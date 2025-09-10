Zes e Ciociaria, la partita che si gioca tra Roma e Bruxelles

I parlamentari ciociari di FdI incontrano il ministro Foti per chiedere l’inserimento della provincia nella Zes unica. Ma il nodo è politico: i parametri che includono Roma alterano la fotografia reale del Lazio, penalizzando le aree più fragili.

Si erano dati appuntamento entro l’undici settembre. Si sono visti un giorno prima della scadenza: il ministro per gli Affari Europei ed il Pnrr Tommaso Foti con i tre deputati di Fratelli d’Italia della provincia di Frosinone Massimo Ruspandini, Aldo Mattia e Paolo Pulciani.

La politica, spesso, si misura con i numeri più che con gli slogan. E i numeri raccontano che la provincia di Frosinone sta pagando, da tempo, un prezzo altissimo alla crisi industriale. Non solo Stellantis – con linee ferme metà dei giorni lavorativi nel primo semestre 2025 – ma anche il progressivo depauperamento del tessuto imprenditoriale (–505 aziende nel 2024), i 9.000 tagli annunciati da Novo Nordisk che proprio in queste ore mette in discussione il suo progetto strategico da 2,3 miliardi nel polo farmaceutico di Anagni. Ed un reddito medio fermo a 21.066 euro, molto al di sotto della media nazionale. (Leggi qui: Terremoto Novo Nordisk: via 9mila posti e si rivedono tutti i piani).

Questa fotografia è stata portata oggi sul tavolo del ministro dai tre deputati. Che hanno chiesto l’inserimento della provincia nella Zona Economica Speciale (Zes) unica. E se non fosse possibile, in subordine, misure compensative. La loro tesi è lineare: con il recente allargamento delle aree Zes a Marche ed Umbria, il Lazio si troverà accerchiato da territori nei quali sono previsti maxi sconti fiscali ed agevolazioni. Se le aziende campane e meridionali possono contare su incentivi fiscali per oltre 10 miliardi di euro, non è pensabile che la Ciociaria ed il Pontino, confinanti e strutturalmente fragile, restino fuori dal perimetro. (Leggi qui: Il Sud Lazio isolato nella mappa Meloni: Zes ovunque, tranne dove servono. Zes, ora tocca al Lazio? Ottaviani rompe il fronte e rilancia Frosinone e Latina).

Il nodo politico

Ma il nodo, più politico che tecnico, riguarda Roma. Perché i parametri utilizzati per calcolare le aree ammesse alla Zes includono anche la Capitale, che con il suo reddito medio di 28.643 euro e un’Irpef tra le più alte d’Italia, altera la media regionale. Senza i numeri di Roma, con il Giubileo, i risultati dicono che Frosinone – Latina – Rieti sarebbero in area Zes con pieno diritto.

È questa la stortura denunciata da Daniele Maura, vicecapogruppo di FdI alla Regione Lazio: «Escludere Roma dai dati di riferimento – sostiene – non sarebbe una penalizzazione, ma un atto di giustizia territoriale».

Il ragionamento non è privo di logica. Roma, che avrà presto un nuovo status istituzionale e poteri speciali, dispone già di strumenti dedicati. Le province invece no. E se si continuano a sommare i dati della Capitale con quelli delle aree deboli, il risultato è paradossale: il Lazio resta escluso dalla Zes, mentre territori già favoriti altrove ne raccolgono i frutti.

Il ministro Tommaso Foti ha assicurato che terrà conto dei numeri. Studierà la cosa e vedrà cosa si può fare.

Il banco di prova

Daniele Maura

Il punto politico, però, non riguarda solo l’equità ma la visione strategica. È più utile sostenere un’area in declino – come il Cassinate – per ridurre la desertificazione industriale, o concentrare le risorse sulle locomotive già avviate? La risposta dovrebbe tener conto non solo dei conti, ma anche della geografia sociale e produttiva.

L’impressione è che Frosinone sia diventata, suo malgrado, il banco di prova di una questione nazionale: come misurare davvero i divari territoriali. La Zes, nata per riequilibrare, rischia di amplificare le distanze. A meno che la politica non trovi il coraggio di riconoscere che Roma è, per definizione, un’altra cosa. E che il destino della Ciociaria, oggi, non può essere trattato con medie aritmetiche che cancellano la realtà.

Ma questo, non possono determinarlo né Ruspandini, né Mattia, né Pulciani, né Maura. E nemmeno il ministro Foti. Ma soltanto Giorgia Meloni.