Virgili, orgoglio e lealtà: FdI in crescita ma fedeli a Fiorletta

A Ferentino il giovane imprenditore eletto all'unanimità presidente cittadino di Fratelli d'Italia che ha segnato il record d'iscritti. Il nuovo leader ha confermato l'alleanza con l'attuale maggioranza fino alla fine della legislatura. "Per le prossime elezioni pronti a rilanciare il centrodestra". Ad incoronarlo l'onorevole Massimo Ruspandini ed il consigliere regionale Daniele Maura

Tutto come da copione, tutto come previsto. Senza imprevisti, né oggi né per il futuro. L’imprenditore Giuseppe Virgili è il nuovo presidente cittadino di Fratelli d’Italia: è stato eletto all’unanimità dal Congresso che si è riunito sabato pomeriggio. Con lui è stato eletto anche il nuovo direttivo. Ne fanno parte Maria Veronica Rossi, Fabio Gabrielli, Ivano Gabrielli, Marina Fanella, Valentina Virgili, Riccardo Amicucci, Danilo Palombo,Giovanni Picchi, Emiliano Celardi e Francesco Incelli. Stop, Rewind: torniamo all’inizio della frase e rileggiamo con calma.

Il primo nome è quello di Maria Veronica Rossi ex europarlamentare della Lega passata in FdI alla vigilia delle scorse elezioni Europee. È un segnale politico chiaro: Virgili non ha intenzione di plasmare un Circolo ad personam, appiattito cioè sulla sua persona e le sue ambizioni politiche. Avrebbe potuto evitare di invitarla: volerla nel Direttivo significa avere una visione ampia e puntare ad allargare il dibattito, farlo corale, senza farsi limitare dagli steccati delle componenti e senza la paura della dimensione di una figura politica come l’ex deputata Ue.

Un altro veloce Stop e Rewind: nel gruppo dirigente FdI c’è anche Marina Fanella, ha lasciato il Partito Democratico.

Il discorso della corona

L’assemblea di Fratelli d’Italia a Ferentino

Civico come tutti i Consiglieri comunali di maggioranza a Ferentino, Giuseppe Virgili è una scelta basata sui numeri di oggi e la prospettiva per domani. Il nuovo presidente del Circolo di Ferentino è stato il motore trainante del tesseramento di Fratelli d’Italia nella città ernica con il record di oltre 250 iscritti. “Dopo 30 anni, dai tempi di Alleanza Nazionale, la destra ha un presidente eletto all’unanimità ed un Direttivo – ha spiegato Virgili – Prima di me solo commissari. Sono onorato e molto soddisfatto di questa elezione che mi dà tanta responsabilità”.

Civico ma in amministrazione: con pezzi storici del Partito Democratico: anche loro civici, diavolo ed acqua santa tenuti insieme da un progetto amministrativo che si tiene alla larga dalla politica. Una visione che non verrà messa in discussione dal nuovo Gruppo Dirigente appena eletto. “È un direttivo con diversi nomi nuovi e importanti, giovani che hanno voglia di lavorare per Ferentino – ha spiegato Virgili – Oggi siamo in maggioranza e continueremo ad esserlo fino al termine della legislatura. Abbiamo un peso importante all’interno dell’amministrazione e continueremo ad avere un ruolo di primo piano nei tavoli che contano. Stiamo lavorando per la città”.

Un tavolo del centrodestra

Virgili con Massimo Ruspandini e Daniele Maura

Fedeli a questo progetto. Ma con una visione aperta per il futuro. Aperta a ripetere l’esperienza se ci saranno le condizioni, intenzionati però a sondare prima la strada del progetto politico con il Centrodestra unito. Giuseppe Virgili è pronto a sedersi con gli altri partiti del centrodestra per rilanciare la coalizione in città ma ad una condizione.

“Pronto a farlo anche subito ma per le prossime elezioni – ha precisato il neo presidente – Ora noi andiamo avanti con questa maggioranza”. Il direttivo eletto è sicuramente un passo importante nella formazione della lista di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali a Ferentino.

Riferimenti precisi

L’area di riferimento è quella storica che si riconosce nelle posizioni del coordinatore provinciale Massimo Ruspandini e del consigliere regionale Daniele Maura. Entrambi sono stati presenti al Congresso, guidato dall’ex vicepresidente della Provincia Alessandro Cardinali.

Il nuovo direttivo di FdI a Ferentino

“Giuseppe Virgili ha assunto un ruolo centrale nei Fratelli che va oltre il locale ed il provinciale. Parlano i numeri per lui – ha osservato Ruspandini – Il fritto misto di cui parla Scalia? Sono d’accordo con il senatore emerito. Io sono per il centrodestra ed il centrosinistra contrapposti, siamo diversi. È giusto confrontarsi e fare battaglie insieme per il territorio ma ognuno dalle sue posizioni e dopo le elezioni”. (Leggi qui: Il “fritto misto” che non piace affatto a Francesco Scalia. E leggi anche Scalia serve il “fritto misto” e a Ferentino volano i piatti).

Perché queste alleanze anomale? Ferentino non è un’eccezione ma rischia di diventare la regola. Centrodestra e centrosinistra stanno governando insieme anche città dalle dimensioni di Frosinone, Veroli, Sora. Massimo Ruspandini non ha dubbi: “A livello locale spesso sono necessarie perché ci sono personaggi forti ma Partiti deboli. Ritengo che questo esperimento a Ferentino debba terminare con questa legislatura per costruire in centrodestra unitario. Pronti a rivendicare il candidato sindaco di FdI”.

Presenza giovani

Daniele Maura

Anche Daniele Maura è d’accordo con Ruspandini circa la necessità di lavorare per un centrodestra forte ed unito a Ferentino. “Fdi ha numeri importanti in questa città e vuole recitare un ruolo di primo piano – ha chiosato il consigliere regionale – Chiaro che debbano esserci le condizioni”.

Il Partito ha dismesso la sua vocazione centralista e sta delegando sempre più le scelte ai territori. Per questo, Maura sottolinea che deve essere Ferentino ad autodeterminare il proprio futuro politico ed amministrativo. “Giuseppe Virgili è l’uomo giusto nel momento giusto per costruire qualcosa di importante per questa città. Mi fa piacere la presenza numerosa di tanti giovani, rivedere in Maria Veronica Rossi la volontà di tornare a fare politica attiva è un segnale importante. FdI a Ferentino può solo crescere”.