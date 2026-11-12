Ventotene, torna un Santomauro in Giunta: già partita la sfida per il 2027

Il sindaco Carmine Caputo ricompone la squadra amministrativa nominando vicesindaco con deleghe a Sport, Turismo e Beni culturali il giovane imprenditore. Una scelta che apre nuovi scenari in vista delle elezioni del 2027 e riapre il confronto sulle primarie. L’ex sindaco Gerardo Santomauro chiarisce: "È mio cugino, ma non c’è alcun riavvicinamento politico"

A Ventotene torna un Santomauro nella Giunta municipale, ma non si tratta dell’ex sindaco e notaio Gerardo, oggi lontano dalla politica amministrativa e impegnato nella sua attività professionale a Benevento. Il nuovo ingresso nell’esecutivo guidato da Carmine Caputo è quello di Beniamino Giulio Santomauro, giovane imprenditore isolano che il prossimo 18 dicembre compirà 35 anni. Una nomina che, al di là dell’aspetto amministrativo, assume un significato politico tutt’altro che secondario, soprattutto considerando il clima che si respira sull’isola in vista delle elezioni comunali del maggio 2027.

Il sindaco Caputo ha così ricomposto la propria Giunta, rimasta priva di un componente dal 30 ottobre scorso, quando si era dimesso il vicesindaco Pino Pepe. Quest’ultimo era stato immediatamente sostituito nella carica da Raffaele Sanzo, assessore alla Programmazione finanziaria, ma le successive defezioni di due importanti collaboratori esterni, l’ex sindaco Geppino Assenso e Candida Romano, avevano reso necessario un intervento più incisivo. (Leggi qui: Ventotene, la retromarcia di Caputo: ora considera la ricandidatura).

La situazione era diventata particolarmente delicata anche per le condizioni di salute di Sanzo che aveva incontrato difficoltà a partecipare alle sedute della Giunta, sia in presenza sia da remoto. Da qui la decisione di Caputo di procedere a una nuova nomina, individuando in Beniamino Santomauro la figura adatta a ricoprire un ruolo amministrativo di primo piano.

Beniamino Santomauro, dal mare alla Giunta

Beniamino Giulio Santomauro

Conosciuto da tutti sull’isola come «Mino», Santomauro è un imprenditore molto apprezzato nel settore delle attività subacquee. Nella sua grotta tufacea, situata non lontano dalla zona di imbarco di traghetti e aliscafi, gestisce la «Diving World», impresa del settore del diving e dello snorkeling. Esperto di immersioni e archeologia subacquea, ha contribuito a promuovere l’immagine di Ventotene attraverso la valorizzazione delle sue bellezze sommerse. Non a caso, le deleghe assegnategli dal sindaco Caputo sembrano particolarmente coerenti con il suo percorso professionale: Sport, Turismo e Beni culturali.

Santomauro si era già distinto per il contributo dato all’assegnazione a Ventotene del titolo italiano di fotografia subacquea, promosso dall’omonima federazione sportiva. I suoi scatti, dedicati alla straordinaria biodiversità marina dell’isola, tra nudibranchi, spugne e murene, avevano attirato l’attenzione di diversi media nazionali. Una scelta, dunque, che Caputo ha presentato attraverso una figura giovane, dinamica e profondamente legata alle potenzialità turistiche e culturali dell’isola.

Il cognome Santomauro e l’ex sindaco Gerardo

La nomina del nuovo assessore non poteva passare inosservata anche per una questione familiare e politica. Il cognome Santomauro ha infatti immediatamente alimentato interrogativi su un possibile riavvicinamento tra l’attuale maggioranza e l’area politica dell’ex sindaco Gerardo Santomauro, oggi all’opposizione con la componente «Buona onda».

L’ex sindaco Gerardo Santomauro

Un’ipotesi che, considerata la scadenza elettorale del 2027, avrebbe potuto rappresentare un interessante segnale di disgelo tra schieramenti contrapposti. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio l’ex primo cittadino, che ha voluto precisare la natura del rapporto familiare con il neoassessore.

«Non è che su un fazzoletto di terra lungo due chilometri e largo 500 metri ci sono tanti cognomi quanti le famiglie di una città o di un paese normale», ha ironizzato Santomauro, aggiungendo:«Il neoassessore è figlio di un mio cugino e gli auguro, al di là delle appartenenze politiche, un buon lavoro, perché è un giovane preparato e serio, considerato uno dei migliori prodotti dell’ultima generazione di Ventotene». Nessun ritorno in campo, dunque, almeno per il momento. L’ex sindaco ha anche voluto rassicurare tutti sulla propria permanenza professionale: sta bene dove vive e lavora, a Benevento.

La nomina come risposta politica a Coraggio?

Dietro la scelta di Beniamino Santomauro potrebbe tuttavia nascondersi una partita politica più ampia. Prima della nomina in Giunta, il giovane imprenditore aveva già ricevuto alcune delle deleghe precedentemente affidate a Candida Romano. La sua successiva promozione ad assessore sarebbe maturata anche alla luce delle iniziative di un altro imprenditore isolano, Daniele Coraggio, protagonista nelle ultime settimane di una proposta di rinnovamento della politica locale. (Leggi qui: Ventotene, le primarie nascono a Formia).

In piedi Daniele Coraggio

Coraggio, dopo aver organizzato una cena di pacificazione alla quale avrebbero partecipato quasi 250 residenti, aveva lanciato l’idea di organizzare primarie per individuare il candidato sindaco alternativo a Carmine Caputo, la cui ricandidatura era stata annunciata ma non ancora formalizzata. La proposta aveva coinvolto anche il dimissionario vicesindaco Pepe, aprendo un confronto interno alla maggioranza e alle diverse componenti politiche dell’isola.

La nomina di Santomauro è stata così interpretata da alcuni osservatori come una risposta diretta all’iniziativa di Coraggio: Caputo avrebbe scelto di puntare su un giovane imprenditore, affidandogli un incarico di responsabilità e inserendolo direttamente nella squadra di governo. Ma la domanda che circola già negli ambienti politici è un’altra: Santomauro potrebbe diventare il candidato sindaco della coalizione attualmente al governo, prendendo il posto dello stesso Caputo? Un’ipotesi che, secondo diversi osservatori, non sarebbe affatto peregrina e che potrebbe trovare conferme nei prossimi mesi.

Primarie sì, primarie no: scontro sul futuro politico

Il confronto sulla scelta del prossimo candidato sindaco si è progressivamente concentrato sulla possibilità di ricorrere alle primarie. Daniele Coraggio continua a sostenerne la necessità, considerandole uno strumento di partecipazione democratica indispensabile anche in una comunità piccola come quella di Ventotene.

Carmine Caputo, sindaco di Ventotene

La proposta era stata discussa durante un incontro a tre organizzato al Caffè Triestina di Formia, al quale avevano partecipato gli ex amministratori Geppino Assenso e Pino Pepe insieme allo stesso Coraggio. Assenso ePepe avevano però bocciato categoricamente l’ipotesi delle primarie, proponendo una soluzione alternativa: Pino Pepe candidato sindaco nel 2027, con Daniele Coraggio nel ruolo di vicesindaco in caso di vittoria e una successiva staffetta tra i due nel 2032. (Leggi qui: Ventotene, le primarie nascono a Formia).

Una prospettiva che non ha convinto Coraggio, deciso a non accettare accordi definiti nelle stanze della politica. «Restare chiusi in una segreta stanza per decidere il futuro dell’isola, alla vigilia di importanti sfide come la conclusione dei lavori di recupero del carcere borbonico di Santo Stefano e la nuova, la quarta, gara d’appalto della Regione per la gestione nei prossimi anni dei collegamenti marittimi con i porti di Formia, Terracina e Anzio, è qualcosa che a 43 anni non mi appartiene», ha dichiarato.

Non solo conteggio

E ha aggiunto: «Le primarie non servono a contare numericamente gli elettori alla vecchia maniera, sono uno strumento di partecipazione democratica che anche in un’isola di 500 abitanti è cosa buona e giusta. Io non ci vedo niente di male a giocare a viso aperto, senza tecnicismi e senza rendite di posizione». Per Coraggio si tratterebbe di un’operazione nuova e, per certi versi, rivoluzionaria, capace di superare le tradizionali logiche politiche locali. «Non mi interessa una partita in stile Prima Repubblica», ha sottolineato, definendo un vero dramma l’eventuale rinuncia a questo strumento di scelta.

Il timore è che, senza primarie, la campagna elettorale finisca per concentrarsi esclusivamente sulla ricerca delle preferenze e sulle consuete dinamiche elettorali, lasciando in secondo piano i problemi reali dell’isola e le prospettive per il suo futuro. «Io non ho mai avuto padroni in vita mia, forse per questo non sono affidabile o troppo giovane per diventare sindaco. Non mi interessa dividere ulteriormente il paese, mi interessa il bene del paese e ciascuno, secondo le proprie forze, umane e politico-elettorali, deve fare la sua parte in un’ottica di coalizione», ha concluso.

Le ragioni di Pepe: «Le primarie possono dividere»

Di tutt’altro avviso è Pino Pepe, che ha formalizzato la propria contrarietà alle primarie attraverso un documento articolato in due cartelle. Secondo l’ex vicesindaco, le dinamiche politiche e sociali di una piccola comunità come Ventotene non possono essere assimilate a quelle delle grandi città.

Pino Pepe con Matteo Renzi

Il rischio, a suo giudizio, è che una competizione tra candidati locali finisca per trasformarsi in una rivalità personale, con conseguenze sui rapporti quotidiani tra residenti, famiglie e operatori economici. «In un piccolo paese la vita politica si intreccia strettamente con i rapporti personali, familiari e professionali», ha spiegato Pepe.

Una campagna per le primarie, secondo la sua analisi, costringerebbe i cittadini a schierarsi apertamente tra due o più candidati, generando tensioni difficili da ricomporre. «A differenza delle grandi città, dove l’anonimato protegge il dissenso, in un piccolo paese le tensioni nate durante le primarie si riflettono inevitabilmente sul vicinato, sui luoghi di lavoro, sulle attività commerciali e persino sulla vita di ogni abitante». Due visioni differenti, dunque, che raccontano una comunità alle prese con una scelta politica tutt’altro che semplice.

Ventotene verso il 2027

La nomina di Beniamino Santomauro rappresenta molto più di un semplice avvicendamento amministrativo. È un segnale politico che potrebbe contribuire a ridisegnare gli equilibri in vista delle prossime elezioni comunali. Da una parte c’è Carmine Caputo, chiamato a ricompattare la propria maggioranza e a individuare una strategia per il futuro. Dall’altra ci sono le ambizioni di rinnovamento di Daniele Coraggio, la posizione prudente di Pino Pepe e il ruolo ancora tutto da definire delle altre componenti politiche isolane.

Il Comune di Ventotene

Sul tavolo ci sono questioni decisive: il recupero del carcere borbonico di Santo Stefano, il futuro dei collegamenti marittimi e la valorizzazione turistica e culturale di un’isola che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore. In questo scenario, il giovane Santomauro potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima stagione politica. La sua nomina ha già acceso il dibattito e alimentato interrogativi sul futuro della coalizione.

La corsa verso il maggio 2027, insomma, sembra essere cominciata molto prima della presentazione ufficiale delle candidature. E a Ventotene, dove le distanze geografiche sono minime ma quelle politiche possono diventare enormi, la partita per il futuro dell’isola è già entrata nel vivo.