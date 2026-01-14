Unità Pd a che prezzo: l’ombra lunga di Di Stefano sulla corsa di Salera

La ricomposizione del Pd in Ciociaria rafforza il Partito ma riduce gli spazi politici per Enzo Salera. La mediazione di Luca Di Stefano ne certifica il ruolo provinciale e sposta gli equilibri futuri.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

L’altra faccia della medaglia. L’operazione ufficializzata nelle ore scorse che ricostruisce l’equilibrio politico nel Partito Democratico della provincia di Frosinone e gli restituisce una parvenza di unità ha anche un lato meno visibile. È un’operazione che restringe i margini politici per Enzo Salera: sindaco del secondo Comune per popolazione in Ciociaria, il primo tra quelli amministrati dal centrosinistra. Una posizione che garantisce una poltrona in prima fila per Salera all’interno del Partito e mette il suo nome in pole position quando c’è da scegliere un nome da schierare.

Il nuovo equilibrio nella Federazione è nato grazie anche al ruolo svolto dal presidente della Provincia Luca Di Stefano. Che va esaminato ed analizzato con la lente della politica dei giorni nostri: studiare la sua strategia al microscopio della Prima Repubblica o anche quello di qualche anno fa restituirebbe un’immagine sfocata e distorta. (Leggi qui: Stessa scuola, stessa lingua: così Battisti e De Angelis hanno ricucito il Pd).

Luca il tattico

Enzo Di Stefano nel 1995 (Foto © Edoardo Palmesi / Archivio Alessioporcu)

Per capire la tattica va ricordato che Luca Di Stefano è stato eletto sindaco a furor di popolo rompendo gli schemi. Un po’ come fece il padre Enzo Di Stefano trent’anni prima, nel 1995: entrambi hanno messo in campo un programma amministrativo trasversale ed hanno chiesto alla Politica di riconoscersi in quel progetto del quale il candidato sindaco si faceva interprete con i cittadino e garante con i Consiglieri. Abbattendo così i confini della politica tradizionale.

Enzo Di Stefano nel 1995 anticipò il collasso di Democrazia Cristiana e Partito Socialista. Che lo bollarono come eretico e lo scomunicarono. Lui gli voltò le spalle prima che emettessero la bolla: dicendogli nei fatto che non li riteneva abilitati a disabilitare né lui né altri. Il tempo ha detto che aveva ragione Enzo Di Stefano: lui c’è ancora oggi, il suo cammino è proseguito in Regione Lazio ed in Ater; loro già non c’erano più.

Luca Di Stefano

Luca Di Stefano, con la sua elezione ha sindaco ha costretto i Partiti a rincorrerlo. Mettendo in campo un progetto che ha portato nell’Aula consiliare di Sora sia il centrosinistra che il centrodestra, depurando entrambi delle fasce più estreme e radicali. Non è stato un progetto condito dal qualunquismo (in parole meno nobili, “de Franza o de Spagna basta che se magna). Al contrario. Un progetto ad altissimo rischio: ogni giorno il sindaco sa di dovere portare risultati e dover governare le differenze interne.

L’esempio contagioso

Piergianni Fiorletta

Ne sa qualcosa Piergianni Fiorletta, sindaco di Ferentino al terzo mandato. Che ha centrato al primo turno, strutturando un progetto amministrativo concepito sul criterio che ha consentito a Luca Di Stefano di vincere la sfida di Sora qualche mese prima. Anche Fiorletta si trova alla guida di una coalizione trasversale: vede insieme esponenti di un’ala Pd, della Lega, di Fratelli d’Italia, del Movimento 5 Stelle. Solo l’esperienza antica ed il dna democristiano gli hanno consentito di governare sul piano amministrativo le enormi differenze politiche interne.

E che quello schema sia inevitabile lo ha dimostrato pochi mesi fa Germano Caperna. Anche lui ha stravinto le Comunali in un centro complesso come Veroli, composto da elettori con il palato raffinato: capaci, nella stessa giornata, di dare una massa enorme di voti alla Lega per le Europee ed al centrosinistra per le Comunali, ai tempi del sindaco Simone Cretaro.

Sora, come Veroli e Ferentino sono tra le città più popolose della provincia: tutte con oltre 10mila abitanti.

Si elegge una votazione alla volta

Luca Di Stefano

Luca Di Stefano non è etichettabile. E sta dimostrando che un leader di spessore provinciale deve saper giocare su tutti i campi: da quelli polverosi di Terza Categoria a quelli in erbetta dei campionati Professionistici, senza paura di essere chiamato a disputare qualche scampolo in Serie A da un momento all’altro. Tradotto in termini elettorali?

Luca Di Stefano sa che un leader deve saper incidere ogni volta che c’è una votazione. Oggi c’è il Congresso Pd ed il presidente ha disputato uno scampolo di partita al tavolo della ricostruzione dell’Unità interrotta tra i big Sara Battisti e Francesco De Angelis. Tanto quanto nessuno potrà negare che lo stesso Luca Di Stefano abbia avuto un ruolo l’anno precedente nel Congresso dei Fratelli d’Italia. Così è stato per le elezioni al Consiglio delle Autonomie Locali dove ha agevolato la strategia di Forza Italia o all’assemblea dell’Unione delle Province del Lazio.

Una partita alla volta, un’elezione alla volta, un ruolo in ogni campionato. E così via fino a quando non sarà indispensabile fare una scelta di campo. Ma fino a quel momento, il tutto è meglio di una sola porzione.

La strada stretta di Salera

Enzo Salera

Il combinato disposto è che la strada di Enzo Salera è meno ampia. Perché quel ruolo giocato da Luca Di Stefano nella pacificazione del Pd avrebbe potuto svolgerlo lui, prima e con altrettanta autorevolezza. Dimostrando concretamente la sua capacità di mediazione, la sua visione di sintesi, la sua pragmaticità nel generare soluzioni.

Il fatto che a contribuire alla chiusura del cerchio sia stato un altro non va letto come un declassamento di Salera. Le sue carte in chiave di ambizioni per le Regionali 2027 restano assolutamente immutate. Ma è chiaro che un leader di portata provinciale deve avere la capacità di giocare più partite, su più tavoli contemporaneamente, con mazzi di carte differenti e giocatori sempre diversi.

E questo lo ha fatto Luca Di Stefano. Non Enzo Salera. Che è il primo ad averlo compreso: come dimostrano le decine di telefonate che in queste ore sta facendo, tentando di cambiare il corso delle cose. Ma il fatto che sia troppo tardi è l’ulteriore evidenza su quanto siano diversi i due personaggi.