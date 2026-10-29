Ventotene, le primarie nascono a Formia

Dopo tre dimissioni, tre isolani si incontrano a Formia per decidere il futuro di Ventotene: Coraggio propone le primarie, Assenso non ci crede. L’opposizione di Buona Onda chiede l’aiuto della prefetta.

Un bar storico di Formia per decidere il futuro politico di Ventotene. Al tavolo tre isolani che vivono Ventotene sino alla conclusione della stagione turistica: nel resto dell’anno sono formiani d’adozione. Non poteva passare inosservata la presenza alla Triestina dell’ex sindaco Geppino Assenso, dell’ex vicesindaco ed assessore alla Cultura Pino Pepe e del presidente dell’associazione VentoteneMia Daniele Coraggio marittimo di terra e titolare di un ristorante sulla spiaggia.

Soprattutto dopo che Pepe, Assenso (nel ruolo di responsabile ai Rapporti con gli Enti Sovracomunali) e Candida Romano (delegata ai Rapporti con la Riserva Marina e Terrestre) hanno deciso di mollare il sindaco Carmine Caputo dimettendosi dai rispettivi incarichi a sette mesi dall’apertura delle urne. (Leggi qui: Ventotene, la retromarcia di Caputo: ora considera la ricandidatura).

La tentazione di Caputo

Carmine Caputo

L’incontro della Triestina si è reso necessario dopo le dichiarazioni rese dall’attuale primo cittadino. «Quasi… quasi avevo deciso di tornare a fare il nonno a tempo pieno. A mia memoria, e sulla base di quanto è stato realizzato – aveva detto Caputo – ritengo che in questi anni abbiamo portato a termine e avviato interventi per un valore complessivo che supera ampiamente il doppio di quanto realizzato a Ventotene nei precedenti quarant’anni». Insomma un segnale per dire che potrebbe ricandidarsi.

L’argomento davanti ad un aperitivo è stato naturalmente uno soltanto: cosa fare?

Pepe e Coraggio

Pino Pepe con Matteo Renzi

Coraggio non si è mai dimesso ma è da tempo su posizioni lontane anni luce da quelle del sindaco Caputo e del suo principale sostenitore, l’imprenditore del settore diportistico Modesto Sportiello.

Pepe può vantare un maggiore bagaglio di esperienza nel ruolo di «vice» che ha smesso di fare soltanto per una settimana, dal 21 al 29 settembre 2023. In quegli otto giorni, al termine di un mai chiarito litigio nel palazzo municipale di piazza Castello, se ne tornò nella sua sempre affollata (anche d’inverno) agenzia immobiliare.

Entrambi ambiscono a prendere il posto di Caputo ma hanno la necessità di trovare un accordo che non c’è.

Non c’è soprattutto dopo che Coraggio ha proposto di ricorrere allo strumento delle primarie e di farle «prima possibile e con regole certe e trasparenti. Nel senso che chi vince sarà il candidato dello schieramento anti Caputo e chi perde si impegna a sostenere il vincitore con la garanzia, in caso di successo elettorale, sarà il principale collaboratore del neo sindaco».

Il nodo delle primarie

Gerardo Santomauro

La recente «Cena di Babette» ha galvanizzato Coraggio. Che con un po’… di coraggio è convinto che le primarie potrebbero coinvolgere l’elettorato vicino all’attuale opposizione della lista Buona Onda. (Leggi qui: Ventotene, una cena per fare pace).

Soprattutto dopo che il suo capogruppo consiliare ed ex sindaco di Ventotene, il notaio Gerardo Santomauro, ha fatto sapere… «No grazie… Io ho già dato tanto e il lavoro a Benevento mi impedisce di tornare a Ventotene neanche nei fine settimana quando il traghetto parte e ritorna a Formia». I voti dell’ex sindaco notaio fanno gola a tanti ma il nodo venutosi a creare durante l’aperitivo al Bar La Triestina è un altro: il predecessore di Santomauro, l’ortopedico ora in pensione Geppino Assenso, alle primarie non ci crede anche se «lo ammetto, creerebbero un effetto mediatico importante a livello nazionale».

Per la componente Assenso le Primarie non servono semplicemente perché Pino Pepe, grazie al suo background amministrativo, è legittimato a reclamare la candidatura a sindaco. Soprattutto dopo che «in maniera irrevocabile» ha preso le distanze dal primo cittadino attuale.

I tre amici al bar hanno consumato l’aperitivo rimanendo sulle rispettive posizioni. Con un’integrazione, significativa, di Coraggio: «A quel punto la terza lista (la sua candidatura) sarebbe inevitabile».

Il precedente del 2022

Il municipio di Ventotene

Con due particolarità da non trascurare. L’elettorato isolano è tradizionalmente abituato a scegliere il sindaco come se le amministrative si sostituissero ad un referendum: Sì o No. Il precedente, l’ultimo utile, del 12 e 13 giugno 2022, fa tremare i polsi a chiunque.

In quella votazione Carmine Caputo abbandonò il ruolo di Segretario Generale del Comune per diventare sindaco con 274 voti, pari al 55% dei voti. Il sindaco sfiduciato sei mesi prima, appunto Gerardo Santomauro, ottenne 223 voti pari al 44,08% dei voti, Luca Vittori si… votò da solo (1 sola preferenza, 0,2%) mentre il giornalista romano Mario Andinolfi ironizzò sulla sua disastrosa sconfitta (0 voti) con una battuta diventata iconica quanto il personaggio: «Non mi ha votato neppure il mio cane». Che non aveva con sé in quel fine settimana a Ventotene.

Assenso, Pepe e Coraggio, in sintesi, si sono congedati con una considerazione: disuniti rivince Carmine Caputo.

L’isola senza una guida operativa

Carmine Caputo

All’indomani delle dimissioni di Pepe, l’interrogativo era uno soltanto: il sindaco di Ventotene Carmine Caputo ricomporrà la Giunta? Il dimissionario Pepe (che si occupava anche di Cultura) ha consentito la promozione a vice dell’assessore alla programmazione finanziaria Raffaele Sanzo che a Ventotene, come il primo cittadino, manca da mesi per motivi di salute. Ci sarebbe la possibilità di nominare un secondo assessore ma un giro di consultazioni telefoniche non ha trovato proseliti.

È stata l’ulteriore goccia che ha spinto l’opposizione di «Buona Onda» a chiedere l’aiuto alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella. Quanto accaduto con le dimissioni di un vicesindaco e di due delegati importanti «non è una semplice vicenda interna alla maggioranza». Ha affondato il colpo segnalando invece l’esistenza di una crisi politica «che impone a tutti noi una riflessione sulla capacità di questa Amministrazione di governare l’isola».

Pasquale Bernardo

Il suo Consigliere Pasquale Bernardo si è rivolto all’attuale Consiglio Comunale: «Ventotene non è un Comune come gli altri. È un’isola fragile, con emergenze ambientali, servizi da garantire, patrimonio pubblico da tutelare e opportunità di sviluppo che non possono essere disperse. Amministrare Ventotene richiede conoscenza del territorio, presenza, ascolto e soprattutto una visione capace di andare oltre l’ordinaria amministrazione. Ora la governance dell’isola è nelle mani di due componenti superstiti della Giunta che non hanno mai dimorato e non dimorano sull’isola ma conoscere profondamente la realtà isolana e comprenderne le esigenze sociali e del territorio è una condizione essenziale per affrontarne i problemi».

A dire dell’ex assessore al bilancio della Giunta Santomauro «non basta nominare un nuovo vicesindaco per superare una crisi politica. Non basta sostituire le persone se manca una strategia per il futuro dell’isola».