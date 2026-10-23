Ventotene, la retromarcia di Caputo: ora considera la ricandidatura

Dopo le dimissioni del vicesindaco Pino Pepe e della delegata Candida Romano, il sindaco di Ventotene Carmine Caputo rivendica il lavoro svolto e riconsidera la ricandidatura. Sullo sfondo, la riapertura di Santo Stefano.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Fino a ventiquattro visitatori al giorno entrano nell’ex carcere borbonico di Santo Stefano, riaperto l’11 agosto. In municipio, intanto, sono usciti in due: il vicesindaco Pino Pepe e la delegata Candida Romano. Il sindaco di Ventotene Carmine Caputo, rivendica il lavoro fatto e considera la ricandidatura. Lo fa dopo avere letto le lettere di commiato dei suoi due collaboratori: in nessuna delle due trova una spiegazione plausibile: né sul piano politico né su quello amministrativo. Soprattutto perché, assicura, non ha mai ricevuto segnalazioni di dissidi.

La politica di un’isola si misura anche dalla capacità di guardare oltre il proprio perimetro. Perché amministrare Ventotene significa fare i conti con equilibri delicati, risorse limitate e una responsabilità che non riguarda soltanto chi vive stabilmente sul territorio. Significa custodire un patrimonio storico e ambientale che appartiene a una comunità, ma che parla all’Italia e all’Europa.

La crisi e la replica del sindaco

Il municipio di Ventotene

È dentro questa prospettiva che va letta la fase attraversata dal Comune guidato da Carmine Caputo. Le dimissioni del vicesindaco Pino Pepe e della delegata ai rapporti con l’area marina e terrestre e a quelli con il commissariato straordinario di governo per il recupero del carcere di Santo Stefano, Candida Romano, le dichiarazioni dell’ex sindaco Geppino Assenso e le indiscrezioni sulle tensioni nella maggioranza hanno aperto una discussione sulla tenuta politica dell’Amministrazione.

Una discussione legittima, che attende chiarimenti e sviluppi. Ma fermarsi soltanto alle dinamiche interne rischia di lasciare sullo sfondo un’altra domanda: che cosa è stato costruito in questi anni per il futuro dell’isola? Caputo ha scelto di intervenire direttamente, senza nascondere il proprio disappunto per le ricostruzioni circolate. «Nessuno mi ha mai segnalato direttamente dissidi o criticità tali da far pensare a una crisi», ha dichiarato, spiegando di non aver trovato nelle lettere di dimissioni del vicesindaco e della delegata motivazioni sufficientemente esplicite.

Sulle indiscrezioni relative a tentativi di provocare la caduta della maggioranza, il sindaco mantiene una cautela necessaria: si tratta, precisa, di informazioni riferitegli da terzi e non verificate autonomamente. «Non intendo trasformare delle voci in certezze». Una distinzione importante: perché evita di attizzare il fuoco della polemica in una fase nella quale si deve cominciare a costruire la nuova cordata per le elezioni.

Niente bacchette magiche

(Foto © Sailko)

Il confronto, però, non si esaurisce nelle ragioni delle dimissioni. Il sindaco rivendica il lavoro svolto e respinge l’immagine di un primo cittadino con un ruolo marginale. «Le opere realizzate non sono comparse per caso, né sono il frutto di una bacchetta magica», afferma, richiamando l’esperienza amministrativa maturata anche come ex segretario comunale e il lavoro di interlocuzione con gli enti sovracomunali.

È una rivendicazione politica che va verificata attraverso gli interventi realizzati, quelli ancora in corso e le prospettive che potranno concretizzarsi. Ed è proprio su questo terreno che Ventotene offre elementi di riflessione.

L’11 agosto scorso l’ex carcere borbonico di Santo Stefano è tornato ad accogliere visitatori dopo il completamento degli interventi di messa in sicurezza. Un passaggio atteso, che ha restituito temporaneamente alla fruizione pubblica uno dei luoghi più simbolici della storia penitenziaria italiana e della memoria politica nazionale. La riapertura è avvenuta con accessi contingentati, fino a 24 visitatori al giorno, proprio per tutelare la delicatezza del sito. Il recupero strutturale è stato riconsegnato al Comune nell’ambito del progetto istituzionale di valorizzazione, finanziato con 80 milioni di euro. Il percorso non è ancora concluso: restano da completare le fasi necessarie a trasformare l’intero complesso in un polo culturale, museale e didattico-formativo.

Santo Stefano riapre ai visitatori

Il carcere di Santo Stefano

Santo Stefano non è soltanto un edificio da recuperare. È il luogo nel quale la storia della detenzione si intreccia con quella dei diritti, mentre la vicina Ventotene richiama l’esperienza del confino fascista e la nascita del Manifesto per un’Europa libera e unita di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

La restituzione del Panopticon alla visita pubblica rappresenta quindi un passaggio che supera i confini comunali. Per Ventotene significa poter rafforzare la propria identità culturale e affiancare alla vocazione balneare una proposta legata alla storia, alla formazione e alla memoria europea.

La sfida, adesso, è fare in modo che la riapertura non resti un episodio isolato, ma costituisca l’inizio di una valorizzazione stabile, capace di produrre occasioni culturali, lavoro e nuove ragioni per visitare l’isola anche fuori dalla stagione estiva. La stessa prospettiva emerge guardando a ciò che Ventotene ha ospitato nel corso del 2026 sul versante ambientale e della promozione turistica.

Subacquatica 2026 e la tutela dell’ambiente

Giovanni Acampora

Tra il 27 settembre e il 4 ottobre l’isola è stata protagonista di una parte di Subacquatica 2026, la manifestazione organizzata dalla FIPSAS insieme ai partner istituzionali, con il sostegno della Regione Lazio e della Camera di Commercio Frosinone-Latina. Fotografia subacquea digitale, safari fotografico, biodiversità e archeologia sommersa hanno portato nei fondali delle isole Ponziane atleti, specialisti, fotografi e operatori del settore. Il programma ha previsto inoltre iniziative dedicate alla pulizia dei fondali e delle spiagge, con il coinvolgimento delle scuole.

Non soltanto competizioni, dunque. La manifestazione ha offerto l’occasione per raccontare un patrimonio che normalmente rimane invisibile a chi osserva l’isola dalla terraferma: specie marine, habitat protetti e testimonianze archeologiche custodite sott’acqua. Sono appuntamenti che richiamano visitatori e appassionati e che possono contribuire a diversificare i flussi turistici, collegando la permanenza sull’isola a interessi scientifici, sportivi e culturali. Il dato decisivo, in prospettiva, non è soltanto il numero delle presenze durante l’evento, ma la possibilità di trasformare queste esperienze in una proposta continuativa, capace di sostenere le attività locali e distribuire le opportunità lungo un periodo più ampio dell’anno.

La tutela ambientale, in un territorio come Ventotene, non è un capitolo separato dalle politiche di sviluppo. È la condizione che rende possibile un turismo coerente con la fragilità dell’ecosistema e con la qualità dei luoghi. L’Area Marina Protetta e la Riserva naturale rappresentano, da questo punto di vista, un patrimonio da proteggere e insieme una risorsa di conoscenza, educazione e promozione sostenibile. La direzione è quella di un’isola che non si affida esclusivamente alla bellezza delle sue spiagge, ma prova a costruire valore intorno alla propria storia, alla biodiversità e alla capacità di attrarre iniziative di rilievo nazionale.

Il futuro politico di Caputo

Carmine Caputo

È su questo terreno che si colloca anche il confronto aperto da Caputo sul proprio futuro politico. Il sindaco aveva manifestato l’intenzione di non ricandidarsi, ma oggi ammette che alcune critiche, soprattutto quelle che lo descrivono come un «sindaco fantoccio», lo stanno inducendo a riconsiderare la decisione.

«Non sto annunciando una decisione definitiva, ma ammetto che quanto sta accadendo mi sta spingendo a riconsiderare la possibilità di ricandidarmi», ha dichiarato. Non è ancora una scelta ma è un’apertura che cambia il quadro delle prospettive future. La questione, tuttavia, non riguarda soltanto la disponibilità personale del sindaco a proseguire. Riguarda la capacità della maggioranza di affrontare le divergenze, chiarire le ragioni delle dimissioni e individuare una prospettiva condivisa per il governo dell’isola.

Per Ventotene la posta in gioco è concreta: consolidare il lavoro di recupero di Santo Stefano, rendere strutturale la valorizzazione del patrimonio naturale, sostenere un turismo attento all’ambiente e costruire opportunità per chi vive e lavora sull’isola. La fase politica richiede risposte e trasparenza. Il futuro amministrativo richiede invece una visione che sappia andare oltre le singole scadenze elettorali. È su questa capacità di tenere insieme gestione quotidiana, tutela del territorio e prospettive di sviluppo che si misurerà la prossima stagione di Ventotene.