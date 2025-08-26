Verso l’autunno caldo al Comune di Frosinone: ecco cosa può accadere

Sarà un autunno caldo per il sindaco Mastrangeli. Le elezioni provinciali imminenti influenzano le dinamiche, mantenendo il governo in equilibrio instabile fino al 2027. Ma come una spada di Damocle ci sono gli appetiti sul nono posto in Giunta

A Palazzo Munari i tecnici della manutenzione hanno ricevuto l’indicazione di tenere accessi i condizionatori dell’aria almeno fino a fine anno, anche quando le temperature scenderanno a livelli più autunnali: serviranno a raffreddare gli animi in maggioranza. Perché è chiaro che alla ripresa dell’attività a settembre, il sindaco Riccardo Mastrageli ripartirà dalla situazione politica che ha lasciato a luglio, prima delle ferie: malumori conosciuti e geometrie variabili .

Una flessibilità d’Aula orientata a sinistra: la garanzia dei numeri per la maggioranza che fu di centrodestra ora arriva dei voti di consiglieri del centrosinistra. Una situazione che a parole non piace a parecchi dei fedelissimi di Mastrangeli, ma oltre i mugugni non si va: in realtà nessuno ha interesse (e la forza) per staccare la spina alla consiliatura prima della scadenza naturale di maggio 2027. Anche perché, come ricordato fino alla noia, a fine anno (in realtà poco prima della primavera del prossimo), ci sono le elezioni Provinciali.

Perché è un fattore importante?

Il fattore Provinciali

I voti ponderati dei Consiglieri comunali di Frosinone hanno il valore più alto di tutti i Comuni ciociari. Ogni voto espresso da un Consigliere di Frosinone (al pari di quelli espressi da Cassino) vale 306 voti ponderati. Servono come il pane a tutti i Partiti dell’arco costituzionale, se vogliono eleggere un loro Consigliere. Senza i voti del Consiglio Comunale del Capoluogo e di Cassino non si può programmare nessuna elezione blindata alla Provincia, per nessun candidato. Anche per questo, la consiliatura Mastrangeli è custodita come a Fort Knox.

Questo non significa che mancheranno le fibrillazioni in maggioranza nei prossimi mesi. Anzi, è vero il contrario. Non solo per le elezioni Provinciali. Ma anche per la rideterminazione degli assetti nella Giunta comunale del Capoluogo: ipotesi sempre più probabile. Non come richiesto da Forza Italia che pretendeva un azzeramento dell’esecutivo e la ricomposizione del quadro originario del centrodestra; non ottenendolo ha preferito uscire dalla maggioranza. Il riequilibrio, con ogni probabilità avverrà in maniera diametralmente opposta.

La Giunta del Capoluogo è da mesi a quota otto assessori, l’ipotesi di tornare a nove riemerge come l’ora legale: puntuale e divisiva. Dentro e fuori Palazzo Munari circola la voce insistente che l’autunno possa essere il momento buono per rimettere mano alla squadra di governo.

Il mini rimpasto

Foto © Stefano Strani

Spazio quindi a un mini-rimpasto per blindare i numeri in aula e riportare a nove il numero degli assessori. Come? Tre sigle, un equilibrio.

Lista Marini e Polo Civico nel 2022 erano nel centrosinistra contro Riccardo Mastrangeli: oggi sono nel perimetro ufficiale che sostiene Mastrangeli. La lista civica dell’ex sindaco Pd Domenico Marzi però è determinante per il numero legale e resta il vero ago della bilancia. Fin qui hanno tenuto tutti, sia in forma ufficiale che ufficiosa, senza posti in Giunta. In autunno si capirà se la cambiale resterà “morale” o si trasformerà in una richiesta di assessorato: tema che – se si apre – scompone e ricompone le appartenenze in un lampo .

Ipotesi di rappresentanza in Giunta dunque per la lista Marini, per il Polo Civico e soprattutto per la Lista Marzi. Facile a dirsi, complicatissimo a farsi.

Perché?

Quell’assessore che rompe l’equilibrio

(Foto © Stefano Strani)

Perché pur riportando a nove il numero degli assessori, i posti in Giunta non sarebbero comunque sufficienti per garantire tutte le rappresentanze della maggioranza. Qualcuno degli attuali assessori dovrebbe farsi da parte. O qualche gruppo Consiliare (di maggioranza) dovrebbe fare una cura dimagrante. Apriti cielo.

Per Mastrangeli si aprirebbe un ulteriore fronte di conflitto interno, questa volta dagli effetti né prevedibili né quantificabili. La battaglia di Gettysburg del 1863 durante la Guerra di Secessione americana, al confronto sarebbe una passeggiata di salute.

Molto più realistico (e salutare per il sindaco) “premiare” con un posto in Giunta solo il Gruppo più numeroso: quello di Marzi che ha 3 Consiglieri (il quarto, Mario Papetti non sosterrà mai questa amministrazione “ipse dixit“). Per la lista Marini e il Polo Civico che hanno un solo Consigliere di maggioranza, si possono ipotizzare altri ragionamenti di maggiore visibilità, non necessariamente quelli di Giunta. Atteso che Claudio Caparrelli (Polo Civico) ha già la delega al Patrimonio. L’unico senza incarico attualmente è solo Andrea Turriziani (Lista Marini).

Il nodo politico

Franco Carfagna con il Gruppo FdI al Comune di Frosinone

C’è poi ancora un nodo politico tutt’altro che trascurabile che si può riassumere in una semplice domanda: fino a quando Fratelli d’Italia accetterà di ingoiare i “niet” del primo cittadino su dossier identitari?

L’ultimo solo in ordine di tempo, il caso BRT cioè le circolari elettriche su corsia preferenziale Bus Rapid Transit che stanno rivoluzionando la viabilità sulle strade del Capoluogo. Perché di caso si tratta: ha lasciato delle fiamme ancora accese. Ed anche nel recente passato ci sono stati anche altri motivi di attrito tra il gruppo consiliare dei fratelli ed il sindaco. Segnali di una frizione che sta diventando strutturale, più che episodica. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano. E leggi anche Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Aldo Mattia (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La lealtà di FdI, più nei confronti del centrodestra per la verità che verso Mastrangeli, non è in alcun modo in discussione. Non lo sfiducerà mai fino al termine della consiliatura. Ma se si apre la partita degli equilibri di Giunta, i Meloniani in virtù dei numeri espressi in Aula (è il gruppo più numeroso) potrebbero avanzare a Mastrangeli la richiesta di un terzo assessorato. Anche per onorare la “cambiale” del Partito, ancora ferma in cassa, del posto in Giunta a Frosinone per l’area che fa riferimento all’onorevole Aldo Mattia. Che siglò la tregua al Congresso cittadino FdI dietro l’assicurazione che il terzo assessorato sarebbe andato ad uno della sua area.

Mattia ha una memoria migliore di quella del famoso filosofo Pico della Mirandola: non dimentica e aspetta.

Sull’altro fronte

Dall’altra parte dell’Aula consiliare, il centrosinistra ed i nove Consiglieri eletti con Mastrangeli ma usciti dalla maggioranza viaggiano ancora su binari separati: sono come le famose rette parallele che (forse) non si incontreranno mai.

Vincenzo Iacovissi ed Angelo Pizzutelli

PD e PSI poi non dialogano proprio. Oggi e soprattutto in prospettiva 2027. I Socialisti sono già in campagna elettorale con il candidato Sindaco Vincenzo Iacovissi, il quale insieme allo spin doctor del Partito, l’onorevole Gianfranco Schietroma, sta lavorando alla composizione delle liste.

La domanda delle cento pistole per l’autunno è: esiste lo spazio per una unità di tutte le opposizioni presenti in Aula, capace di saldare i Dem, i Socialisti e le varie anime oggi lontane dalla maggioranza? Sulla carta sì. Nella pratica servono un agenda comune e leadership riconosciuta. Finora si è visto più tatticismo che altro. Manca, su tutto, un progetto vero e proprio e una visione della città, identificabile dall’elettorato, come alternativa all’attuale governo cittadino.

Istinto di conservazione

La sensazione però è che l’istinto conservativo prevalga su ogni mossa. L’attività del Consiglio Comunale ripartirà dunque tra qualche settimana con la stessa equazione di luglio: stare insieme conviene a tutti. Ma (forse) non allo stesso prezzo. L’autunno dirà chi paga il conto, se in assessorati, in deleghe, o in quote di visibilità.

Nel frattempo, chi invoca la fine anticipata della consiliatura fa solamente esercizio di accademia, perché con il voto Provinciale alle porte, la parola d’ordine (vera) è una sola: “tenere botta”. E vale per tutti. Nessuno escluso.