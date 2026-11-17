Via all'iter per il raddoppio dell'ospedale Spaziani di Frosinone. La Regione Lazio assegna 23 milioni alla Asl di Frosinone. Lo fa con la delibera 1095: 9 interventi, tra antincendio e risonanza a Pontecorvo. La programmazione 2026-2028 porta la provincia a 1.459 posti letto.

Dalla carta di Montecitorio a quella dei progettisti: l’iter per raddoppiare l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone può partire. Ad annunciarlo questa mattina è stato il Governatore del Lazio Francesco Rocca.

Il progetto prevede la demolizione delle attuali palazzine L ed M della Asl cioè quelle che sono proprio di fronte all’attuale ospedale, oltre la strada. Al loro posto verrà realizzato un nuovo edificio di circa 6.500 metri quadrati, collegato allo Spaziani attraverso una struttura ponte. Al suo interno troveranno spazio un nuovo Cup, laboratori e locali di servizio. Al secondo piano saranno realizzate 30 stanze di degenza per 56 posti letto, che potranno diventare 103 in caso di emergenza sanitaria.

In questo modo, nel caso di una nuova pandemia come quella di Covid, non sarà necessario trasferire reparti e pazienti ma la nuova struttura sarà già pronta per gestire l’emergenza. È previsto anche un nuovo parcheggio multipiano e un impianto fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica. Si parte con 18 milioni di euro.

L’emendamento Ottaviani

La palazzina in giallo verrà abbattuta ed al suo posto nascerà lo Spaziani bis

È il risultato di un emendamento ottenuto dal deputato Nicola Ottaviani, Segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. C’è lui dietro al Decreto Ministeriale del 26 maggio 2023: non pensa solo a Frosinone ma anche a Cassino ed alla Asl di Latina. Per gli ospedali dell’intero Lazio Sud Ottaviani ha portato un investimento complessivo di 35 milioni di euro. La copertura economica è stata garantita da un suo emendamento alla Legge di bilancio 2023. Un modello pilota che potrebbe essere replicato nelle altre province del Lazio.

Il timone ora passa alla Regione Lazio di Francesco Rocca. Il percorso prevede lo studio di fattibilità e le successive procedure amministrative: i contratti verranno firmati entro sei mesi. Rocca ha annunciato anche un contributo di mezzo milione di euro dell’Ail per il reparto di Ematologia.

Ma il piatto annunciato dal presidente Rocca è molto più ricco.

Ciociaria, 1.459 posti letto e 23 milioni

I dettagli stanno in 231 pagine di interventi finanziari e strutturali per le ASL del Lazio: dalla sicurezza degli edifici alla realizzazione di nuove strutture diagnostiche, fino alla rimodulazione di posti letto. Sono contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1095 del 12 novembre 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione questa mattina.

Per quanto riguarda la ASL di Frosinone, l’offerta sanitaria in provincia si prepara a cambiare pelle. C’è il raddoppio dell’ospedale e soprattutto c’è qualcosa che vale molto di più: una programmazione che interviene su più fronti con cui ridisegnare una parte significativa dell’offerta sanitaria in Ciociaria.

La Regione Lazio ha messo sul tavolo un pacchetto di interventi da oltre 23,3 milioni di euro per la ASL di Frosinone. Risorse destinate alla sicurezza delle strutture, alla realizzazione di un nuovo servizio diagnostico e al completamento di opere di adeguamento degli edifici sanitari.

Ma la partita più interessante si gioca anche su un altro terreno: quello della programmazione ospedaliera 2026-2028, che ridisegna la distribuzione dei posti letto e delle specialità nei diversi presidi della provincia.

La fotografia della nuova Sanità

Pasquale Ciacciarelli si è occupato degli aspetti Urbanistici

La Delibera regionale 1095 si compone di 3 allegati: Documento Programmatico (Allegato A); Elenco complessivo degli interventi (Allegato B); Schede tecniche degli interventi (Allegato C). La fotografia che emerge dalla lettura del documento è quella di una Sanità che prova a rafforzare la propria presenza sul territorio, distribuendo funzioni e competenze tra gli ospedali e puntando a recuperare una dotazione di posti letto che negli ultimi anni si è progressivamente ridotta rispetto agli obiettivi programmati.

Sono tre capitoli da leggere separatamente ma che fanno parte della stessa strategia: investimenti strutturali, riorganizzazione dei posti letto e potenziamento delle attività ospedaliere.

I soldi: 23,3 milioni per la ASL di Frosinone

Partiamo dalla dotazione finanziaria. Il quadro economico inserito nella programmazione regionale assegnato alla ASL di Frosinone è di 23 milioni. 330mila 330 euro e 59 centesimi.

Una cifra composta da 22 milioni 163mila 814 euro e 6 centesimi di finanziamento statale e 1 milione 166mila 516 euro e 53 centesimi di quota regionale.

Il programma comprende nove interventi: otto riguardano l’adeguamento antincendio di ospedali e strutture territoriali. Il nono è destinato alla realizzazione di un sito per la risonanza magnetica presso la Casa della Comunità di Pontecorvo, con contestuale acquisizione dell’apparecchiatura. Si tratta di interventi inseriti nella programmazione approvata dalla Regione, il cui finanziamento dovrà completare il relativo iter amministrativo. Non significa che tutti i cantieri siano già partiti, o che le apparecchiature siano immediatamente disponibili.

La sicurezza degli ospedali e delle strutture territoriali

Il capitolo economicamente più consistente riguarda la prevenzione incendi. L’obiettivo è completare gli interventi necessari per portare le strutture sanitarie agli standard definitivi di sicurezza, attraverso opere che interessano sia i presidi ospedalieri sia gli edifici destinati ai servizi territoriali.

Il finanziamento più importante, pari a 7.330.330,59 euro, riguarda l’ex De Bosis di Cassino. L’edificio è destinato a ospitare Casa della Comunità, Ospedale di Comunità, consultorio e uffici. Una cifra che dà la misura dell’importanza attribuita alla riqualificazione di questo complesso sanitario, destinato a concentrare diverse funzioni assistenziali.

A Ceccano, per la Casa della Comunità di Borgo Santa Lucia, sono previsti 4 milioni di euro. Altri 3 milioni sono destinati al presidio sanitario di viale Mazzini a Frosinone, mentre 2,5 milioni riguardano l’edificio Q dell’ospedale Fabrizio Spaziani.

Per il SS. Trinità di Sora sono programmati 2 milioni di euro, destinati al completamento dell’adeguamento antincendio dell’ospedale e degli edifici del distretto. A Pontecorvo, nella Casa della Comunità è previsto un milione di euro. Altri 500mila euro riguardano il presidio sanitario G. De Bosis di Cassino e altrettanti il distretto sanitario di Ceprano.

Pontecorvo, arriva la risonanza magnetica: investimento da 2,5 milioni

C’è poi un intervento che non riguarda la sicurezza degli edifici ma l’introduzione di una nuova dotazione diagnostica. Alla Casa della Comunità di Pontecorvo sono destinati 2,5 milioni di euro per realizzare un sito dedicato alla risonanza magnetica e acquisire la relativa apparecchiatura. È uno degli investimenti più significativi sul versante tecnologico per la sanità territoriale della provincia.

La disponibilità di una risonanza magnetica a Pontecorvo potrebbe ampliare l’offerta diagnostica nell’area meridionale del territorio, avvicinando ai cittadini una prestazione specialistica importante e riducendo, quando possibile, la necessità di spostarsi verso altri presidi. La parola chiave, anche in questo caso, sarà l’attuazione: struttura, apparecchiatura e organizzazione del servizio dovranno procedere insieme.

La nuova mappa dei posti letto: la provincia sale a 1.459

Il DG Arturo Cavaliere

Ma è sulla programmazione ospedaliera che si misura la portata più ampia del documento regionale. La provincia di Frosinone viene proiettata verso una dotazione complessiva di 1.459 posti letto nel periodo 2026-2028.

Il dato assume particolare significato se confrontato con i 995 posti letto indicati nella precedente programmazione 2024 e con i 1.165 risultanti dalla rilevazione NSIS 2025, sono le attività di monitoraggio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute.

Rispetto alla programmazione 2024, l’incremento previsto è di 464 posti letto. Rispetto alla fotografia del 2025, l’obiettivo è invece di recuperarne 294. La nuova dotazione si articola in 1.099 posti letto per acuti e 360 per post-acuti. Questi ultimi sono destinati ai pazienti che, superata la fase più critica della malattia, necessitano ancora di cure, assistenza e recupero funzionale.

La ripartizione tra pubblico e privato è altrettanto significativa. Il settore pubblico passa dai 571 posti letto della programmazione 2024 a 1.015, mentre il privato accreditato passa da 424 a 444. Nel dettaglio, la nuova configurazione prevede 947 posti letto pubblici per acuti e 68 post-acuti. Nel privato sono previsti 152 posti letto per acuti e 292 post-acuti.

Il dato politico-amministrativo è evidente: la Regione punta a rafforzare soprattutto la componente pubblica dell’offerta ospedaliera, recuperando una parte consistente della capacità assistenziale programmata e non ancora concretamente disponibile. Naturalmente, 1.459 è un obiettivo di programmazione. Non significa che tutti questi posti letto saranno immediatamente operativi. Per arrivarci serviranno attivazioni, organizzazione, personale e risorse.

Ospedale per ospedale: ecco come cambiano i reparti

La nuova programmazione non si limita a fissare un numero complessivo di posti letto. Individua anche le discipline da potenziare e quelle da attivare nei singoli presidi. È qui che si comprende la direzione scelta dalla Regione per la sanità ciociara.

Frosinone, lo Spaziani rafforza cinque specialità

L’ospedale Spaziani

Il Fabrizio Spaziani resta il principale riferimento ospedaliero del territorio e viene individuato come uno dei presidi sui quali concentrare il potenziamento dell’offerta specialistica. La programmazione prevede un incremento dei posti letto in cinque discipline: chirurgia vascolare, nefrologia, neurochirurgia, medicina d’urgenza e gastroenterologia.

Non si tratta di interventi marginali. La chirurgia vascolare riguarda le patologie dei vasi sanguigni e le relative necessità chirurgiche; la nefrologia si occupa delle malattie renali; la neurochirurgia delle patologie che richiedono interventi sul sistema nervoso. La medicina d’urgenza rafforza invece la capacità di ricovero e trattamento dei pazienti provenienti dall’emergenza, mentre la gastroenterologia amplia la risposta alle patologie dell’apparato digerente. Cinque aree specialistiche che, nella prospettiva regionale, dovranno contribuire a consolidare il ruolo dello Spaziani nella gestione dei casi più complessi.

A questo si aggiunge il finanziamento di 2,5 milioni per il completamento dell’adeguamento antincendio dell’edificio Q. Un intervento strutturale che viaggia su un binario distinto rispetto alla riorganizzazione dei reparti, ma che concorre al rafforzamento complessivo del presidio.

Alatri, arrivano geriatria e urologia

L’ospedale San Benedetto di Alatri

Per l’ospedale San Benedetto di Alatri la programmazione individua due nuove aree: geriatria e urologia. La prima è particolarmente importante in un contesto demografico nel quale aumenta il peso della popolazione anziana e cresce la necessità di una presa in carico di pazienti spesso caratterizzati da più patologie contemporaneamente. L’urologia amplia invece la risposta alle malattie dell’apparato urinario e dell’apparato genitale maschile.

La previsione è quella di ampliare le funzioni del presidio, rafforzandone il ruolo nella rete ospedaliera provinciale. Anche in questo caso, l’attivazione effettiva dovrà essere accompagnata dalle necessarie risorse professionali e organizzative.

Cassino, la neurologia entra nella programmazione del Santa Scolastica

L’ospedale di Cassino

Per il Santa Scolastica di Cassino è prevista l’attivazione della neurologia. Una scelta che rafforza l’offerta sanitaria nell’area meridionale della provincia, con una disciplina che si occupa delle patologie del sistema nervoso, dalle malattie neurodegenerative ai disturbi neurologici che richiedono diagnosi e trattamento specialistico.

Per Cassino, dunque, il documento regionale non si limita agli interventi strutturali sull’ex De Bosis. La programmazione guarda anche al potenziamento dell’offerta ospedaliera del Santa Scolastica. Sono due interventi diversi, ma entrambi significativi: da una parte la riqualificazione delle strutture territoriali, dall’altra l’ampliamento delle competenze specialistiche dell’ospedale.

Sora e Anagni, la partita dell’oncologia

L’ingresso dell’ospedale SS Trinità di Sora

Il capitolo forse più interessante, anche per le ricadute territoriali, riguarda il SS. Trinità di Sora e il ruolo che viene prospettato per Anagni.

Per l’ospedale sorano la Regione prevede l’incremento dei posti letto di oncologia e di lungodegenza. Ma c’è un elemento aggiuntivo: 14 posti letto oncologici saranno dislocati ad Anagni, dove sono previsti anche servizi di chemioterapia e dialisi. È una novità importante per l’area nord della provincia, perché introduce una prospettiva di rafforzamento dell’assistenza oncologica e di prossimità in un’area che potrebbe beneficiare di una maggiore vicinanza delle prestazioni sanitarie.

Attenzione, però, a un dettaglio contenuto nel documento. I 14 posti letto non vengono configurati come una dotazione autonoma dell’ospedale di Anagni: resteranno riferiti all’organizzazione del SS. Trinità di Sora. La loro collocazione dovrà essere definita attraverso uno specifico progetto aziendale, che dovrà individuare percorsi organizzativi e funzionali, criteri clinici, procedure di sicurezza e modalità di afferenza dei posti letto all’ospedale di Sora.

È dunque una previsione concreta della programmazione, ma subordinata alla definizione del progetto organizzativo della ASL.

La vera partita comincia adesso

Il provvedimento regionale disegna una prospettiva ambiziosa per la Sanità della provincia di Frosinone. Più risorse per la sicurezza delle strutture, nuove dotazioni tecnologiche, una maggiore disponibilità programmata di posti letto e una distribuzione delle specialità che prova a valorizzare i diversi presidi.

La mappa che emerge è abbastanza chiara: Frosinone rafforza le discipline specialistiche, Alatri amplia la propria offerta con geriatria e urologia, Cassino introduce la neurologia, Sora potenzia oncologia e lungodegenza, mentre Anagni si prepara a svolgere una funzione aggiuntiva nell’assistenza oncologica e nei servizi di chemioterapia e dialisi.

A questo si aggiunge la riqualificazione delle strutture territoriali, con investimenti importanti a Cassino, Ceccano, Pontecorvo e Ceprano.

Resta però il punto decisivo. I numeri, da soli, non curano i pazienti. Un posto letto programmato diventa utile soltanto quando è realmente attivo, con medici, infermieri e personale sanitario. Una nuova specialità esiste davvero quando può garantire prestazioni e ricoveri. Una risonanza magnetica produce benefici quando è funzionante e accessibile. Per questo la vera partita comincia adesso. La Regione ha indicato la direzione e individuato le risorse.

Alla ASL di Frosinone spetterà tradurre queste previsioni in progetti, organizzazione e servizi effettivi. Per i cittadini della provincia di Frosinone, la differenza tra un piano sanitario e una sanità migliore si misurerà tutta lì: nella possibilità di essere curati più vicino a casa, trovare un posto letto quando serve e accedere a prestazioni specialistiche senza dover necessariamente andare a Roma.

Francesco Rocca oggi ha detto che sarà così.