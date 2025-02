Via l’ipotesi Carroccio: se De Luca facesse il salto sarà… azzurro

Che fosse in viaggio verso la maggioranza non era un mistero. ma Giuseppe De Luca potrebbe approdare sulla sponda di Forza Italia anziché quella inizialmente prevista della Lega

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Il suo passaggio in maggioranza pare ormai una cosa stabilita. Quello che potrebbe cambiare però, e sarebbe clamoroso, è la sede finale della sua collocazione tra le file della coalizione che governa Anagni. Non più la Lega ma Forza Italia. Giuseppe De Luca, dopo l’arrivo in maggioranza di Danilo Tuffi, è rimasto l’unico consigliere comunale che divide i banchi della minoranza insieme con Luca Santovincenzo.

Solo che mentre l’esponente di LiberAnagni ha ormai definitivamente iniziato la propria campagna elettorale in vista delle prossime comunali, ponendosi come unico esponente effettivo della minoranza non soltanto consiliare ma cittadina (come dimostrano anche gli ultimi attacchi al sindaco sul tema della sanità cittadina), De Luca ormai da tempo ha palesato una progressiva insoddisfazione.

Peppe insoddisfatto

Insoddisfazione per il ruolo di esponente di opposizione. Una condizione comprensibile, visto che De Luca è da sempre uomo di centrodestra; e che soltanto le alchimie legate alle ultime elezioni lo hanno relegato in opposizione. C’è però, come detto, una novità importante sul piano del suo prossimo passaggio.

Fino a qualche settimana fa sembrava infatti che la migrazione dovesse verificarsi tra le fila della Lega. Si aspettava in questo senso un’indicazione dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. La querelle regionale che ha portato la Lega ad un passo dall’appoggio esterno a Rocca (anche se poi questa fibrillazione è rientrata), ha fatto rientrare invece anche a livello locale il possibile passaggio in Lega dello stesso De Luca.

Perché, questa è la riflessione che è stata fatta, anche se la diatriba tra la Lega e il resto della maggioranza regionale sembra ormai rientrata, il Partito di Salvini rappresenta comunque, nella coalizione di centrodestra regionale ed in quella anagnina, un elemento di minoranza. E quindi il passaggio nella Lega potrebbe portare De Luca ad essere meno rilevante di quanto lui stesso si aspetta.

I dubbi sulla compatibilità

Di qui l’idea, maturata all’interno di alcune telefonate ed accordi riservati delle ultime settimane, del passaggio sì in maggioranza, ma tra le fila di Forza Italia.

Riccardo Ambrosetti

La perplessità legata al fatto che De Luca entrerebbe in Forza Italia dopo che già altri ci sono passati sarebbe compensata dal fatto che, comunque, la figura di De Luca avrebbe in ogni caso un rilievo importante.

Gli unici dubbi sono legati al grado di compatibilità con alcuni degli esponenti della coalizione che fa capo al sindaco Natalia. Soprattutto con l’attuale assessore alla cultura Carlo Marino, ma anche con il vicesindaco di Fratelli d’Italia Riccardo Ambrosetti, già in altre circostanze c’erano state situazioni dialettiche, per dirla in modo eufemistico.

E dunque, c’è qualche titubanza sul fatto che un rapporto duraturo possa funzionare. In ogni caso tutto dovrebbe essere definito al massimo entro la fine del mese. Entro marzo si dovrebbe arrivare ad un accordo per rendere effettivo il nuovo arrivo nell’amministrazione di centro destra.