La COSFEL approva il piano del personale presentato dal delegato al Bilancio Giuseppe Pizzuti. In arrivo 6 dirigenti e 31 nuove figure tra ingegneri, amministrativi e operai. Previste anche 5 stabilizzazioni. Un risultato che rappresenta un passo importante verso la stabilità finanziaria e potrebbe consegnare alla futura amministrazione maggiori margini di manovra economica

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Trentasette nuove assunzioni attraverso concorsi pubblici: per selezionare figure apicali e professionalità da destinare ai settori strategici della macchina amministrativa comunale. Per il Comune di Alatri arriva il via libera del Ministero dell’Interno al piano del fabbisogno del personale, predisposto dal delegato al Bilancio Giuseppe Pizzuti (Lega). È una notizia doppiamente importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Cianfrocca. Perché?

Da un lato, autorizza l’immissione di linfa nuova e preparata nella macchina amministrativa: decimata dai tagli della spending review e poi dal blocco del turn-over. Dall’altro lato è il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte del risanamento finanziario e della gestione dei conti pubblici: i conti in ordine sono il presupposto indispensabile per avere il via libera alle assunzioni.

A comunicare l’esito positivo della procedura è stato lo stesso Pizzuti, che ha sottolineato il valore del provvedimento: «Una notizia straordinaria che premia il lungo lavoro portato avanti in silenzio dai nostri uffici».

Il via libera della COSFEL

Il COSFEL, organismo del Ministero dell’Interno, ha autorizzato 37 assunzioni al Comune di Alatri

L’approvazione del piano è arrivata dalla COSFEL, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Si tratta di un organismo istituito presso il Ministero dell’Interno e competente, tra le altre funzioni, sulla valutazione dei piani del personale e delle assunzioni degli enti locali in condizioni di dissesto, predissesto o sottoposti a un piano di riequilibrio finanziario.

È la situazione in cui si trova il Comune di Alatri. Ha fatto una ricognizione dei debiti accumulati negli anni e li ha fatti emergere tracciando una linea dei totali, segnando in rosso la cifra che ne derivava. Lo Stato ha coperto quel debito ma ha imposto un rigoroso piano di rientro e di tenuta dei conti che periodicamente viene esaminato dal Ministero e dalla Corte dei Conti.

Un passaggio tutt’altro che formale. Così come il semaforo verde alle assunzioni, che secondo il delegato al Bilancio rappresenta un riconoscimento del percorso intrapreso dall’amministrazione Cianfrocca: «Con questa delibera la Commissione riconosce il grande lavoro svolto sul tema della finanza pubblica e dei conti pubblici, certificando la maturità e la responsabilità nella gestione del bilancio comunale e della spesa per il personale».

I numeri del piano: 37 nuove figure

Il piano approvato prevede complessivamente 37 possibili nuove assunzioni, attraverso procedure concorsuali. Nel dettaglio, sono previste sei figure dirigenziali, 21 professionalità tra ingegneri e contabili, sei amministrativi e quattro operai. Un potenziamento significativo dell’organico comunale, destinato a rafforzare uffici e settori fondamentali per il funzionamento dell’ente e per l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il Municipio di Alatri

Ma le novità non finiscono qui. Nel corso della settimana, infatti, dovrebbero essere sottoscritti anche nuovi contratti per trasformare cinque rapporti di lavoro già esistenti in contratti a tempo indeterminato, con un incremento dell’orario da 18 a 36 ore settimanali. Tra le figure interessate c’è anche quella del direttore del Museo.

A queste misure si aggiungerà l’assunzione di un ingegnere attraverso lo scorrimento di una graduatoria già esistente. «Per loro sicuramente una bella notizia», ha commentato Pizzuti.

Il predissesto verso il traguardo

Il via libera del COSFEL assume un significato ancora più rilevante se inserito nel percorso finanziario avviato dal Comune di Alatri nel 2017. L’uscita dalla condizione di predissesto, che ha condizionato per anni le possibilità di spesa e di investimento dell’ente, sembra infatti avvicinarsi.

Giuseppe Pizzuti, delegato al Bilancio

«Oggi portiamo a casa un grande risultato per la città e per il personale del nostro ente, a cui daremo una forte risposta in termini di stabilizzazione», ha dichiarato Pizzuti, ringraziando quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo: dal responsabile del Personale, dottor Elvio De Santis, al Segretario comunale, Luca Alteri, fino al dottor Massimo Cicuzza e alle organizzazioni sindacali.

Il via libera della COSFEL rappresenta dunque un tassello importante di un percorso che potrebbe arrivare a compimento prima delle prossime elezioni amministrative. Un traguardo destinato ad avere effetti anche sulla futura amministrazione, che si insedierà nella primavera del 2027.

Chi guiderà Alatri nella prossima consiliatura potrebbe infatti beneficiare di maggiori margini di spesa, nuove possibilità di accesso ai mutui e più ampie prospettive di investimento. Risorse e opportunità che, una volta completato il percorso di risanamento, potrebbero tradursi in un patrimonio finanziario di diversi milioni di euro.

Uno scenario che inevitabilmente avrà un peso anche nella prossima partita politica cittadina, rendendo ancora più appetibile la corsa alla guida del Comune. Per Giuseppe Pizzuti, intanto, è il momento di rivendicare un risultato importante, frutto di un lavoro amministrativo e finanziario che potrebbe segnare una svolta per il futuro di Alatri.