Via al bando della Regione per reclutare i Dg delle Asl

Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione l'avviso per selezionare i prossimi Dg delle Asl nel Lazio. Quali sono interessate. E come avverrà la scelta.

Al dottor Andrea Urbani direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, le temperature torride di questi giorni non fanno né caldo né freddo. All’interno della palazzina della Giunta di Via Cristoforo Colombo è concentrato a firmare la determina G10549, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n° 64. È l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale di Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale“.

Le Asl in cerca di Dg

Le Asl e le aziende ospedaliere interessate sono quasi tutte. Servono i manager per tutte le Asl di Roma. E cioè la ASL Roma 1 (quella che ha competenza sui territori dei municipi I – II – III – XIII – XVII – XVIII – XIX – XX. E sugli ospedali “Odontoiatrico George Eastman”, “Nuovo Regina Margherita”, “Santo Spirito in Saxia”, “Presidio ospedaliero Villa Betania, “Oftalmico”, “Ospedale San Filippo Neri”. La ASL Roma 2 (competenza sui territori dei municipi IV – V – VI- VII – VIII – IX – XI – XII. E sugli ospedali Sandro Pertini, “CTO A. Alesini” “Sant’Eugenio”)

Poi la ASL Roma 3 (competenza sui municipi X – XV – XVI del Comune di Roma e tutto il Comune di Fiumicino. Ospedali “G. B. Grassi” di Ostia, “Centro Paraplegici Ostia” e “Policlinico Di Liegro”). La ASL Roma 4 (competente sui distretti Civitavecchia, Cerveteri, Bracciano e Capena. E sugli ospedali “San Paolo” di Civitavecchia e “Padre Pio” di Bracciano).

Interessata anche la ASL Roma 5 (competenza sui distretti di Tivoli, Colleferro, Guidonia, Monterotondo, Subiaco, Palestrina ed ospedali annessi) e la ASL Roma 6 Frascati, Albano Laziale, Ciampino, Pomezia, Velletri, Anzio ed i loro ospedali).

Servono i Direttori generali delle Asl di Frosinone, di Latina, di Viterbo e di Rieti. Degli ospedali San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, Policlinico Tor Vergata. Ma anche dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, per l’Istituto Fisioterapico Ospedaliero, per Ares118

Selezione per titoli e non solo

L’avviso pubblico è riportato a pagina 1271 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Prevede una selezione per titoli e colloquio: servirà a formare delle rose di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale. È aperto ai soli candidati che abbiano ottenuto l’inserimento nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni solari dalla pubblicazione sul Burl. Scade quindi l’8 settembre 2024. Non possono presentare la domanda i manager che sono già in pensione. Inoltre non può ricoprire l’incarico di Direttore Generale nella medesima Azienda dove è già stato Dg per due volte consecutive.

La procedura del bando prevede la redazione, da parte della Commissione, di una rosa di idonei per ciascuna Azienda. Verranno poi proposte al Presidente della Giunta regionale, affinché possa esercitare il suo potere di nomina.

Come li selezionano

Francesco Rocca

La Commissione procede alla valutazione delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate da ogni singolo candidato, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali. Ma alla fine di tutta la procedura di selezione sarà il Presidente Francesco Rocca ad individuare il manager, all’interno di una rosa di nomi.

Le rose di idonei alla nomina a Direttore generale saranno pubblicate sul sito internet regionale e avranno validità di tre anni dalla data di pubblicazione, ai fini di eventuali ulteriori incarichi di Direttore generale.

Da chi è composta la Commissione? Sarà il Presidente della Regione nelle prossime settimane a provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di Esperti.