Vannacci fuori dalla Lega: troppo diverso da Durigon e Abbruzzese

L’uscita di Roberto Vannacci dal Carroccio non è uno strappo emotivo ma una mossa di potere. Ambizione personale, destra radicale in cerca di casa, fragilità interne. Ma soprattutto, troppo diverso dall'altra Lega, quella che ha creato Quota 100, spopola alle Regionali, sfiora l'Europa

L’addio di Roberto Vannacci alla Lega non è un fulmine a ciel sereno. Sembra improvvisa solo a chi guarda la politica come un fatto morale. Per chi la osserva come dinamica di potere, invece, era scritta da tempo.

Il generale se ne va e annuncia che “Futuro Nazionale” è una realtà. Non un’ipotesi, non una suggestione, ma un simbolo depositato, un perimetro tracciato, una bandiera piantata. “Proseguo la mia strada da solo”, scrive. È una frase che dice molto più di quanto sembri. Dice che la convivenza era diventata impossibile. Dice che lo spazio era finito. Dice, soprattutto, che l’ambizione non accetta ruoli subalterni.

Matteo Salvini reagisce con parole pesanti, quasi militari. Parla di lealtà tradita, di onore macchiato, di parola data. Ricorda che “un soldato non abbandona mai il proprio posto”. È un linguaggio che racconta una delusione personale prima ancora che politica. E non è un caso. Perché Salvini, Vannacci lo aveva arruolato quando era rimasto solo, lo aveva promosso in tempi record, lo aveva trasformato in vicesegretario senza gavetta, senza militanza, senza anticorpi.

Senza duello

Roberto Vannacci e Matteo Salvini (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

La rottura non è avvenuta con un duello pubblico, non c’è stato un “che fai, mi cacci?” in stile Fini. C’è stato qualcosa di più moderno e più crudele: l’uscita laterale, annunciata sui social, mentre a Milano iniziava il Consiglio Federale della Lega. Un atto politico freddo, calcolato, definitivo.

Dentro via Bellerio lo strappo non sorprende nessuno. Meno di tutti Luca Zaia, che liquida il caso con una frase chirurgica: Vannacci era un corpo estraneo, ora la Lega ne esce rafforzata. È una diagnosi che dice molto anche su Salvini. Perché dietro la promozione lampo del generale c’è un errore di valutazione che nella vecchia guardia del Partito non viene più sussurrato, ma discusso apertamente.

Nicola Ottaviani con Matteo Salvini

Il problema non era solo il protagonismo di Vannacci, le sue continue fughe in avanti, le sue sortite sulla politica estera in chiave anti-ucraina, la sua sovraesposizione mediatica. Il problema era l’asimmetria. Un uomo senza storia di partito, senza radicamento territoriale, senza reti organizzative, che veniva catapultato ai vertici. Una corsia preferenziale che ha creato fastidio, diffidenza, resistenze silenziose.

Quando il 26 gennaio “Futuro Nazionale” viene depositato all’ufficio brevetti europei, Salvini prova a minimizzare. Parla di invenzione giornalistica. Ma la politica non ama le bugie a se stessa. Il coming out arriva poco dopo. E con lui il redde rationem privato tra il Capitano e il generale. Tono alto, porte chiuse, nessun arrivederci cordiale.

Da quel momento, la separazione è solo una questione di tempo.

Uno spazio che esiste davvero

Roberto Vannacci a Frosinone con il suo coordinatore regionale, il vicesindaco Antonio Scaccia

Vannacci non lascia il vuoto. Va ad occupare uno spazio che esiste, ed è questo il punto che rende la sua scelta politicamente razionale. C’è un’area della destra italiana che non si riconosce più in Giorgia Meloni. Non perché l’abbia rinnegata ma perché l’ha vista cambiare. Diventare governo, istituzione, mediazione. Una destra che non vuole compromessi, che non ama l’europeismo pratico, che guarda con nostalgia alle ideologie come identità, non come problema.

È lì che Vannacci prova a inserirsi. Superando a destra la Lega, offrendo una casa a chi non si sente più rappresentato. E intercettando anche un voto di rancore, di protesta interna, di regolamento di conti con l’attuale gruppo dirigente.

I primi sondaggi, come quello di Youtrend, lo accreditano intorno al 3 per cento. Poco, forse. Ma sufficiente per fare rumore. E per creare instabilità.

Il modello incompatibile

Pasquale Ciacciarelli con Claudio Durigon e Mario Abbruzzese

Eppure, la partita non è chiusa. Anzi. Perché creare un partito non è come creare un personaggio politico. Qui Renzi è un precedente ingombrante: visibilità enorme, struttura fragile. La politica non vive di follower ma di territorio.

Ed è qui che la Lega ha ancora la sua vera forza. Nel Lazio e nel Sud. Nei numeri costruiti con amministratori, dirigenti, consenso reale. Gente che ha governato, legiferato, raccolto voti veri. Migliaia. In silenzio. È una Lega del tutto diversa da quella di Roberto Vannacci. Non è un caso che la separazione venga definita un’incompatibilità strutturale.

Claudio Durigon e Pasquale Ciacciarelli

È incompatibile con la Lega di Claudio Durigon che si inventa Quota 100 e riorganizza il Partito al Sud, ottenendo lì quei consensi che hanno consentito di mantenere la linea di galleggiamento. È la Lega di Pasquale Ciacciarelli che raggiunge la cifra monstre di 14mila preferenze in una competizione dove bisogna ancora scrivere nome e cognome di quello al quale vuoi dare il voto.

È la Lega di Nicola Ottaviani che non ha bisogno di toccare le paure e le anime più nere degli italiani per essere eletto tre volte di fila (2 volte sindaco, 1 deputato): il suo consenso è fatto da centinaia di soluzioni trovate per trasformare un Capoluogo. Lo stesso metodo che ha consentito a Mario Abbruzzese di arrivare alle porte dell’Europa partendo a piedi da Cassino: solo lui con le sue forze.

Quel seggio che aspetta

Mario Abbruzzese

Per ironia della sorte, a sbarrare il passo ad Abbruzzese è stato proprio il generale, primo degli eletti nel collegio dell’Italia Centrale. Francesco Giubilei ora attacca duramente Roberto Vannacci: lo fa con un video social, definendolo un “traditore” e un alleato di fatto della sinistra. Il presidente di Nazione Futura chiede le dimissioni dell’ex generale dall’Europarlamento e annuncia azioni legali per il presunto plagio del marchio associativo, sostenendo che la nuova lista danneggi il centrodestra.

Se Vannacci si dimettesse da Parlamentare Europeo, Mario Abbruzzese prenderebbe il primo volo per Bruxelles senza scalo. Il Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio è il primo dei non eletti, che verrebbe chiamato a subentrare.

Un traguardo costruito da Abbruzzese solo con il suo consenso e con la capacità di galvanizzare la base. È questa la riflessione che Salvini dovrebbe fare. Non inseguire Vannacci sul terreno simbolico, ma capire come tenere insieme governo e identità, leadership e radicamento, numeri e visione.

Perché la politica, quando smette di essere potere organizzato e diventa solo narrazione, prima o poi presenta il conto. E non sempre concede appelli.