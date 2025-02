Via al terreno per il parcheggio, il resto è noia

Il consiglio comunale di Ferentino. Dove l'attenzione si è concentrata sulle procedure per l'acquisizione di un terreno. Sul futuro della scuola Cameracanne. E sull'imminente chiusura della Casilina

Tre ore di discussione a tre mesi dall’ ultima riunione: benvenuti al primo Consiglio comunale del 2025 a Ferentino. Serviva per sciogliere una serie di nodi amministrativi e varare una serie di provvedimenti. Ma anche misurare il livello di tensione tra la maggioranza del sindaco Piergianni Fiorletta e l’opposizione guidata dal suo predecessore Antonio Pompeo: il primo è uno dei padri del Pd in Ciociaria ma governa con una coalizione civica in cui ci sono anche pezzi di Fdi e Lega; il secondo è uno dei coordinatori del Lazio della componente Pd Energia Popolare: ha preteso la purezza del simbolo ma è in minoranza.

Si rivede Angelica

Angelica Schietroma con la piccola Aria

La seduta ha visto il ritorno in presenza del Consigliere Angelica Schietroma: per ragioni di salute aveva seguito da remoto gli ultimi lavori d’Aula; ora che è terminata la gravidanza ed è arrivata la piccola Aria ha ripreso il suo posto. Eletta all’opposizione, secondo alcuni osservatori si era avvicinata alla maggioranza. Vero che in alcuni casi non ha votato contro ma altrettanto è vero che nella seduta di lunedì ha tenuto un breve discorso. Nel quale ha criticato senza riserve l’amministrazione Fiorletta, accusandola di avere fatto troppo poco per la città.

La discussione è andata avanti essenzialmente su tre argomenti. Il primo è l’acquisizione da parte del Comune di un terreno, serve per realizzarci un nuovo parcheggio rispondendo alla fame di posti-auto che da sempre si vive a Ferentino. L’opposizione in Aula e Forza Italia dall’esterno (non ha un suo Consigliere) hanno sollevato dubbi: non sull’utilità del parcheggio bensì sulle procedure per acquisire l’area.

Antonio Pompeo

L’ex primo cittadino Antonio Pompeo ha incalzato la maggioranza sul fatto che non c’è un regolamento su questi tipi di acquisizioni e sul fatto che a seguire la pratica doveva essere il settore Patrimonio e non gli uffici dell’Urbanistica o Lavori Pubblici. Dopo un acceso batti e ribatti tra i Consiglieri dei due schieramenti ha preso la parola l’ex Vicesindaco Luigi Vittori oggi consigliere comunale di maggioranza. Ha chiesto al Segretario comunale Franco Loi se la procedura fosse regolare. Avuta la risposta positiva la maggioranza ha votata compatta il punto che ha visto l’assenza del consigliere Maurizio Berretta ufficialmente per motivi familiari.

La scuola Cameracanne

Poi altro punto di scontro è stato il futuro della scuola Cameracanne alla Cartiera. Il comune ha ricevuto un finanziamento di 700.000 euro di fondi PNNR. La maggioranza ha deciso di realizzare in quel plesso che oggi ospita Materna ed Elementare un Asilo Nido. Fatto questo secondo Pompeo e gli altri consiglieri di minoranza che porterà il plesso inevitabilmente a perdere la scuola Elementare. La maggioranza su questo punto ha trovato difficoltà ed ha preferito non replicare.

Duro acceso e molto lungo lo scontro sulla mozione presentata dalla minoranza sulla imminente chiusura della via Casilina a Ferentino per realizzare da parte di Anas il ponte a Giovina Tofe. La minoranza chiedeva interventi ed un piano alternativo per limitare disagi alla circolazione, alla città e la crisi delle attività commerciali. La maggioranza ha bocciato la mozione approvandone una propria.

La Casilina da chiudere

Piergianni Fiorletta

Tanti gli interventi che si sono registrati sul tema. Particolarmente duri oltre a Pompeo, quelli di Alfonso Musa e Fabio Magliocchetti che ha contattato per proprio conto anche Anas proprietaria della strada. Magliocchetti ha evidenziato come la chiusura si sapesse già da giugno e che i lavori dopo la realizzazione della rotatoria a Pontegrande sono pressoché inutili. Ci sarà un traffico di circa 15.000 mezzi al giorno su Ferentino con traffico in centro, aumento delle polveri sottili e possibili crisi per esercizi commerciali. Tesi sostenuta anche da Musa che ha spiegato come si fosse dovuto intervenire prima.

Il sindaco Piergianni Fiorletta dopo gli interventi dei Consiglieri di maggioranza Maurizio Berretta che nel frattempo è arrivato per partecipare al discussione, Luca Zaccari, Ugo Galassi, ha ribattuto di aver fatto tutto il possibile per evitare la chiusura presentando proposte alternative che non sono state prese in considerazione. Ha chiesto il rispetto delle segnalazioni e la collaborazione di tutta la cittadinanza.

Anas da domani fino al 10 marzo effettuerà lavori di miglioria sulle strade interessate dalle decisioni mentre mercoledì si terrà un vertice tra tutte le Forze dell’ordine per pianificare la viabilità. Le posizioni tra i due schieramenti, soprattutto tra le due anime del Pd restano molto lontane ed una riappacificazione tra esse sembra impossibile.