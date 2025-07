Via all’assalto a ballottaggi e voto disgiunto: rivoluzione o resa dei conti?

In Commissione Affari Costituzionali del Senato prende corpo il disegno di legge per abolire il secondo turno. Non è solo l'ennesimo scontro tra maggioranza ed opposizione ma è una partita culturale. Se il centrodestra è convinto della bontà della propria proposta politica, dovrebbe accettare la sfida del ballottaggio. Accorciare il processo non rende più forte il sindaco eletto ma più solo e vulnerabile

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Chi cerca nella storia recente del nostro sistema elettorale una prova del peso dei ballottaggi per la democrazia, farebbe bene a sfogliare le cronache comunali degli ultimi anni. Non è solo una questione di numeri, ma di filosofia politica. Perché oggi, mentre in Commissione Affari Costituzionali del Senato prende corpo il disegno di legge che potrebbe abolire il secondo turno nei Comuni sopra i 15mila abitanti, ciò che si consuma non è un semplice scontro tra maggioranza e opposizione.

È una partita culturale. È la sfida tra chi vuole governare subito e chi pretende di farlo bene.

Il teorema della destra: meno turni, più potere

La destra di governo – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e annessi – gioca a carte scoperte. Il secondo turno, il famigerato ballottaggio, è diventato un nemico tattico da abbattere. Motivo? È lì che la sinistra rialza la testa. È lì che le opposizioni si coalizzano, smussano le differenze e convergono. Il caso Udine 2023 è ormai citato come una sentenza: Fontanini (centrodestra) al 46% al primo turno, battuto da De Toni (centrosinistra) al 52% al secondo. E prima ancora, Monza e Catanzaro 2022, Cremona e Potenza nel 2024: stessa trama, stesso finale.

Per la destra, un calvario ricorrente. Da qui, la soluzione: se basta il 40% per essere proclamati sindaci, perché rischiare di tornare al voto due settimane dopo e perdere tutto?

Un blitz mancato, ma la direzione è chiara

Dopo il tentativo fallito di infilare la norma nel decreto Elezioni, la maggioranza ha scelto la via ordinaria ma più robusta: un disegno di legge. Le proposte emendative sono minime (solo 5), a differenza delle oltre 700 depositate dal Pd e da Verdi-Sinistra, a segnalare la volontà granitica del centrodestra di procedere spedito.

Certo, si levano voci di allarme. Alessandro Alfieri (Pd) parla di “forzature della destra”, Andrea Giorgis di una “riforma che mortifica la rappresentatività”. Ma è un’opposizione che rischia di agitarsi in una stanza dove le regole le scrive chi ha i numeri.

E se fosse una questione di legittimità?

L’argomento principe usato dalla destra suona così: “Al ballottaggio votano in pochi. Spesso il vincitore ha meno voti complessivi di chi ha guidato il primo turno. Dov’è la legittimità democratica?”. Una domanda affilata. Ma è davvero questo il cuore del problema?

In realtà, nel secondo turno si chiede all’elettore di scegliere non il proprio preferito, ma chi è più in grado di governare, magari unendo mondi diversi. Il ballottaggio non è un difetto del sistema, è la sua virtù: è lo spazio della mediazione politica, dell’allargamento del consenso, della sintesi .

Vittoria del 40% non è governabilità. È solitudine

La riforma proposta è, a ben vedere, il sintomo di un altro problema. L’erosione della capacità dei Partiti di costruire coalizioni. Di trovare un punto d’incontro. La soglia del 40% non assicura affatto stabilità: consegna la città a chi vince con un elettorato minoritario, spesso espressione di un solo blocco sociale o ideologico. Non si cancella il dissenso, lo si marginalizza. E questo – in una democrazia che voglia dirsi tale – è sempre un rischio.

Se davvero il centrodestra è convinto della bontà della propria proposta politica, dovrebbe accettare la sfida del ballottaggio. Perché solo nel confronto si misura la leadership. Accorciare il processo per arrivare prima al traguardo non rende più forte il sindaco eletto. Lo rende più solo. E più vulnerabile.

Come direbbe Benedetto Croce, la storia non è il regno della comodità, ma della lotta. Il ballottaggio è una di quelle lotte da cui, se si ha ragione, si esce più forti. E più legittimati. Ma forse è proprio questo che fa paura.