, sbarbato, con i capelli corti, vestito e profumato… sembrava un ragazzo. Un bambino cresciuto troppo in fretta. Un corpo da sportivo, che ha vissuto e poi è stato dimenticato”.

Come uno sfollato

E così come accadeva con gli sfollati del dopoguerra, anche per Hicham servono persone che ci credano, che non lascino fare tutto al tempo.

Giovedì sarà nominato il suo tutore legale. Poi ci sarà un incontro con il Procuratore della Repubblica Carlo Fucci, che ha scelto di guardare negli occhi questa storia.

Come anche il Luogotenente Gaetano Evangelista, comandante della stazione dei Carabinieri di Piedimonte San Germano, che sta seguendo tutto con discrezione e rispetto.

Accanto a questo percorso umano, istituzionale, sanitario, c’è anche l’altro grande motore del cambiamento: l’informazione. In questi giorni, la vicenda di Hicham è stata raccontata con sensibilità e coraggio. “La storia di Hicham non è solo la sua. È anche la nostra. È la storia di un uomo da salvare ma anche di una comunità che ha deciso di non girarsi dall’altra parte. E credetemi: basta poco per restituire dignità. Basta volerlo davvero” ha evidenziato Orazio Capraro.

Oggi Hicham è in un letto d’ospedale. Ma non è più solo. E questa, già da sola, è una notizia che vale la pena raccontare.