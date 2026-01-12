Una scuola all’asta: i perché dello sfratto alla “Pietrobono” ordinato dal Tribunale

Il Tribunale di Frosinone ordina lo sgombero della scuola media Pietrobono, destinata all’asta. Saltano le rassicurazioni del Comune: 500 studenti restano senza sede per errori amministrativi risalenti agli anni Settanta.

Tutto sta in un “PQM”. In linguaggio giuridico significa “per questi motivi”. Ed è proprio lì, in quelle poche righe finali di un provvedimento del Tribunale di Frosinone, che si consuma una vicenda destinata a lasciare il segno: lo sfratto della scuola media “Pietrobono”.

Il giudice dell’esecuzione, Simona Di Nicola, ha disposto la liberazione immediata dell’edificio scolastico di via Giacomo Puccini 36 nel capolugo, ordinando che lo sgombero avvenga anche con l’ausilio della forza pubblica. L’immobile dovrà essere liberato “da cose e persone” perché destinato alla vendita all’asta, fissata per il 18 febbraio alle ore 11, in Tribunale.

In altre parole: una scuola viene sfrattata.

La scuola sfrattata

Il Palazzo di Giustizia di Frosinone

Ventuno classi, circa 500 alunni, uno dei pochi istituti del territorio ad indirizzo musicale. Un presidio educativo che, di colpo, si ritrova senza una sede. E studenti e famiglie senza certezze su dove e come proseguire l’anno scolastico.

La motivazione del giudice è esplicita e non lascia spazio a interpretazioni. La liberazione dell’immobile – scrive – è necessaria perché rende più probabile la vendita “al giusto prezzo di mercato”. La presenza di una scuola, infatti, genera incertezza nei potenziali acquirenti sui tempi di consegna del bene e finisce per disincentivare la partecipazione all’asta. Sgomberare subito l’edificio significa, dunque, tutelare l’interesse del debitore esecutato. Chi? Qui viene il bello.

Un esecutato è un debitore contro cui è in corso un procedimento di esecuzione forzata ordinato dal tribunale. Come un pignoramento di beni (mobili o immobili) per recuperare un debito non pagato, garantendo la migliore soddisfazione possibile del credito. E cosa c’entra questo con la scuola Pietrobono? A chi stanno pignorando la scuola? Ci arriviamo tra un attimo.

Il Comune prova a buttarla in calcio d’angolo

Prima vediamo cosa ha tentato il Comune di Frosinone per salvare la scuola. Solo pochi mesi fa, aveva assicurato che l’anno scolastico sarebbe arrivato serenamente al termine. In primavera, sindaco e assessori avevano scelto la strada dell’“acquisizione sanante”, presentandola come la soluzione definitiva per salvare la Pietrobono. Si tratta di una procedura espropriativa eccezionale che consente alla pubblica amministrazione di acquisire al proprio patrimonio un’opera realizzata su suolo privato senza un valido esproprio, riconoscendo al proprietario un indennizzo stabilito dalla legge.

Una mossa che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto mettere al riparo la scuola. Ma che si è rivelata un vicolo cieco.

Il nodo della proprietà

Il problema emerge in sede esecutiva. Cioè durante una procedura con cui vendere i beni di una persona per recuperare un debito. Lì si scopre che l’area su cui sorge l’edificio scolastico risulta infatti di proprietà di Gianpiero Mancini, debitore esecutato, assistito dall’avvocato Fabrizio Faustini. Questo dettaglio cambia tutto: la scuola è stata costruita su un terreno che non è stato espropriato ed è ancora nelle mani del suo proprietario. Che è sotto esecuzione. Quindi?

Se il Comune avesse acquisito l’immobile, avrebbe di fatto acquisito anche il debito collegato alla procedura esecutiva. Cioè i cittadini di Frosinone si sarebbero accollati il debito di un estraneo.

Una conseguenza giuridicamente inammissibile. Ed è per questo che il giudice ha dichiarato inopponibile al procedimento esecutivo il decreto di acquisizione adottato dal Comune con la determinazione dirigenziale n. 3320 del 1° ottobre 2024. Cioè ha detto che il Comune non si poteva prendere la scuola. Da qui la decisione di andare avanti con la vendita all’asta e con la liberazione forzata dell’immobile.

Una storia che viene da lontano

Foto © Stefano Strani

Le radici della vicenda affondano negli anni Settanta. Nel 1970 il Prefetto autorizzò il Comune all’occupazione temporanea del terreno per costruire la scuola. Il proprietario, però, non accettò l’esproprio e avviò un lungo contenzioso.

Nel 1982 il Comune deliberò il pagamento di oltre 38 milioni di lire come indennizzo. Ma quell’atto non venne mai perfezionato con una trascrizione formale. Il pagamento, in sostanza, non si tradusse in un titolo giuridicamente solido. Un vuoto amministrativo che, a distanza di decenni, presenta oggi il conto.

Il risultato è una sentenza che, nei fatti, sfratta 500 studenti e un pezzo di città. Un epilogo che pesa come un macigno e che solleva una domanda inevitabile: possibile che un errore amministrativo di mezzo secolo fa ricada oggi su ragazzi, famiglie e comunità scolastica?

Il diritto ha fatto il suo corso. Ma la politica, ora, è chiamata a dare risposte. E in fretta.