Ventotene, una cena per fare pace

Venerdì sera piazza Castello si trasforma in un'unica tavolata: l'associazione Ventotenemia invita tutti i residenti, poco meno di trecento, a una cena per «pacificare le famiglie» prima delle comunali di maggio.

Rispetto al celebre racconto scritto da Karen Blixen, con lo pseudonimo di Isak Dinesen, cambia soltanto l’ora: la cena al posto del pranzo che nel 1950 diede il nome al racconto: Il pranzo di Babette. Pubblicato 12 anni dopo in Italia da Feltrinelli, ispirò un altrettanto celebre film: Babettes gæstebud, diretto da Gabriel Axel), vincitore dell’Oscar come miglior film straniero.

Piazza Castello a Ventotene venerdì sera alle 20 sarà off limits al traffico. Lo dispone un’ordinanza emessa dal sindaco per consentire all’associazione culturale Ventotenemia di mettere in campo un’iniziativa che meriterebbe, in proporzione, il Nobel per la pace dal Comitato norvegese per il Nobel di Oslo.

Il motivo? Organizzare una cena comunitaria, consumare un «pane condiviso per sciogliere anni di rigidità e diffidenza tra gli abitanti di un piccolo villaggio per restituirgli il calore della comunità».

Le elezioni di maggio

Il municipio di Ventotene

Ventotene è uno dei 18 Comuni nei quali il prossimo maggio si voterà per l’elezione del sindaco. La seconda isola pontina è il luogo in cui, negli anni più bui della Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, tre caparbi antifascisti al confino – Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con la revisione di Eugenio Colorni – ipotizzarono con il Manifesto di Ventotene la nascita di un’Europa libera ed unita.

A distanza di 85 anni dalla stesura, i principi di fratellanza e comunità scritti in quel testo non risultano attuati nella stessa Ventotene «i cui residenti sono senz’altro liberi ma assai poco uniti».

Una cena per tutti

A rendersene conto è il presidente dell’associazione Ventotenemia, l’imprenditore turistico Daniele Coraggio che ha deciso di organizzare una cena comunitaria con lo scopo di «pacificare le famiglie» in vista dell’apertura delle urne e della «legittima definizione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale».

In piedi Daniele Coraggio, presidente di Ventotenemia

Coraggio ha avuto molto… coraggio ad invitare «proprio tutti i residenti: in questo periodo dell’anno sull’isola sono poco meno di trecento». Uno in più… uno in meno in rappresentanza di quelle 37 famiglie censite presso l’anagrafe del comune di piazza Castello.

Come il racconto della Blixen, Coraggio si è rivolto un po’ a tutti. Al primo posto ha messo i bambini, «quelli che corrono per i vicoli», poi i pescatori («Coloro che il mare lo conoscono da sempre»), le donne isolane («che con il proprio lavoro tengono in piedi questo piccolo grande scoglio che si chiama Ventotene») e «soprattutto» gli anziani, «quelli che hanno visto l’isola cambiare ma che ancora ricordano com’era prima». Come nelle cene o pranzi di comunità ciascuno dovrebbe portare qualcosa da casa. Ma Daniele Coraggio ha deciso di no: «Venerdì sera, una volta spenti i cellulari, ciascuno deve parlare con chi avrà vicino o di fronte».

Per niente facile

La dirigente Monica Piantadosi con due alunni

Non si preannuncia un’impresa facile ma bisogna provarci.

È così che il menù lo decideranno nelle ore precedenti i principali ristoranti di Ventotene («Giardino», «Mezzatorre» e «Mast’Aniello») mentre a garantire il servizio tra i tavoli e davanti ad una lavastoviglie saranno ben 40 studenti dell’istituto alberghiero Angelo Celletti di Formia.

«La loro dirigente scolastica, la professoressa Monica Piantadosi, si è detta contenta quando le abbiamo illustrato l’obiettivo “pacificatore” della cena. Qualche prodotto è già arrivato: la bottarga (le uova essiccate del cefalo e del tonno) da Ponza, il mirto da Golfo Aranci. Speriamo che non piova perché sarebbe complicato posticipare questa cena venerdì sera per gli impegni di tanti compaesani impegnati ad attendere i turisti del week-end e soprattutto ci sia chi deve dare l’esempio».

La politica che conta

Carmine Caputo

Daniele Coraggio diventa muto come un pesce quando gli si chiede se ci sarà la politica che conta. Consapevole che a presentarsi dovrebbe essere il sindaco in carica Carmine Caputo ed i rappresentanti di quelle famiglie che in ogni consultazione amministrativa che si rispetti decidono l’esito del voto. A Ventotene storicamente sono sempre le stesse, quelle degli Assenso, Sportiello, Matrone e Santomauro.

La presenza del sindaco in carica è in forte dubbio (avrebbe preferito l’organizzazione di questo incontro pacificatore a gennaio ma gli è stato fatto rilevare che in quel periodo i ventotenesi doc sull’isola non arriveranno neanche a cento…). Così come quella del predecessore Geppino Assenso (per un contrattempo di natura fisica). Ha fatto sapere che arriverà appositamente da Benevento, dove vive e lavora da anni, il penultimo sindaco di Ventotene, il notaio Gerardo Santomauro: «Speriamo che il tempo ci accompagni e tutti capiscano l’importanza di questa cena».

Il racconto di Babette

Il libro Il Pranzo di Babette

Coraggio non vuole «per nessuna ragione al mondo» personalizzare i ruoli del racconto della Blixen. L’unica certezza è Ventotene che nel racconto è il piccolissimo villaggio norvegese Berlevåg delle montagne prospicienti il fiordo omonimo. Qui vivono due anziane sorelle puritane, Martina e Filippa, così chiamate in onore di Martin Lutero e Filippo Melantone, figlie di un decano protestante, creatore della comunità che raccoglie gli abitanti del villaggio.

Le due hanno vissuto una vita di dedizione al prossimo, in osservanza delle regole imposte loro dal padre. Se la prima ha rinunciato all’amore di un giovane tenente che diverrà poi generale, la seconda ha rinunciato alle lezioni di canto di Achille Papin, il più famoso cantante lirico dell’epoca, ed alla possibilità di diventare una cantante a sua volta, perché lui si era permesso di baciarla durante la prova di un pezzo del Don Giovanni di Mozart. Un giorno si presenta alla loro porta una signora francese di nome Babette Hersant.

Il pranzo

La donna, di religione cattolica, era fuggita da Parigi perché accusata di essere una rivoluzionaria. Viene ospitata dalle due anziane signorine in quanto raccomandata da una lettera di Achille Papin e si guadagna l’ospitalità lavorando gratuitamente come governante e contribuendo all’attività di beneficenza. Trascorrono gli anni; un giorno Babette riceve da Parigi una vincita di 10mila franchi. Si tratta di un bel gruzzoletto e tutti credono che Babette possa utilizzarlo per tornarsene in Francia.

Babette generosamente invece chiede umilmente di poter cucinare un ricco pranzo francese per celebrare i 100 anni dalla nascita del sant’uomo, padre delle sorelle. I dodici abitanti del villaggio, seguaci di una vita priva di piaceri terreni, saranno letteralmente sedotti ed inebriati dal pranzo, che Babette, grande cuoca, ha voluto per poter nuovamente esprimere il suo talento di artista. Per comprare gli ingredienti e le bevande, Babette ha speso tutti i propri soldi. Solo il vecchio generale, l’antico innamorato di una delle due sorelle, riesce incredulo a capire il reale valore economico del pranzo.

Un’unica tavolata

(Foto © Sailko)

Quello di Ventotene svolgerà un ruolo sociale e – come detto – anche politico-elettorale: «Sulla nostra isola, almeno per una sera, vogliamo che piazza Castello diventi un’unica tavolata, senza capotavola e senza posti privilegiati. Il nostro auspicio è che si affermino i sapori e i prodotti della nostra tradizione per riscoprire insieme il gusto dell’isola ed il valore di coloro che lo custodiscono ogni giorno per 365 giorni l’anno».

«Sulla nostra isola – fa notare Daniele Coraggio – si parla sempre meno, ci si chiude. Ci piacerebbe tantissimo che per una sera i cellulari venissero spenti. E i cittadini di Ventotene si guardassero negli occhi, si ascoltassero l’un l’altro. Per una sera, senza distinzione di età, mestiere, titolo di studio o provenienza, saremo semplicemente ventotenesi».

Le cene di comunità

Le cene comunitarie hanno debuttato nelle piazze di Parigi nel 1999. Vent’anni dopo, nel 2019, i partecipanti a queste iniziative organizzate in tutto il mondo furono 30 milioni. Il primato in assoluto in Italia spetta a Torino per quanto riguarda il numero di edizioni.

Un piccolo record l’ha registrato domenica scorsa la comunità di San Giorgio di Piano, nel bolognese, sotto i cui portici si sono seduti in 1400. Il giorno prima a Bitti, in provincia di Nuoro, il pretesto fu la ricorrenza religiosa della Madonna del Miracolo. «Abbiamo anche noi bisogno del miracolo della nostra patrona, Santa Candida – conclude con una battuta Coraggio – ma lei sa dove farli…»