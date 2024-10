Via libera a Francesco De Angelis come Segretario Pd

Mercoledì sera la cena a Frosinone che individua la sintesi. Ieri sera l'incontro tra Leodori e Mancini. Che danno il nulla osta. Francesco De Angelis correrà per la Segreteria provinciale del Pd

Il via libera è arrivato giovedì sera, all’ora di cena. Se si siano visti a tavola o meno non è dato sapere. Ma Daniele Leodori e Claudio Mancini, i due warlord del Partito Democratico su Roma e provincia hanno dato il via libera all’accordo: sarà Francesco De Angelis il candidato a Segretario del Partito Democratico in provincia di Frosinone.

La soluzione era stata proposta giovedì mattina al Segretario Regionale Daniele Leodori. Numeri alla mano, l’operazione poteva anche procedere sa sola. Le norme della diplomazia imponevano un confronto ed una stretta di mano. L’uomo che guida Area Dem nel Lazio ne ha parlato con l’uomo che guida Rete Democratica. E ieri sera c’è stato il nulla osta.

La cena di mercoledì notte

“La soluzione più naturale è chiedere a Francesco De Angelis di candiarsi a Segretario Provinciale del partito Democratico”: all’una della notte tra mercoledì e giovedì, nella stanza annebbiata dal fumo dei sigari Toscani nonostante la finestra aperta ed una bottiglia piena a metà di rum originale di Cuba, i presenti arrivano a quella conclusione. Senza coriandoli, senza cotillon: come se fosse il logico risultato di un’equazione politica.

La riunione finita poco prima delle 3 della notte è stata l’ultima in ordine di tempo dopo un paio che si sono tenute nell’ultimo mese a Roma ed un altro paio tenute rispettivamente a Frosinone ed a Cassino. Con un solo bersaglio da centrare: una soluzione di equilibrio per il Congresso Provinciale Pd di Frosinone, senza lacerazioni e senza tensioni, meglio se unitario.

La soluzione naturale

Francesco De Angelis

Ma per centrare quel risultato – è stato detto – occorre una candidatura capace di attraversare le componenti, stare al di sopra delle diverse sensibilità. Deve poter vantare un curriculum politico di assoluto spessore e la capacità di coinvolgere tutti. Meglio se conosciuto al Nazareno.

La sintesi sul metodo è arrivata praticamente dopo due tarallucci ed un calice di Cesanese. Il setaccio dei nomi è cominciato dopo un piatto di spaghetti aglio ed olio (in casa non c’era il peperoncino): è stata presa in considerazione una decina di nomi, tutti validi e tutti con più di una skill tra quelle richieste. “Ma l’unico che le ha tutte è Francesco”.

È stato allievo nelle mitica scuola delle Frattocchie dove venivano allevati i milgiori giovani per trasformarli in quadri. Soprattutto è stato il Segretario della Svolta subito dopo la Bolognina, consigliere ed assessore in Regione Lazio dove ha guidato le Attività produttive, deputato a Bruxelles, padre di moltissime delle figure cresciute negli anni in provincia di Frosinone sulla sponda progressista, c’è lui dietro ad accordi ed intrecci che hanno costruito intese ed alleanze.

Francesco Scalia e Francesco De Angelis

Al suo nome ed a quello di Francesco Scalia (per la cronaca, anche l’ex senatore ed ex presidente della Provincia è stato preso in considerazione, vista l’indisponibilità c’è chi lo ha proposto come Presidente o come presidente onorario) è abbinata la stagione del Buongoverno in Ciociaria che portò il centrosinistra a guidare il Comune Capoluogo, la Provincia, eleggere un deputato Europeo ed un Senatore.

Lo stallo

Nelle settimane scorse stava prendendo quota la candidatura di Danilo Grossi, già assessore comunale di Cassino: vicino al Segretario nazionale Elly Schlein. I grandi elettori erano pronti a considerare la possibilità di appoggiarlo per favorire una stagione di transizione. Però? Nessuno si è intestato quella candidatura: è rimasta tra i titoli dei giornali ed i tavolini dei bar.

Elly Schlein con Danilo Grossi

Soprattutto c’è il tema di un Segretario provinciale uscente al quale non possono essere mossi rimproveri in punto di Statuto né in punto di equilibrio: Luca Fantini ha dato vita ad una fase di allargamento del Partito con lo svecchiamento dei quadri; ha gestito situazioni complesse e mediato tra le varie sensibilità. Intende porre la sua ricandidatura. Che però ora verrebbe vista come una mossa di parte: Fantini sta con la rete Democratica di Sara Battisti e Claudio Mancini.

Il timore è quello di arrivare ad un Congresso che sia lacerante, divisivo: una conta vecchia maniera. Per questo si sta cercando un nome in cui tutti possano riconoscersi per storia e tradizione. Il nome proposto è quello dell’attuale presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis.

Il via libera

Claudio Mancini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Il giovedì mattina l’ex presidente del Consorzio Industriale viene contattato. Gli spiegano che è ‘per il Partito, per l’unità del Partito‘. Ci pensa. Poco. E fa sapere che se la premessa è quella lui è disponibile.

La sintesi viene telefonata a Daniele Leodori. Chiede i dettagli, anche lui vuole sapere se quella è una soluzione che unisce ed evita lacerazioni. Ricevute le risposte, chiama Claudio Mancini.

Si vedono il giovedì sera. Mancini chiede garanzie per il Segretario uscente: gli confermano che su Luca fantini ci sono solo parole di elogio per come ha gestito il Partito. E che questa operazione sarà rispettosa della Segreteria uscente. I dettagli non sono noti. Ma la certezza è che viene acceso il semaforo verde. Francesco De Angelis sarà il prossimo Segretario del Pd.