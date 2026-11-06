Veroli riapre i cassetti della storia

Dal 14 novembre a Palazzo Campanari apre il Museo dei popoli italici «Amedeo Maiuri»: 16 sale, 500 reperti, investimento PNRR da 850 mila euro. Fuori dai depositi la storia di Latini, Volsci, Ernici e Aurunci.

Cinquecento oggetti che per anni hanno visto solo il buio di un deposito: tornano alla luce, dentro sedici sale rimesse a nuovo. Dal 14 novembre apre al pubblico il Museo archeologico nazionale dei popoli italici Amedeo Maiuri, nello storico Palazzo Marchesi Campanari a Veroli: materiali in larga parte mai esposti, ricostruzioni e narrazioni digitali per raccontare chi abitava il Lazio meridionale prima che arrivasse Roma.

Il conto dei lavori

L’apertura è il risultato di un intervento da 850mila euro, finanziato dall’Unione Europea attraverso il NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, che ha reso fruibili tre dei quattro piani del Palazzo. I lavori, avviati nel novembre 2025, hanno messo insieme recupero architettonico, adeguamento impiantistico e riallestimento, con l’accessibilità come filo conduttore dell’intero progetto.

Le risorse PNRR si dividono in 700 mila euro per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive e 150 mila euro per il progetto «Allestimenti per comunicare l’accessibilità». A questi si aggiungono altri 670 mila euro di fondi ministeriali, destinati alla conservazione, alla valorizzazione del Museo, al potenziamento degli allestimenti e della connettività e al completamento delle procedure antincendio.

«Il Museo nazionale di Veroli rende visibile il risultato di un investimento pubblico che tiene insieme cura del patrimonio, ricerca e diritto alla cultura», dichiara Elisabetta Scungio, direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Lazio. «Portare nelle sale reperti rimasti a lungo nei depositi significa restituire conoscenza alle comunità e offrire nuove occasioni di scoperta a chi visita il territorio».

Chi erano, prima di Roma

Il percorso espositivo attraversa la storia di Latini, Volsci, Ernici e Aurunci, mettendola in relazione con le popolazioni dei territori vicini. I materiali, databili tra l’VIII e il III secolo a.C., accompagnano il visitatore tra paesaggio antico, lingue e scrittura, abitazioni, santuari e pratiche funerarie, fino alle trasformazioni che precedono la conquista romana.

Tra le sale più particolari ci sono un plastico del territorio animato da proiezioni in videomapping, la ricostruzione del villaggio arcaico di Frosinone e una sala immersiva e multisensoriale dedicata alla transumanza. Nella piccola cappella del Palazzo, tre personaggi storici, ricostruiti sulla base dei documenti d’archivio, raccontano le vicende dell’edificio. Un grande salone è dedicato all’attività di Amedeo Maiuri a Pompei e nell’area vesuviana, in omaggio all’archeologo nato proprio a Veroli, a cui il Museo è intitolato. Non manca una sala con materiali recuperati a livello internazionale dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Una scienza che si fa capire

«Abbiamo lavorato perché ogni reperto potesse raccontare qualcosa delle persone che lo hanno prodotto e utilizzato: come abitavano, in quali divinità credevano, quali relazioni costruivano con le altre comunità», spiega Alessandra Gobbi, direttrice del Museo. «Il rigore scientifico si accompagna a linguaggi comprensibili, ricostruzioni e strumenti multisensoriali, per offrire a pubblici diversi più possibilità di avvicinarsi alla storia».

Il confronto con le associazioni del territorio ha orientato fin dall’inizio le scelte del progetto, dai contenuti agli allestimenti. Alla progettazione hanno lavorato l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Ente Nazionale Sordi, con le sezioni di Frosinone, l’Associazione Anche Noi e l’Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo di Frosinone. Linguaggi semplici, spazi di sosta, servizi igienici accessibili e soluzioni immersive completano un allestimento pensato per essere accogliente prima ancora che spettacolare.

Una rete, non un’isola

Il riallestimento porta la firma di una collaborazione istituzionale ampia: prestiti a lungo termine e apporti scientifici arrivano, tra gli altri, dal Parco archeologico di Pompei, dal Museo archeologico nazionale di Napoli, dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, dal Parco archeologico di Sepino, dalle Soprintendenze competenti per Frosinone e Latina e per L’Aquila e Teramo, oltre a università e centri di ricerca italiani e internazionali.

Il Museo si inserisce anche in una rete cittadina: il progetto «Pietre della cultura», realizzato con il Comune, accompagna i visitatori tra i vicoli del centro storico con formelle personalizzate nella pavimentazione, che collegano Palazzo Campanari al Museo civico archeologico, al Duomo di Sant’Andrea e Museo del Tesoro, alla Biblioteca Giovardiana e alla Basilica di Santa Maria Salome con la Scala Santa.

Il Museo sarà aperto con ingresso libero ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domenica 15 novembre sarà possibile visitarlo accompagnati dalla direttrice, alle 11.30 e alle 15, in occasione di «Wine not?! Le vie del vino», organizzata dalla Proloco Veroli Aps con Comune di Veroli, Regione Lazio e Arsial.

La sintesi di più sindaci

Germano Caperna, Simone Cretaro ed Antonio Pompeo

Il museo è il punto di sintesi di tante amministrazioni comunali che in questi anni si sono succedute alla guida di Veroli. Cominciò a parlarne il sindaco Danilo Campanari ed a trasformare la sua visione in un’ipotesi amministrativa fu il suo successore Giuseppe D’Onorio. Poi nei dieci anni del sindaco Simone Cretaro si è concretizzato tutto l’iter amministrativo fino alla messa a dimora che è stata uno dei suoi ultimi atti: venne l’allora Governatore Nicola Zingaretti a visitare in anteprima i locali. Infine, il sindaco Germano Caperna a fine 2024 ha inaugurato il riallestimento che vede ora il suo completamento.