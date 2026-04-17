Vinitaly, il brindisi che pesa: Meloni incorona Righini e guarda alla Ciociaria

Al Vinitaly, la foto tra Meloni e Righini diventa segnale politico: rafforza il ruolo dell’assessore nel Lazio e certifica la centralità crescente della Ciociaria negli equilibri di Fratelli d’Italia.

Non è mai solo una questione di stand né di eccellenze enologiche. Non è mai solo questione di calici alzati o di strette di mano istituzionali. Il Vinitaly è anche una vetrina politica di assoluta rilevanza: chi c’era, da chi era accompagnato, chi parlava con chi. Per questo ci sono istantanee che raccontano più di qualsiasi retroscena, più di qualsiasi nota di corridoio o di messaggio WhatsApp arrivato in Ciociaria per spoilerare la notizia.

Quella che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme all’assessore regionale all’Agricoltura del Lazio Giancarlo Righini e al consigliere regionale Daniele Maura è una di queste. Certo, per Righini giocare in casa a Verona era quasi naturale: da assessore all’Agricoltura del Lazio, il Vinitaly rappresenta il terreno ideale per relazioni, visibilità e ruolo istituzionale. Ma fermarsi solo a questo sarebbe riduttivo, per chi mastica di politica. Il brindisi con la presidente del Consiglio racconta molto di più: racconta un rapporto politico solido, diretto, riconosciuto. Non solo istituzionale, ma ormai chiaramente anche interno agli equilibri di Fratelli d’Italia.

Il valore strategico

Giorgia Meloni

La stessa Presidente Meloni, dal Vinitaly, ha sottolineato il valore strategico del comparto agricolo e vitivinicolo: «Siamo nella più straordinaria vetrina di una delle espressioni più incredibili del Made in Italy. Un settore che continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi l’anno di fatturato. Un comparto che, in una situazione generale molto complessa, ha bisogno di essere sostenuto. Il Governo ne riconosce la forza, il valore, l’impegno e cammina a fianco del settore con tutti gli strumenti di cui dispone».

Parole che, lette insieme all’immagine del brindisi, assumono anche una chiave politica interna: chi rappresenta efficacemente il settore agricolo nei territori non è affatto periferico negli equilibri di Partito.

Righini e la Ciociaria: da provincia a snodo strategico di FdI

Giancarlo Righini con Massimiliano Quadrini

Ed è qui che si apre il punto politico che coinvolge Frosinone. Righini, negli ultimi tempi, ha progressivamente allargato il proprio baricentro nella provincia di Frosinone, considerandola una vera e propria roccaforte. Non è un caso che martedì mattina, presso la sede del circolo di Fratelli d’Italia nel capoluogo, verrà ufficializzato l’ingresso in Fratelli d’Italia del sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, figura amministrativa di peso che proprio in Righini ha trovato il suo interlocutore politico di riferimento nel Partito.

Un tassello che si aggiunge a un mosaico più ampio: quello di una rete crescente di amministratori locali — sindaci, assessori, consiglieri comunali e riferimenti territoriali — che guardano all’assessore regionale come punto di equilibrio e di sviluppo dentro il Partito. La presenza nello scatto anche del consigliere regionale Daniele Maura — eletto proprio in Ciociaria — rafforza ulteriormente questa lettura: non una semplice coincidenza ma il segnale plastico che FdI si sta strutturando fortemente sul territorio.

Se si osservano le dinamiche laziali di Fratelli d’Italia, emerge con chiarezza un dato: la Ciociaria sta diventando protagonista. Non più una semplice provincia, ma uno snodo politico strategico. E Righini sembra averlo capito prima di altri. Costruire consenso amministrativo, rafforzare i legami locali, aggregare figure civiche e politiche: è la classica operazione di radicamento che nel medio periodo pesa più di qualsiasi altra cosa.

Si semina per raccogliere: la foto del Vinitaly è un messaggio politico

Si semina, per poi raccogliere. Alla Provincia, alla Regione o alle elezioni politiche del prossimo anno. In questo scenario, la foto del Vinitaly non è solo una cartolina istituzionale. È un messaggio. Dentro il Partito, verso gli alleati e anche verso i territori: esiste un asse che passa per il Lazio e che trova nella provincia di Frosinone uno dei suoi punti di riferimento.

Il quadro che emerge è quello di una strategia costruita con pazienza e metodo. Non annunci roboanti, non fiammate mediatiche: radicamento silenzioso, relazioni coltivate nel tempo, presenze nei luoghi giusti al momento giusto. L’ingresso di Quadrini in FdI non è un episodio isolato ma un altro mattone posato con cura in un edificio che Righini sta costruendo pezzo per pezzo. Con la benedizione — implicita ma visibile — di Giorgia Meloni.

E quando la politica arriva a parlare attraverso le immagini, significa che i giochi veri sono già iniziati.