Via le cozze pugliesi dal Pnrr, per Meloni adesso è l’ora dei… Fazzolari

Non solo faccende cinesi per la premier, che deve surrogare il suo ministro per il Pnrr e deve farlo secondo il solito mood "fiduciario": magari con un suo fedelissimo

A fregare Giorgia Meloni, anche la Meloni mandarina di queste ore, di questi tempi è la “dialettica”, che messa sintatticamente così è una cosa figa o quanto meno innocua. Ma che messa per quella che davvero traduce, una linea del fronte interno con Forza Italia e soprattutto con la Lega, dà un’idea diversa. La “dialettica” oggi frega Giorgia Meloni perché tra gli alleati di governo corre sangue pessimo e perché il dopo Raffaele Fitto a questo punto diventa un match di casella, non una semplice roba di surroga.

Spieghiamola partendo da un assunto: nessuna azione di Governo, di primo o secondo livello che sia, può prescindere da fondi che la sostengano. Sembra banale, ma è così ed è roba al tritolo, specie quando si parla di Pnrr e di fondi regionali. In merito a questi ultimi ad esempio uno scafato come Daniele Maura ha colto pienamente il distinguo.

Maura e i fondi regionali

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

E pochi giorni fa sui social si è affrettato a spiegare che lui era corso “presso la sala consiliare del Comune di Frosinone”. E che lo aveva fatto “alla presenza del sindaco Mastrangeli, dell’assessore Roberta Angelilli, dell’assessore Ciacciarelli e della collega Alessia Savo”. Lì. Nella città totem del braccio di ferro tra aree dei partiti di governo, era stata “ratificata la convenzione sulle Strategie territoriali”.

Si tratta di strategie “relative al Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027. Il fondo sblocca uno stanziamento di oltre 16 milioni di euro che la regione Lazio indirizza per numerosi progetti. Che saranno attuati nel comune di Frosinone. Cambiamo il volto del nostro capoluogo rendendolo più moderno, più verde e funzionale“. E magari meno tarantolato dalle truppe azzurre di Claudio Fazzone.

Il rubinetto dei “danè” e la Zes “sòla”

Che significa? Che gli uomini che governano il rubinetto dei danè non sono semplici pedine, ma bandiere grosse su quadri strategici. Bandiere di Partito che quando vengono destinate ad altri campi di battaglia lasciano spazi da occupare. E guai a permettere che, in un clima di malmosto interno, quegli spazi vengano occupati da esponenti degli “alleati inquieti”.

E veniamo a Fitto. Se il ministro per l’attuazione del Pnrr dovesse partire per l’Europa, allettato da un portafoglio di peso, Meloni si troverebbe senza il suo ufficiale pilota sui fondi. Pilota peraltro in graticola, dato che sulla Zes unica è spuntata la “sorpresa agra” di una riduzione del credito d’imposta passata dallo sbandierato 60% originario ad un misero 17% anche per le imprese che avevano già avviato l’iter.

Meloni avrebbe anche un problema due: quello di dover spacchettare le deleghe del ministro pugliese in modo strategico. Che in melonese stretto vuol dire senza concedere spazi di ingresso-manovra ad esponenti di Forza Italia (troppo in crescita ed in quota Ppe) e Lega (troppo irrequieta ed in quota ultrasovranista non Ecr).

Niente spazio agli alleati di FI e Lega

Insomma, son guai e guai seri, anche a contare che sui fondi del Pnrr stanno iniziando a sorgere i primi dubbi tecnici. Quelli cioè per cui, anche al netto della revisione del Piano rispetto alla bussola di Giuseppe Conte, quell’aria da “spottone” non sembra andarsene. In Italia ci sono ciclovie immense dal cui manto nuovissimo sta già innalzandosi erba da savana, il che pone il problema della manutenzione di opere-spot, più che di agiografia politica sulla messa a terra delle stesse. Come vorrebbe risolverla Meloni?

Nella sola maniera possibile, cioè in autocrazia di bottega e chiamando in soccorso il suo uomo più fidato a Palazzo Chigi: Giovanbattista Fazzolari. Sì, sarebbe lui la figura ideale per surrogare Fitto in parte di dicastero, quella del Pnrr. Il sottosegretario con delega all’Attuazione del programma “nonché regista della comunicazione del governo e di Fratelli d’Italia”, come lo definisce Il Foglio, pare l’uovo di Colombo, il cacio sui maccheroni ed il salvagente perfetto tutti assieme.

Giovanbattista salvami te…

E’ talmente uomo di Meloni che forse conosce il Meloni-pensiero più della titolare, sa comunicare secondo il mood stretto della “capa” ed è fedele assai. Ermenegilda Siniscalchi, capo di gabinetto di Fitto, diventerebbe la leva di transizione pratica di questo slot di casella ed il cerchio troverebbe la quadra. E la troverebbe secondo quel mantra della “fiducia” che per Meloni è da sempre ossessione da satrapia persiana.

C’e un problema aggiuntivo, che però potrebbe sortire anch’esso una soluzione in punta di ortodossia di Partito. “Meloni davanti all’ipotesi spacchettamento delle deleghe di Fitto non ha intenzione di concedere spazi agli alleati. (…) Ecco perché il Sud potrebbe andare a Nello Musumeci, ministro per il Mare e la Protezione civile, e gli Affari europei a Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri con delega già alla Cooperazione internazionale”.

Quanto contino le unità mediane nella scrematura dei fondi lo aveva già ricordato Francesco De Angelis nel 2022, quando era ancora presidente del Consorzio Industriale del Lazio. “Ciò che diventiamo è innanzitutto soggetto intermedio di gestione delle risorse regionali, comunitarie e del Recovery Fund”. In atto ci sarebbe dunque una vera colonizzazione del campo più nevralgico di tutti.

Come a Frosinone ed alla Pisana

Ursula von der Layen ed Antonio Tajani (Foto EU Press Service)

Quello su cui le sorti del governo Meloni dovranno duellare dopo lo “strappo” di Fdi in ordine alla riconferma di Ursula von der Leyen ai vertici della nuova Ue. Ma soprattutto la conferma “official” che quello che sta peppiando in questi giorni in Regione Lazio ed al Comune di Frosinone non è storia a sé di fronde intestine e, per certi versi autonome.

No, quella è la conferma di una sintomatologia che magari a livello territoriale trova altri punti di affioramento, ma che ha una morbilità comune.

Quella legata al fatto, per certi versi fisiologico, che anche l’Italia repubblicana e parlamentare ha le sue malie da midterm.

E che dove prima nelle intercapedini tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini c’era il cemento della vittoria, oggi c’è la malta debole del logorio che dopo ogni vittoria arriva. Inesorabile, tanto inesorabile che, se ti viene a mancare un Fitto, cerchi subito un Giovanbattista. E così facendo chiudi la porta sulle dita a quelli con cui ti fai le foto official assieme.