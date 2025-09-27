Via Rotabile diventa via Michele Forte: il tributo a un leader senza eredi

La Provincia e il Comune di Formia ricordano il politico di Maranola con l’intitolazione della strada che unisce centro e frazioni. Un segno di riconoscenza a chi ha incarnato democristianità, pragmatismo e servizio alle istituzioni.

Non tutte le strade portano a Roma: alcune portano al cuore di una comunità. A Formia, via Rotabile porterà presto il nome di Michele Forte, il senatore-sindaco che ha segnato quarant’anni di politica locale e provinciale, tra pragmatismo, passione e una democristianità fatta di servizio quotidiano. L’inaugurazione avverrà il prossimo anno in occasione del decennale della sua scomparsa, avvenuta il 29 settembre 2016.

La via Rotabile è la strada che collega il centro urbano alle frazioni collinari di Maranola, Trivio e Castellonorato: per metà della Provincia e per metà di competenza del Comune. Una scelta non casuale: è una strada che unisce centro e frazioni, come fece durante i suoi mandati Michele Forte.

L’annuncio del suo ex assistente

Gerardo Stefanelli

L’annuncio lo ha fatto l’attuale presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli che un tempo fu assistente parlamentare di Forte ai tempi del suo mandato a Palazzo Madama. E che in qualche senso è il suo “migliore prodotto” ora operante sul territorio della provincia.

L’annuncio del sindaco di Minturno arriva proprio alla vigilia di un’altra iniziativa che porterà il nome di Michele Forte dentro i luoghi simbolo della politica provinciale. Lunedì infatti sarà intitolata all’ex senatore la sala consiliare di via Costa, abituale sede delle Commissioni. La proposta, lanciata dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Renzo Scalco, è stata subito accolta con entusiasmo dalla Fondazione “Michele Forte”, oggi guidata dalla moglie Liliana e dai figli Sonia e Aldo, più volte consigliere regionale e assessore nella Giunta di Renata Polverini.

In quell’Aula delle Commissioni nel palazzo della Provincia, Michele Forte ha dimostrato tutta la sua democristianità, quella di dare del “tu” alla politica. Che doveva essere – a suo dire – di tre tipi: popolare, pragmatica e (attraverso gli atti deliberativi) amministrativa. Lo fece quando era presidente del Consiglio Provinciale e ancor prima da semplice consigliere provinciale della Dc, Ccd e Udc.

Un Golfo più povero

Il senatore Michele Forte, scomparso nel 2016

Senza Michele Forte, Formia, l’intero Golfo e l’intera provincia sono più povere. Sono orfane di un personaggio che è stato un punto di riferimento per migliaia di elettori. Erano gli anni in cui la Politica doveva risolvere i grandi problemi dei territori ed il Politico doveva occuparsi dei problemi materiali e concreti degli elettori. E la lunga fila che ogni giorno il senatore doveva smaltire sta a testimoniare quanto fosse efficace nel trovare soluzioni per i suoi cittadini.

La sua democristianità ortodossa l’ha manifestata quando portò il Partito ad eleggere 28 consiglieri comunali su 40: erano le Amministrative del maggio 1990. Ma anche quando l’inquisizione di Tangentopoli 33 anni fa lo sfrattò in pieno Consiglio comunale dall’incarico di sindaco e nei mesi successivi tentò addirittura di espellerlo dalla politica. Missione fallita: il senatore è stato un totem vivente fino all’ultimo respiro.

Non è un caso che mentre la balena bianca boccheggiava spiaggiata dai Pm, Michele Forte fosse con “Pieffedinando” Casini e Clemente Castella per fondare il Centro Cristiano Democratico che poi divenne Udc quando nel 2002 ci fu la fusione con Cdu – Cristiani Democratici Uniti e Democrazia Europea. Era considerato la gamba più debole di quel centrodestra ma il suo leader provinciale contava più di quanto incida oggi con Forza Italia il pur potentissimo senatore Claudio Fazzone.

Primo, la lealtà

Sandro Bartolomeo

Con Michele Forte dovevi essere leale, in caso contrario erano guai. Alle Amministrative del 2003 andarono al ballottaggio Sandro Bartolomeo ed il candidato di Forza Italia, il neo presidente dell’Astral Pinuccio Simeone. Divenne per la quarta volta sindaco di Formia il neuropsichiatria infantile Sandro Bartolomeo che Forte contribuì a far eleggere (“alla luce del sole”) regolando i suoi conti con Forza Italia che due anni prima aveva mandato a casa il sindaco Antonio Miele, il medico di Pronto Soccorso che era stato espresso da Forte.

La sua più grande soddisfazione è datata però 2008: Forza Italia si cosparse la testa di cenere e consentì al senatore uscente di tornare nel luogo in cui aveva regnato, ai diversi livelli, dai primi Anni 70. Il 13 aprile di quell’anno torna in municipio con la fascia di sindaco al termine di una sfida tiratissima con Bartolomeo e vinta con meno di un punto percentuale di vantaggio.

Quell’elezione dimostrò la forza elettorale di Forte Un dato è statisticamente inoppugnabile: in occasione di quel voto il centrodestra si presentò agli elettori formiani per l’ultima volta unito. Divisioni politiche ed epidermiche, negli anni successivi hanno fatto sì che lo schieramento non trovasse più un candidato unitario e capace di fare sintesi. Una capacità che il senatore espresse in tutta la provincia, decidendo le sorti di questa o di quell’amministrazione o della nascente Acqualatina, la società pubblico privata più importante e influente sul territorio.

La capacità di visione di Michele Forte

Michele Forte non era solo un abile politico: era anche un amministratore dallo sguardo lungo. Fu lui, nel mosaico dell’azione politico-amministrativa di Formia, ad auspicare l’inserimento di due elementi centrali per lo sviluppo e la crescita: il porto turistico e la strada Pedemontana. “Se falliremo, tutti in maniera indistinta, non dovremmo avere il coraggio di ritrovarci da vecchi a passeggiare sui marciapiedi di via Vitruvio o nella villa comunale”.

Per questo motivo il suo principale estimatore diventò proprio lo storico avversario Sandro Bartolomeo. Il 29 settembre 2016 non ebbe tentennamenti a collocare la camera ardente dell’ex sindaco in quell’Aula consiliare dove tra i due si erano accese le più intense e brillanti dispute verbali.

A nove anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Michele Forte è ancora vivo ed a colori, vecchia e grigia lo è diventata quella città, Formia, per la quale si è tanto speso durante la sua quarantennale carriera politica.