Undici Comuni si alleano: a Frosinone il primo ufficio Europa intercomunale

La visione che fu di Turriziani: mettere d'accordo 11 Comuni, con la propria storia e l'imprescindibile autonomia e indipendenza. Non è ancora un' 'Area Vasta'. Ma si arriva al primo ufficio concreto. Frosinone si riappropria di un ruolo guida. Senza voler fagocitare i centri vicini

Quella del 10 ottobre 2024 dovrebbe essere ricordata come una data storica. Non perché ha “battezzato” la partenza del primo Ufficio Europa. Ma perché si tratta del primo ufficio Intercomunale: fisicamente sta a Frosinone ma è dell’intera area vasta, cioè degli 11 Comuni che hanno deciso di fare squadra e presentare le pratiche a Bruixelles come se fossero un’unica entità. È il primo mattone di una ipotetica Area Vasta sulla quale si sta lavorando da anni, cercando di superare diffidenze e campanilismi.

L’istituzione dell’ufficio Intercomunale è stata decisa dalla Giunta Comunale del capoluogo con la delibera nr. 313/2024: ha approvato lo schema di convenzione per creare un Ufficio Europa di Area Vasta, per dare attuazione alla ricerca e gestione di Fondi Europei. Ne faranno parte i Comuni di Frosinone, Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Supino e Torrice.

Cosa prevede la Convenzione

Foto © Stefano Strani

A disciplinare quella struttura c’è un documento. Si tratta di 18 articoli che disciplinano la convenzione in forma associata degli 11 Comuni ‘contermini‘ cioè che abbiano un confine a collegarli con l’altro, come se fosse un’unica grande città.

La Convenzione disciplina gli obblighi, cui formalmente si impegnano le Parti, per dare attuazione alla ricerca e gestione di Fondi Europei. L’idea è quella di creare una città intercomunale che metta insieme Frosinone ed i centri vicini. Ognuno mantiene la sua autonomia e la sua identità, il suo sindaco con il proprio gonfalone e municipio, ma una serie di servizi vengono gestiti insieme come se si fosse un Comune soltanto . La cooperazione sulla ricerca congiunta di fondi europei per progetti da realizzare insieme è il primo passo per provare a mettere tutti insieme.

Con la firma del documento di Convenzione gli 11 Comuni concordano di perseguire sette obiettivi. Il primo. Favorire l’informazione sulle opportunità offerte dall’Unione Europea. Il secondo. Favorire lo scambio delle migliori pratiche in tema di utilizzo delle risorse comunitarie collegate ai finanziamenti europei. A seguire: avviare servizi di networking, promuovere attività di studio, ricerca e formazione relativamente al tema dei Fondi comunitari. Offrire assistenza attraverso attività di orientamento che consenta di comprendere appieno le opportunità di finanziamento. Sostenere l’attività progettuale seguendo le metodologie europee. Individuare e richiedere i finanziamenti deliberati dai Comuni convenzionati.

Il Comune ente capofila

Foto: Philippe Stirnweiss © EU Press Service

Il Comune di Frosinone sarà l’Ente Capofila che assume direttamente la responsabilità del Servizio Europa di Area Vasta (Punto Europa). Tra cui l’organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti soprattutto in riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

La sede ufficiale del Servizio Europa di Area Vasta (Punto Europa) viene fissata presso la sede dell’Ente capofila, quindi a Frosinone.

Nella convenzione è previsto il Comitato dei Sindaci. E’ costituito dai rappresentanti legali degli Enti aderenti ed è convocato dal Sindaco del Comune Capofila anche su semplice segnalazione di ciascuno degli Enti firmatari. Poi procede alla istituzione della Struttura di supporto del Servizio Europa di Area Vasta (Punto Europa). Ancora: esamina ed approva le richieste di accesso ai Fondi europei e la partecipazione finanziaria di ciascun Ente.

Il documento programmatico annuale è il documento che programma le attività e definisce i costi della struttura.

Cos’è la Struttura di piano

C’è anche la Struttura di Piano, per la gestione del Servizio Europa di Area Vasta (Punto Europa) con sede stabile presso il Comune Capofila. La Struttura si compone di: un Coordinatore – Dirigente Settore Comune Capofila o di altro Comune individuato, un Responsabile Amministrativo- Contabile. Di un Responsabile Tecnico (LL.PP). Infine di un Responsabile tecnico Servizi.

Si avvale della collaborazione di personale amministrativo incaricato del Comune Capofila. Nonché dagli altri Comuni che in sede di programmazione delle richieste di finanziamento dovranno obbligatoriamente individuare proprio personale da distaccare presso la struttura.

Per il funzionamento del Punto Europa i Comuni associati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci le somme necessarie. Quanto costerà? Si parte con 20 centesimi di euro all’anno per ogni abitante. Che verranno calcolati sulla base del numero di residenti certificato dall’Istat. La durata della Convenzione è fissata in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. La Convenzione alla scadenza del triennio si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno.

Aspetti politici ed ipotesi Turriziani

Giovanni Turriziani

Fin qui gli aspetti tecnici e normativi della convenzione. Ci sono poi delle considerazioni di natura politica altrettanto rilevanti che non possono essere sottovalutate. L’ipotesi di arrivare alla creazione di un ente intercomunale di area vasta (anche se non è ancora la città intercomunale) è supportato peraltro da uno studio universitario. L’allora presidente di Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani si è scontrato con la riluttanza provinciale del campanilismo: tutti i Comuni temevano di perdere una parte della loro sovranità. (Leggi qui: Il caffè di Giovanni Turriziani dopo lo stop al Grande Capoluogo)

Mettere d’accordo 11 Comuni, con la propria storia e l’imprescindibile autonomia e indipendenza non era una operazione semplice. Nessuno ci era riuscito prima. Aver ottenuto un simile risultato è senza alcun dubbio un merito che va riconosciuto all’amministrazione del Capoluogo. Per averci creduto e per avere insistito.

Il merito va in primo luogo, per questo al sindaco Riccardo Mastrangeli, al presidente della Commissione area vasta Vincenzo Iacovissi ed a tutti i Consiglieri della Commissione. Frosinone si riappropria del ruolo di guida e di coordinamento in provincia e si accredita come il capoluogo capace di fare sintesi strategica, per intercettare i fondi comunitari .

La lungimiranza dei Sindaci

Di converso, i sindaci dei comuni di Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Supino e Torrice, unitamente ovviamente al Capoluogo, con la firma della convenzione dimostrano capacità amministrativa. Ma anche lungimiranza, maturità e progettualità. Le 11 amministrazioni sono assolutamente eterogenee dal punto di vista politico. Sono di Destra di Sinistra e di centro. Guardano quindi ben oltre il consueto, ormai ampiamente superato dalla storia, steccato del proprio Comune o di appartenenza partitica .

Per la prima volta in Ciociaria le amministrazioni mettono in pratica il concetto mai applicato del fare sistema e, conseguentemente importante, massa critica. Mettersi insieme, creare numeri e volumi, non solo in termini di km quadrati, ma anche di Pil, per avere maggiori possibilità di accedere ai finanziamenti comunitari. Per poi traferirli a beneficio delle proprie comunità.

Il lavoro di squadra che premia

Riccardo Mastrangeli

Esempio di scuola di amministrazione politica “alta”, di spessore. L’aver condotto in passato sempre battaglie in “splendida solitudine” e mai di territorio, è stata una delle falle nella crescita e nello sviluppo della Ciociaria. Che l’ha vista quasi sempre soccombere, rispetto ad altre realtà concorrenti e, soprattutto, rispetto a Roma.

Undici Comuni lo hanno capito che per raggiungere determinati obiettivi è necessario farlo insieme. E lo aveva capito perfettamente l’indiscusso campione di basket americano Michael Jordan quando disse “Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere i campionati.”

Quello della competitività, in provincia di Frosinone, è appena cominciato.