Welcome Alioska, ma sull’ingresso in Fdi i veleni del caso Ceccano

Il sindaco di Fiuggi "giubilato" per una sua vocazione che oggi si fa tessera, ma Ruspandini coglie l'occasione e replica ad Abruzzese che da Anagni aveva parlato di "vergogna". E dice: se è senza peccato...

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

“C’è qualcuno che, evidentemente, sente di avere l’autorità morale, politica, cristiana tale da poter giudicare”: parole al vetriolo pronunciate a Fiuggi, durante l’incontro nel teatro comunale per ufficializzare l’ingresso del sindaco Alioska Baccarini in Fratelli d’Italia. Nelle ore precedenti la Lega aveva avvelenato quell’appuntamento: con una dichiarazione altrettanto corrosiva rilasciata dal Responsabile Organizzazione della Lega nel Lazio Mario Abbruzzese.

Venerdì sera, nel corso di un convegno sulla Sanità organizzato dal Carroccio ad Anagni, aveva avuto parole molto dure sul terremoto giudiziario culminato con l’arresto del sindaco Fdi di Ceccano; “una vergogna” lo aveva definito. Aggiungendo che “qui da noi non capiterebbe mai una cosa del genere”.

Mario Abbruzzese

Parole che più di qualcuno ha interpretato come un vero e proprio atto di ostilità politica. Comprensibile solo se si tiene conto del braccio di ferro in atto da luglio in Regione Lazio: una parte dei Fratelli d’Italia era pronta a decapitare (politicamente) l’assessore leghista Pasquale Ciacciarelli facendo pagare solo a lui il prezzo della crisi aperta da Forza Italia che reclama un riequilibrio in giunta.

Il controveleno per Mario

La risposta di Massimo Ruspandini, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia è stata pacata e micidiale. Del tipo: se sei senza peccato scaglia tranquillamente la prima pietra. Accendendo una scintilla destinata a divampare nelle prossime ore.

Clicca per ascoltare

E dire che l’incontro di questa mattina, all’interno del Teatro Comunale di Fiuggi, sembrava organizzato per filare via liscio senza nessuna difficoltà. Il punto centrale era, ovviamente, la celebrazione dell’ingresso in Fratelli d’Italia del sindaco della città termale Alioska Baccarini. (Leggi qui: Fratello Alioska: Baccarini aderisce a FdI).

Che, dopo due consiliature da civico, anche se in area centrodestra, ha deciso di rompere gli indugi all’indomani della vittoria con Sangemini (bloccata la richiesta alla città termale di 100 milioni di euro di indennizzo per risoluzione del contratto). (Leggi qui: Fiuggi lascia a secco Sangemini: no al maxi risarcimento).

Anche David e Quirino De Santis con Meloni

Non è solo Alioska Baccarini a formalizzare la sua adesione a FdI: anche altri esponenti di peso del suo governo cittadino lo seguono. Come David e Quirino De Santis. A cosa aspira il sindaco fiuggino, che è già al secondo mandato e che quindi non potrà essere ricandidato.

Baccarini lo mette in chiaro: nessuna velleità di altre candidature e nemmeno di incarichi che vadano a squilibrare il Partito. “Entro perché è il momento di radicare il Partito sui territori. In molti fino ad oggi non lo hanno potuto fare perché c’era la necessità di costruire coalizioni di impronta civica affinché fossero inclusive, aperte, non limitate da uno steccato politico. Messo in sicurezza il progetto amministrativo, avviata la solidità della Consiliatura, ora ci sono le condizioni per compiere questo passo”.

la conferenza stampa per l’ingresso di Baccarini

Naturale la prospettiva di un salto a livello Regionale. O di un ruolo politico interno a Fratelli d’Italia su scala provinciale. Alioska Baccarini non vuole sentire parlare né dell’uno né dell’altro: “Il Partito ha già un suo validissimo gruppo dirigente, per lui parlano i risultati conseguiti fino ad oggi. Non credo ci siano le condizioni per parlare di candidature: generalmente non vengono offerte all’ultimo arrivato”. Realismo al limite del cinismo.

Allora quale contributo può portare? “L’esempio del buon governo che Fratelli d’Italia ha dimostrato di saper fare anche in una condizione difficilissima come quella di Fiuggi. Abbiamo preso una società strategica come Acqua & Terme che stava al Fallimento e l’abbiamo salvata. Stiamo assistendo al rifacimento delle linee di produzione ed alla rinascita delle attrezzature sportive, Ci sono migliaia di turisti ogni settimana alle Terme. Ecco, testimonio ciò che è capace di fare Fratelli d’Italia con i suoi sindaci sui territori”.

Il modello Fiuggi e l’appeal di FdI

Massimo Ruspandini

Verbo e prospettiva. Declinate all’interno dell’incontro di stamattina. È lo scenario a fare importante il protagonista: oggi c’erano tutti i pesi massimi del Partito. Come l’europarlamentare (nonché ex sindaco di Terracina) Nicola Procaccini, la presidente della Commissione Sanità del Lazio Alessia Savo, il vicepresidente della Commissione Sviluppo in Regione Lazio Daniele Maura. E naturalmente il Coordinatore provinciale e deputato Massimo Ruspandini. Il che sta ad indicare che l’adesione di Alioska Baccarini non è una cosa poi così banale e che la prospettiva non è poi così scontata come il sindaco vorrebbe far credere.

Ad illustrare le ragioni del suo passaggio in Fratelli d’Italia ci ha pensato lo stesso Baccarini. Che ha spiegato di essere sempre stato vicino a Fratelli d’Italia e di averne sempre condiviso gli ideali. Il primo cittadino ha fatto poi un riassunto della situazione a Fiuggi, a partire dalla sua prima consiliatura nel 2018, quando la città era ad un passo dal fallimento. Con problemi strutturali, la mancanza di infrastrutture, come ad esempio il Palacongressi, e diverse beghe legali. “Non è stato semplice-ha detto il primo cittadino-, ma ci siamo riusciti. Oggi Fiuggi è una città nuova, con il Palacongressi, con il restyling urbano, e con la vittoria nella battaglia con la Sangemini”.

Per Baccarini “si è chiuso un ciclo; ed ho deciso di aderire al partito a cui sono sempre stato vicino. Oggi Fiuggi ha tanto da offrire; già partire dall’occasione del G7 del 25 e 26 novembre”.

L’apertura di un nuovo ciclo

Alessia Savo

Toni simili anche da parte di tutto lo stato maggiore del partito. Alessia Savo ha detto di apprezzare di Baccarini “il connubio tra professionalità e coraggio nelle scelte. Penso ad esempio alla battaglia sulla vicenda della Egato”. Fu il sindaco baccarini a presentare il ricorso al Tar con il quale venne messa in discussione la legge regionale che aveva costituito gli Egato dei rifiuti. Vennero soppressi.

A proposito del suo ingresso in Fratelli d’Italia, l’onorevole Savo ha detto che “oggi la sfida è avvicinare Regione e comuni per favorire un cambio di passo. L’arrivo di persone come Baccarini può aiutarci”.

Anche l’onorevole Daniele Maura ha ribadito “la necessità di lottare perché i nostri territori abbiano più riguardo”. Molto atteso l’intervento di Massimo Ruspandini. Che ha esordito ricordando il “momento difficile” che sta attraversando sul piano personale ed umano: la delusione di Ceccano lo ha ferito. A proposito di Baccarini, il deputato di Fdi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ricordando di aver puntato su di lui quando a Roma avevano pensato ad altri rispetto per la guida di Fiuggi.

Le iene ed il delfino

Davide Salvati

“Iene” li ha definiti senza mezzi termini il Coordinatore, rivendicando di aver avuto un occhio lungo. L’obiettivo politico, approfittando anche dell’ingresso in Fdi di persone come il sindaco di Fiuggi, è quello di favorire una maggiore attenzione, anche in termini di investimenti, ai territori della Ciociaria, spesso penalizzati dall’eccessiva vicinanza a Roma.

Va sottolineata poi l’apertura che Ruspandini ha effettuato nei confronti delpPresidente del Consiglio comunale di Anagni Davide Salvati, presente in sala. Definito dal deputato Fdi “uno dei giovani più in vista delle nuove leve del Partito”. Se non è una vera e propria investitura in vista della corsa per il ruolo di candidato al sindaco nel dopo Natalia ad Anagni è comunque un’indicazione molto chiara.

Procaccini e il “tradimento” di Caligiore

Nicola Procaccini

A tirare le fila ci ha pensato l’europarlamentare di Fdi Nicola Procaccini. Che ha ribadito lo speciale legame di Fiuggi con la destra dal 1995 con la destra. Anche lui ha voluto dire la sua sulla vicenda di Ceccano, testimoniando tutta la propria solidarietà a Ruspandini: “In politica – ha detto riferendosi chiaramente all’ex pupillo Caligiore- si può essere traditi dalle persone, ma le idee non tradiscono”. Chiusura ad effetto con la consegna a Baccarini della cravatta europea dei conservatori.

Tutto giusto, tutto bello. Resta, come si diceva all’inizio, la fastidiosa sensazione della guerra tra Lega e Fdi neanche tanto sottotraccia e neanche combattuta a colpi di fioretto. Ma di sciabola e con colpi sotto la cintura. E che il terremoto di Ceccano (che sul piano investigativo non ha toccato Fratelli d’Italia) sia, di fatto, diventato il pretesto per una resa dei conti interna al centrodestra provinciale e non solo.