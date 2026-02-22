Vice sindaca per forza, leader per vocazione? La partita di De Santis

Da spina nel fianco del centrodestra a vice sindaca del centrosinistra: Mariangela De Santis guida Nuova Vita dentro la stanza dei bottoni. Tra metodo, polemiche e ambizioni future, la sfida ora è trasformare identità civica in governo stabile.

Per cinque anni è stata una delle spine nel fianco dell’amministrazione di Centrodestra che governava Ceccano. E quando quell’amministrazione è caduta, l’avvocato Mariangela De Santis è diventata la Vicesindaca nel nuovo governo di Centrosinistra, nonché assessore alle Politiche Sociali, Affari Generali e Personale.

Politicamente nasce in Nuova Vita, lista civica nata come progetto indipendente. Che, nelle dinamiche locali, spesso viene raccontata come realtà costruita in contrapposizione al mondo socialista cittadino e alle sue leadership: in particolare ad Antonio Ciotoli, attuale segretario del PSI ed ex sindaco in quota socialista.

Un progetto cresciuto attorno alla regia dell’ingegnere Gaspare Ferri, con un’identità molto legata ai temi ambientali e ad un consenso storicamente concentrato in una specifica area della città (tanto che, in passato, non sono mancati sfottò politici che la liquidavano come “lista di contrada” da parte soprattutto dell’onorevole Massimo Rispandini di Fratelli d’Italia).

Una lista che viene da lontano

Andrea Querqui con le consigliere Emanuela Piroli e Mariangela de Santis

Una lista che, prima di arrivare nell’attuale maggioranza, ha attraversato stagioni e campi diversi: alle Comunali del 2015 sostenne la coalizione di destra con Roberto Caligiore sindaco, portando in Consiglio Pino Malizia. Poi lo stesso Malizia firmò quelle dimissioni che segnarono una rottura politica e un cambio di fase.

Nel passaggio successivo, Nuova Vita sostenne Marco Corsi, candidato del centrosinistra in quella tornata che andava contro Emanuela Piroli (oggi Presidente del Consiglio Comunale) e che portò sui banchi dell’opposizione – tra il 2020 e il 2025 – proprio Piroli e l’attuale sindaco Andrea Querqui.

Nel frattempo la lista ha mostrato anche una traiettoria “a geometria variabile” fuori dai recinti tradizionali: prima il contributo alle Regionali, che rafforzò la spinta attorno al nome di Querqui in quel passaggio politico, poi – alle Europee – un sostegno esplicito al Movimento 5 Stelle, lettura che in città venne interpretata come segnale di autonomia e di collocazione “mobile” dentro la galassia Progressista.

L’ultimo approdo

Mariangela De Santis e Andrea Querqui

Fino all’approdo attuale: alle ultime comunali Nuova Vita entra nella coalizione che governa Ceccano, e De Santis – oltre al peso della lista – porta anche un consenso personale che la colloca al centro della squadra, fino al ruolo di Vice Sindaca. Una storia, insomma, che non nasce in linea retta: nasce per differenziarsi, cresce per contare, e oggi si misura con la parte più difficile della politica, quella in cui non basta più essere “autonomi”: bisogna essere anche governo.

Bilancio dei primi mesi. Qual è il risultato più concreto raggiunto finora e qual è la criticità più grande trovata al suo insediamento?

Questo primo anno è ancora un duro banco di prova: se potessi riassumere, direi che sinora il risultato più grande è stato proprio l’approccio metodico alla gestione delle criticità, alle difficoltà operative connesse alla risoluzione delle gravi problematiche che abbiamo ereditato. Si è tracciata una linea chiara, condivisa da tutta la maggioranza, indirizzata ad un’azione in grado di contemperare l’efficienza amministrativa con l’esigenza di garantire legalità e trasparenza ed assicurare discontinuità rispetto alla passata gestione ; in quest’ottica è stato potenziato nel PIAO il sistema di misure anticorruzione ed istituito l’albo operatori economici. Le criticità più grandi, invece, restano le conseguenze amministrative degli eventi giudiziari che hanno interessato la città e a cui, quasi giornalmente, ancora ci troviamo a far fronte.

Metodo e “rotta” di governo. Quanto è stato complesso coordinare Uffici e politica in questa fase iniziale e quale standard di lavoro ha chiesto alla macchina comunale?

Mariangela De Santis

Il coordinamento non è stato affatto semplice considerando il cambiamento dell’indirizzo politico e le necessità amministrative. La rotta di governo ha come come unico e prioritario obiettivo quello dell’interesse collettivo nel rispetto delle regole di base. Eravamo perfettamente consapevoli delle difficoltà di organico ed abbiamo adottato tutte le iniziative utili a garantire, nei limiti del possibile, un miglior funzionamento degli uffici in attesa di autorizzazione per procedere a nuove assunzioni. Non sono la ‘cattiva’ dell’amministrazione, capisco le difficoltà e le esamino nell’ottica di trovare soluzioni, è un’attività in costante evoluzione . Allo stesso modo ritengo fondamentale che gli Uffici possano poter contare sul supporto della parte politica.

Il 24 ottobre. È una data che ha segnato un punto di svolta nella politica ceccanese: come ha vissuto quelle settimane e cosa ci può dire oggi, a mente fredda? Crede che Ceccano stia ancora pagando conseguenze

di quel giorno?

P ersonalmente mi auguro che il 24 ottobre arrivi ad essere ricordato come una data lontana, la Città di Ceccano merita di voltare definitivamente pagina. Quelle settimane non le ho vissute bene, è stato un duro colpo soprattutto perché ho avuto conferma del fatto che le preoccupazioni, rappresentate anche in tutte le sedi di discussione politica, fossero fondate.

Quello che mi ha amareggiato è sempre stato l’atteggiamento dell’allora maggioranza, o almeno di gran parte di essa, che, invece di porsi dubbi, non perdeva occasione per usare arroganza e delegittimare l’avversario anche in Consiglio Comunale. Ceccano, senza alcun dubbio, continua a pagare le conseguenze di quanto accaduto.

Priorità sociali. Quali sono state le tre priorità affrontate finora sul fronte sociale e quali saranno le prossime tre per i mesi a venire?

Il Comune di Ceccano è il primo comune cofinanziatore del Piano di Zona Distretto B e, soprattutto grazie alle prime iniziative delle amministrazioni di centrosinistra, si è sempre contraddistinto per aver costruito un sistema integrato di servizi rivolti alla fragilità famigliare ed individuale . L’assistenza e il supporto alle categorie fragili rappresenta l’elemento su cui si misura una comunità solidale. Le priorità portate avanti sono diverse: l’educativa domiciliare, servizi all’interno delle scuole, sostegni di integrazione al reddito, ed altri servizi fondamentali che non è possibile sintetizzare in una graduatoria.

Parallelamente alle necessità ormai consolidate si sviluppano altri bisogni. Il disagio giovanile è un altro aspetto che sicuramente affronteremo; come assessorato, con la preziosa collaborazione degli Uffici, stiamo sviluppando un progetto finalizzato all’attivazione di uno sportello di ascolto da presentare agli istituti comprensivi del territorio, di peer education, di sostegno ed accompagnamento all’educazione emotiva. Allo stesso modo sarà importante promuovere formazione ed inclusione sociale e stiamo valutando la fattibilità, soprattutto economica, di alcune idee.

In questi primi mesi abbiamo portato avanti una serie di iniziative tra cui il centro estivo con uscita al Giffoni Film Festival, le letture animate in Biblioteca, il Teatro dei ragazzi. In collaborazione con l’assessore Francesca Ciotoli, abbiamo organizzato la rassegna di eventi ‘Libera me’ per sensibilizzare, con la partecipazione attiva delle Dirigenti e degli Istituti scolastici, sulla problematica della violenza di genere, discutendo anche di bullismo, ed istituendo un concorso di poesia che ha visto la partecipazione di tanti cittadini.

Francesca Ciotoli

Il trasferimento degli Uffici dei Servizi Sociali presso Palazzo Antonelli, poi, ha finalmente risolto le grandi criticità di accesso che riscontravano gli utenti con disabilità motoria in quanto presso la precedente sede non vi era possibilità di fruire dell’ascensore. Una scelta che, limitando la dislocazione degli uffici, garantisce ai cittadini tutti una più agevole fruibilità dei servizi.

Assistenza domiciliare e compartecipazione. Le viene contestato di ad aver introdotto un contributo economico per l’assistenza domiciliare: come spiega la scelta e qual è la verità amministrativa dietro questa polemica?

L’amministrazione non ha inserito alcun contributo economico per il SAD. Non rientrando tra i servizi definiti gratuiti, il Commissario Giombini determinava direttamente la compartecipazione non lasciando spazio alcuno a ‘distrazioni’ di natura politico-amministrativa. Sin da subito, ho rassicurato la cittadinanza sul fatto che l’amministrazione stesse intervenendo sulla riarticolazione delle fasce ISEE e sulla riduzione delle percentuali di compartecipazione, essendo la soluzione percorribile e tenuto conto dell’importanza che riconosciamo a questo tipo di supporto. Visto l’approccio dell’opposizione al tema mi sento di dire che esiste un confine sottile tra polemica strumentale e dialettica: se gli oppositori di FDI dovessero scegliere a chi assicurare gratuitamente l’assistenza domiciliare per un servizio a domanda, non utilizzerebbero il criterio della capacità reddituale?

Criteri e tutela delle fragilità. La compartecipazione sarà modulat su indicatori economici e soglie di esenzione? Quali garanzie avete previsto per evitare che chi è più fragile rinunci al servizio e, col senno di poi, rifarebbe tutto nello stesso modo o cambierebbe qualcosa?

La soglia di esenzione è stata innalzata a 10.000,00- euro ISEE mentre la compartecipazione attuale per i redditi intermedi (ISEE DA 15.000,01 a 25.000,00) varia da euro 2,37 a 3,55 a fronte di un costo orario del servizio pari ad euro 23,67.

Peraltro, indipendentemente dalla capacità reddituale, in caso di particolari situazioni, l’assistenza domiciliare può essere attivata su istanza dell’Ufficio senza compartecipazione alcuna. Per il resto, gli Uffici si sono messi a completa disposizione dell’utenza che ha compreso la dinamica, tant’è che allo stato risulterebbero 4 rinunce, di cui non è possibile conoscere le motivazioni, e in relazione alle quali è stata richiesta ulteriore conferma prima di assegnare ore ad utenti in lista di attesa.

Col senno di poi avrei lavorato meglio sulla comunicazione informando subito la cittadinanza della revisione delle tariffe che si stava portando avanti. Il dato che conta è che, grazie all’intervento dell’amministrazione Querqui, una buona parte dell’utenza godrà dell’esenzione.

Clima consiliare e ruolo politico. In Consiglio, l’opposizione talvolta parla di maggioranza “a senso unico”: come vive il rapporto tra responsabilità di governo e dialettica politica?

Sento il peso della responsabilità amministrativa e, effettivamente, il rispetto per il ruolo istituzionale spesso condiziona anche la dialettica politica. Sinceramente faccio difficoltà a capire alcune prese di posizione dell’opposizione, alle volte appaiono disorientati. Sparano nel mucchio per far sentire il rumore.

Giudizio sull’opposizione. Che tipo di opposizione è quella attuale controllo e proposta oppure scontro e narrazione? C’è una critica che considerate utile ascoltare?

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Non mi pare che gli esponenti dell’opposizione siano stati in grado di monitorare l’azione amministrativa da sostenitori della precedente maggioranza , eppure qualche suggerimento su anomalie da attenzionare gli era stato dato. Sono contenta, però, che ora abbiano chiara l’importanza del ruolo e che esaminino gli atti con l’attenzione che fino ad ieri è mancata . Al momento non ci sono state critiche che ho ritenuto degne di attenzione ma tutti sanno che sono abituata a mettere in discussione me stessa prima di tutto, figuriamoci se non dovessi considerare una segnalazione sensata.

Esimersi dal partecipare al Consiglio sul Bilancio perché non è stata fatta chiarezza su eventuali ammanchi, però, da un po’ la misura di quanto abbiano contezza delle dinamiche che sono state oggetto dei fatti giudiziari. Le recenti notizie di cronaca hanno confermato che, con richiesta di patteggiamento che presuppone la ‘restituzione del prezzo o del profitto del reato’ (come previsto dalla norma), tre indagati hanno proposto rispettivamente 30.000,00, 100.000,00 e 10.000,00- essendo desumibile la correlazione con il danno alla collettività. Ancora non ho capito cosa vogliano intendere, a meno che non pensino che ci sia un capitolo di bilancio rubricato ‘ammanchi tangenti’.

Giunta e squadra di governo. Come giudica la Giunta ed il Consigli comunale guidati da Andrea Querqui: qual è il punto di forza della squadra e dove serve migliorare (tempi, decisioni, comunicazione, presenza sul territorio)?

La Giunta è una squadra eterogenea così come la maggioranza consiliare. Ci accomuna, però, l’obiettivo di riscattare la nostra città. Posso confermare che le donne della Giunta sono tremende ma si fanno benvolere. Il punto di forza è certamente il confronto schietto sulle questioni e la capacità di fare sintesi.

Sicuramente abbiamo ritardi e difficoltà nella comunicazione ma molto dipende dall’assenza dello staff che dovrebbe essere di prossima istituzione. Siamo, invece, tutti molto presenti sul territorio, le porte del Comune sono sempre aperte.

Da opposizione a governo. C’è qualcosa che si rimprovera del su periodo da consigliera di opposizione? E, al contrario, c’è qualcosa che oggi rivendica con orgoglio di quel percorso?

No, non mi rimprovero nulla. Anzi, ritengo di aver rispettato il mandato per cui ero stata eletta; ho svolto il ruolo per cui ero stata votata, non ho mai attaccato personalmente nessuno e mai sparato nel mucchio o fatto propaganda. Se dovessi definire la mia opposizione la definirei ‘sensata’ e anche semplice, al contrario di quanto volevano far passare. Nell’ultimo periodo la situazione era diventata particolarmente pesante: in Consiglio si era arrivati addirittura a discutere su un progetto che prevedeva realizzazione di un parcheggio su Via Roma, ero seriamente preoccupata. Per il resto, rivendico con orgoglio ogni atto di opposizione e la fermezza con cui portavamo avanti le nostre posizioni.

Vice Sindaca e deleghe: chi ha deciso cosa. Il suo ruolo di Vice Sindaco e il pacchetto di deleghe sono: una scelta del Sindaco, una scelta maturata nella sua lista, oppure una sua richiesta precisa al Sindaco? Ci spiega in modo chiaro come si è arrivati a quella configurazione?

Io e il Sindaco abbiamo condiviso un percorso tra i banchi della minoranza consiliare, prima della politica c’è sempre stato il rispetto personale e l’amicizia. E’normale ritenere che le scelte della lista civica Nuova Vita abbiano condizionato l’esito della competizione elettorale, almeno in termini di risultato. Le deleghe sono il frutto del confronto politico che ha riconosciuto i meriti della lista cui appartengo bilanciandoli con le competenze. L’indicazione del ruolo da Vice Sindaca, invece, credo sia stato anche una conseguenza naturale del rapporto di stima e collaborazione che mi lega al Sindaco.

Le voci sull’accordo politico. C’è chi sostiene che il sostegno al candidato sindaco sia stato “in cambio” del ruolo di Vice Sindaco: è una lettura che respinge? Come risponde a chi la racconta così?

In politica la narrazione è più attrattiva della realtà dei fatti. A chi la racconta così, chiederei se saprebbe individuare un altro Vice Sindaco tanto rompiscatole quanto simpatico.

Equilibri di maggioranza. Il risultato della sua lista viene letto come “massimo ottenibile” (Vice Sindaco + deleghe strategiche): è un punto di arrivo o un punto di partenza? E qual è oggi il suo rapporto politico con le altre componenti della maggioranza?

Mariangela De Santis

Le incognite sono troppe per fare previsioni. Credo, però, che questa esperienza sia per tutti gli esponenti della maggioranza un punto di partenza. Abbiamo l’obbligo morale di risollevare una città, questo è l’incipit che conta. Con tutti gli altri gruppi ho ottimi rapporti, al netto del necessario e democratico scambio di opinioni.

Ambiente e deleghe “nel mirino”. La sua lista è sempre stata attenta anche ai temi ambientali: come giudica il fatto che la delega Ambiente e le politiche ambientali dell’Ente vengano continuamente prese di mira? È

solo polemica o ci sono criticità reali?

Vero, il tema ambientale è stato e continua ad essere prioritario per la lista cui appartengo. Tutti gli assessori e delegati si stanno impegnando al massimo mettendo a disposizione le proprie competenze per affrontare le sfide, superare le difficoltà e portare avanti gli incarichi assegnati dal Sindaco.

Progetto per Ceccano. Se potesse scegliere un solo progetto da realizzare per Ceccano, quale sarebbe e perché?

Proporrei la riqualificazione dell’area industriale dismessa Annunziata attraverso un progetto di recupero integrato. L’opificio si trova proprio all’ingresso della città, trasformare quell’area e riqualificarla renderebbe Ceccano una città nuova oltre a creare occasioni di sviluppo.

Prospettiva futura. Guardando al futuro, circola l’idea che le possa essere un domani la naturale continuità della guida cittadina: se il Sindaco dovesse avere in futuro una candidatura o un ruolo più ampio, lei si sentirebbe pronta a guidare Ceccano come candidata sindaca? Anche se il Sindaco non dovesse avere una candidatura importante, sappiamo che è prematuro, ma le piacerebbe essere candidata a sindaco?

Andrea Querqui

Questa è una delle domande che gli opinionisti politici che frequentano la piazza mi rivolgono più spesso. Non sono abituata a programmare così a lungo termine, mi concentro molto sulle dinamiche attuali. Credo che Querqui sia un ottimo Sindaco, in grado di tenere insieme anime politiche diverse e capace di affrontare praticamente le dinamiche amministrative. Poi, se dovesse intraprendere una brillante carriera politica a livelli più alti, cambierebbero le condizioni e anche il punto di osservazione. Al momento, tra famiglia, lavoro e attività politica mi verrebbe da rispondere di getto un deciso No.

Collocazione di area. Sappiamo che lei guida una lista civica e che il suo progetto nasce fuori dai recinti dei partiti. Però, proprio per capire meglio sensibilità e riferimenti, le chiediamo questo “esercizio”: tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, quale sceglierebbe?

La risposta presuppone un esercizio di stile non indifferente. Mettiamola così, la nostra è una lista civica che gravita nella galassia del centrosinistra. Mi sento di rispondere con un’altra domanda: perché non continuare a scegliere Nuova Vita?