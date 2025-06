Una sconfitta annunciata, un errore evitabile: il PD inciampa su se stesso

Il Partito Democratico ha subito una sconfitta referendaria prevedibile quanto evitabile. Evidenziando errori strategici e una mancanza di identità. Ignorando questioni cruciali attuali, ha scelto di rinnegare il proprio passato anziché costruire sul presente, risultando in confusione e una comunicazione inefficace.

C’è modo e modo di perdere. Ma c’è un modo particolarmente doloroso: perdere contro se stessi. È quello che è successo al Partito Democratico con la débâcle referendaria di queste ore, una sconfitta tanto profonda quanto prevedibile, come ha avuto l’onestà di riconoscere la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno: “Una sconfitta evitabile, un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre”.

Il guaio non è solo il risultato, ma l’errore strategico che lo ha generato. I referendum non sono stati una battaglia identitaria. Sono stati, piuttosto, l’ennesima rimozione della propria storia recente, l’ennesimo tentativo del PD versione “campo largo” di dimostrarsi coerente… negando se stesso. Il Jobs Act, nel bene e nel male, fu una riforma di centrosinistra. Fu voluta da un governo di centrosinistra. Abrogarlo, oggi, non è correggere: è rinnegare. E rinnegare non rafforza l’identità, la svuota.

L’esorcismo del passato

Così, mentre si fingeva di parlare al futuro, si celebrava un piccolo esorcismo del passato. E nel farlo, si è ignorato completamente il presente: il costo della vita, i salari bassi, la mancanza di strumenti concreti per i giovani, per le famiglie, per le imprese. Come ha detto con lucidità Elisabetta Gualmini, il referendum è diventato “una mobilitazione politica contro se stessi”. Una corsa a correggere il “vecchio Pd”, nella speranza di guadagnare legittimità in una nuova sinistra confusa, che flirta con il grillismo più che con il riformismo europeo.

Non è stato un caso se l’unico quesito con un senso politico profondo — quello sulla cittadinanza — è passato quasi in sordina, schiacciato in un calcolo tattico. Quel referendum poneva una domanda vera, urgente, nazionale: chi può diventare italiano? E come? Ma anziché essere al centro della campagna, è stato trascinato nella stessa cornice di autodenuncia, come un post-it attaccato all’ultima pagina di un vecchio diario.

Meglio la resa dei conti

Il risultato è stato un boomerang. Non perché gli italiani siano insensibili ai temi della giustizia sociale o della cittadinanza, ma perché intuiscono la differenza tra una proposta e una resa dei conti. E il PD ha scelto, ancora una volta, la seconda.

Lia Quartapelle ha detto che quella referendaria è stata “una grande battaglia combattuta con strumenti non adatti”. Ma forse non è nemmeno una questione di strumenti. È mancato il bersaglio. È mancato il coraggio di dire: “Questo siamo, e su questo costruiamo”. Ed è mancata la consapevolezza che il futuro si costruisce, non si cancella.

Il PD ha preferito il rito dell’espiazione all’ambizione della proposta. Ha imbracciato l’elmetto contro le sue stesse riforme, e ora si ritrova con le mani vuote e la base confusa. Ha perso un’occasione per parlare al Paese e ha finito per parlare soltanto a se stesso. E forse nemmeno con convinzione.

