Urbanistica, via la muffa: nel Lazio passa la legge Ciacciarelli della svolta

La Regione Lazio ha approvato nella notte la legge di semplificazione urbanistica. Promette un cambiamento radicale, favorendo il recupero di edifici abbandonati e promuovendo social housing. Le critiche. La sfida di una gestione più trasparente senza cadere nella deregulation.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Nella notte in cui sembrava che l’Aula potesse franare sotto il peso degli emendamenti e delle trattative infinite, la Regione Lazio ha approvato quella che il presidente Francesco Rocca ha definito «la più ambiziosa semplificazione urbanistica degli ultimi decenni». E come spesso accade nelle svolte legislative, tutto era già stato annunciato — e previsto — non in conferenza stampa, ma in un prato. Precisamente in quello della Tenuta Guadicciolo a Castrocielo, palco della convention annuale dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, il vero artefice della legge quando ancora guidava l’Urbanistica. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 16 luglio 2025).

Una legge, un cantiere di idee

La Legge n. 171/2024 non è solo un aggiornamento tecnico, è un cambio di rotta. A tratti, un terremoto normativo. Il Lazio dice addio a un impianto urbanistico nato in un’epoca che non esiste più, quando a Roma si andava al cinema e le cose non si buttavano ma si stipavano nei sottotetti. Oggi il Cinema è un ritrovo per rari appassionati, i film si guardano in anteprima sulle pay tv e quei locali giacevano abbandonati ed intoccabili. Oggi potranno rinascere. Cambiare funzione. Cambiare pelle. Perché, come insegna il pragmatismo della norma di Ciacciarelli, l’unico vincolo che conta davvero è quello della realtà.

Le novità? Tante. E tutte sostanziali. Nel dettaglio, la nuova legge riscrive capitoli cruciali dell’urbanistica laziale: snellisce i cambi di destinazione d’uso (il tabù di ogni centro storico); promuove il recupero di edifici abbandonati; introduce incentivi alla rigenerazione urbana e alla ricostruzione; rilancia il social housing, la nuova frontiera della giustizia edilizia; riscrive il capitolo sui sottotetti, aprendo spiragli su un altro mondo dimenticato. Toccava anche la regolamentazione agricola, nel nome della sostenibilità: gli emendamenti hanno cancellato quella parte.

Sul fronte dell’efficientamento energetico, due emendamenti aggiunti in Aula hanno sbloccato nuovi fondi (140mila euro nel triennio) per acquisire e mantenere un software di monitoraggio. La modernità, del resto, ha bisogno anche dei suoi bit.

Il nodo della deregulation

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

Come ogni legge che osa, la 171 non è passata indenne dal fuoco incrociato. L’accusa, nemmeno troppo velata, è quella di voler far passare per semplificazione una forma più raffinata di deregulation. Ma il governo Rocca ha tenuto il punto: «Abbiamo alleggerito senza sbracare. Anzi: abbiamo portato trasparenza dove prima c’era solo farraginosità».

A Castrocielo, il Governatore non ha risparmiato la stoccata: «Il centrosinistra ci aveva chiesto di fare insieme una norma che superasse i tanti limiti dell’Urbanistica nati a causa di leggi che non erano più al passo con i tempi. Poi, una volta che ci siamo mossi ed abbiamo superato oltre trent’anni di immobilismo, sono scomparsi per tornare a farci opposizione».

Il punto è proprio qui. Non si tratta di aprire la giungla ai bulldozer, ma di riconoscere che non si può governare il XXI secolo con regole scritte nel secolo scorso.

Ciacciarelli, il padre (non) dimenticato

Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La legge ha cambiato volto durante il passaggio in Commissione e in Aula. Ma la struttura portante — lo scheletro normativo — resta quella ideata da Pasquale Ciacciarelli, oggi assessore alla Protezione Civile ma ancora architetto, nel senso politico del termine, di un progetto che ha richiesto visione più che calcoli. È anche grazie alla sua prima stesura se oggi le città del Lazio possono pensare a una rigenerazione vera, e non più solo narrata nei piani regolatori pieni di buone intenzioni e vincoli impossibili.

La vera eredità della 171/2024 non sarà nella Gazzetta Ufficiale ma nella geografia quotidiana delle città: locali riaperti, palazzi recuperati, tetti trasformati in case. Il tutto, senza passare per il purgatorio degli sportelli comunali. È lì che la legge dovrà dimostrare di essere davvero una semplificazione e non una scorciatoia.