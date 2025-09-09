Zaccardi alla guida del Tribunale Civile: eredita carichi pesanti e ferite aperte

Con l’insediamento del presidente Glauco Zaccardi si apre una fase delicata per il Tribunale di Cassino, alle prese con arretrati, carenze di organico e casi che hanno scosso l’opinione pubblica, come la tragedia di Donato Rotondo. La sfida sarà rendere la giustizia più efficiente ma anche più umana.

Con l’insediamento del presidente Glauco Zaccardi alla guida della sezione Civile del Tribunale di Cassino, si apre una nuova fase per uno degli uffici giudiziari più grandi nel territorio del Lazio. Nel giorno del passaggio di consegne, il presidente del Tribunale, Lucio Aschettino, ha tracciato un’analisi franca e articolata sulla situazione: carichi di lavoro ingenti, personale insufficiente, ritardi procedurali. E tra le criticità maggiori, quella che riguarda le esecuzioni immobiliari e le aste giudiziarie, spesso al centro di polemiche e tensioni sociali .

Il Tribunale Civile di Cassino – come altri in Italia – si trova a dover bilanciare l’efficienza della macchina giudiziaria con la tutela delle persone coinvolte, spesso in condizioni di estrema fragilità. Un equilibrio delicato, che in alcuni casi può risultare drammaticamente compromesso.

Il caso Rotondo

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Tra i casi che più hanno colpito l’opinione pubblica c’è quello di Donato Rotondo, l’imprenditore cassinate di 63 anni che il 28 novembre 2023 si è tolto la vita. Il gesto estremo è avvenuto, secondo quanto ricostruito dalle autorità, nel giorno in cui un Ufficiale Giudiziario era andato presso la sua abitazione per formalizzare la consegna dell’immobile, venduto all’asta nell’ambito di una procedura esecutiva.

In una lettera lasciata ai familiari – acquisita agli atti dalla Procura di Cassino, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda – l’uomo avrebbe espresso tutta la sofferenza legata alla perdita della casa, simbolo di una vita di sacrifici, e al contesto familiare difficile, segnato anche dalla malattia della moglie.

Un mese dopo la tragedia, la figlia di Rotondo, Federica, ha diffuso una lettera aperta pubblicata anche dalla stampa locale. Con parole toccanti, ha raccontato il dolore della famiglia, le difficoltà vissute in silenzio e la sensazione di non aver ricevuto ascolto né comprensione da parte del sistema. Pur nel pieno rispetto delle regole procedurali previste dalla legge, la famiglia ha lamentato la mancanza di un tempo congruo per elaborare il lutto e affrontare un passaggio così traumatico, soprattutto alla luce delle condizioni di salute della moglie di Rotondo e della presenza di minori in casa.

“Avremmo voluto il tempo di piangere, in pace, tutto quello che è stato. […] Qualche settimana in più per permettere a mia madre, malata nel corpo e nel cuore, di riuscire a salutare il posto in cui ha vissuto negli ultimi quarant’anni”, scrive Federica nella lettera.

Il cuore ed il Codice

Va chiarito che le procedure esecutive sono disciplinate da norme precise, e che il personale del Tribunale – dai giudici agli ufficiali giudiziari, passando per i custodi nominati – agisce nel rispetto del quadro normativo e sotto la vigilanza prevista. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità – e la necessità – di una riflessione approfondita su come tali norme vengano applicate, sull’opportunità di introdurre maggiore flessibilità in situazioni particolarmente delicate e sulla formazione di chi opera in ruoli chiave, soprattutto nei rapporti con i soggetti esecutati.

La figura del custode giudiziario, ad esempio, ricopre un ruolo essenziale ma anche sensibile, che dovrebbe forse essere accompagnato da linee guida etiche più chiare e da percorsi di aggiornamento che tengano conto delle implicazioni umane di ogni intervento.

Allo stesso modo, una rotazione periodica del personale di cancelleria e un rafforzamento degli strumenti di ascolto e mediazione con le famiglie potrebbero contribuire a prevenire tensioni e disagi.

L’eredità di Zaccardi

L’Aula della Corte d’Assise di Cassino

Il nuovo presidente Zaccardi eredita una situazione complessa ma anche l’opportunità di avviare un cambiamento strutturale e culturale. Il Tribunale di Cassino ha bisogno di ritrovare fiducia presso i cittadini, e questo può avvenire solo rendendo più umana e trasparente l’applicazione della giustizia civile.

Il caso Rotondo non è solo un dramma personale: è diventato, suo malgrado, un simbolo del disagio che può nascere quando le norme si scontrano con la realtà quotidiana delle persone fragili. Una riflessione collettiva su quanto accaduto non potrà restituire la vita all’uomo: ma potrà forse impedire che altri si trovino nella stessa condizione, soli, nel momento più difficile.