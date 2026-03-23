ZES e fondi regionali, la Lega frena Righini: “Non basta un cerotto”

Amata e Zaccari smontano il piano da 6 milioni: sfida aperta a Fratelli d’Italia. La Lega ridimensiona l’intervento regionale e rilancia sulla Zona economica speciale, trasformando il tema in una sfida politica. Sullo sfondo, la partita per la leadership del territorio e le provinciali 2027
La tregua è finita. I primi scambi di artiglieria tra Lega e Fratelli d’Italia cominciano ad essere evidenti. Non sono più mascherati dietro le frecciatine, le punture di spillo, i graffi con il fioretto. Lo scontro sale di livello. In politica ogni parola pronunciata nei contesti ufficiali pesa. E pesa ancora di più quando è rivolta agli alleati. Anche un banale “ringraziamento” può nascondere una linea di confine ben precisa.
L’intervento fatto in queste ore dai consiglieri provinciali della Lega Andrea Amata e Luca Zaccari sullo stanziamento regionale da 6 milioni di euro destinato ai piccoli Comuni va letto esattamente in questa chiave. I due esponenti del Carroccio scelgono una linea solo apparentemente morbida: aprono con un riconoscimento istituzionale all’assessore regionale Giancarlo Righini, ma subito dopo fissano i paletti. (Leggi qui: ZES, la linea invisibile divide il Lazio: Righini prova a riequilibrare i territori).
“Qualsiasi risorsa destinata al territorio è ovviamente ben accetta tuttavia è necessario precisare che la dimensione del provvedimento non può essere accostata a un intervento compensativo rispetto all’esclusione dalla ZES”.
Un passaggio chiave, che tradotto dal linguaggio politico significa: bene il gesto, ma non basta. E soprattutto, non raccontiamolo per quello che non è. Ancora più esplicita la seconda affermazione: “Parliamo, con tutto il rispetto, di 6 milioni in tre anni: più che una leva di riequilibrio territoriale, sembra un gesto simbolico”. Qui l’obiettivo è chiaro: raffreddare i toni trionfalistici utilizzati nei giorni precedenti.
Il passaggio più netto arriva con la metafora: “Evitiamo di confondere un cerotto con una terapia”. Una frase che fotografa la posizione della Lega: l’intervento è tampone, non strutturale. E da qui la proposta che diventa anche rivendicazione politica: “Lo strumento in grado di eliminare davvero le asimmetrie competitive è uno solo: estendere la ZES”. Non una richiesta tecnica, ma una piattaforma politica vera e propria.
La partita vera: chi guida il territorio
Dietro le dichiarazioni ufficiali si muove una dinamica molto più ampia. L’intervento di Andrea Amata e Luca Zaccari non è soltanto una presa di posizione amministrativa: è un messaggio politico diretto. La Lega sta facendo passare un concetto preciso: il territorio non può essere presidiato solo da Fratelli d’Italia e dal suo riferimento regionale, Giancarlo Righini. Il senso dell’operazione è proprio questo: ridimensionare l’egemonia politica di FdI nella provincia di Frosinone.
Il sottotesto è evidente: se Fratelli d’Italia mette sul tavolo 6 milioni, la Lega rilancia chiedendo l’estensione della ZES. Una dinamica che ricorda una partita a poker: a questo tavolo non si passa, si rilancia. La Zona Economica Speciale diventa così il vero terreno di confronto. Non solo per le implicazioni economiche – cruciali in una fase delicata per l’automotive e per lo stabilimento di Piedimonte San Germano – ma per il suo valore politico.
Chi guida la partita sulla ZES, guida il territorio. Significa parlare con i Comuni, con le imprese, con i sindaci. Significa costruire consenso. Non a caso, i due consiglieri sottolineano un rischio concreto: “Il Basso Lazio rischia di soccombere a un’asimmetria competitiva insostenibile”. Un passaggio che tiene insieme economia, emergenza industriale e strategia politica.E qui emerge un dato implicito ma decisivo: la partita per la Presidenza della Provincia 2027 è già iniziata.
ZES, consenso e posizionamento politico
L’intervento di Andrea Amata e Luca Zaccari risponde a una strategia precisa. Serve a tre obiettivi fondamentali: accreditarsi come interlocutori diretti dei Comuni, proporsi come alternativa credibile a Fratelli d’Italia, evitare che Giancarlo Righini monopolizzi l’iniziativa politica sul territorio.
È, in sostanza, un’operazione di posizionamento. Una sorta di pressing alto, per usare una metafora calcistica: recuperare spazio e iniziativa prima degli altri. Perché in politica vale una regola semplice: chi arriva prima sui temi strategici, arriva prima anche nella costruzione del consenso.
La ZES diventa così molto più di uno strumento economico. Diventa una bandiera politica. Da una parte i 6 milioni, utili ma limitati; dall’altra una proposta strutturale che punta a cambiare gli equilibri competitivi. E qui si apre una riflessione più ampia: dove finisce la politica industriale e dove inizia la costruzione del consenso?
I fondi regionali sono senza dubbio importanti, ma diventano anche strumento di narrazione politica. Allo stesso modo, la richiesta di estendere la ZES è una battaglia legittima sul piano economico, ma anche una mossa identitaria.
E allora la domanda finale resta sospesa, ma inevitabile: Fratelli d’Italia e Lega stanno giocando una partita per lo sviluppo del territorio o per la leadership del territorio? La risposta, probabilmente, è la più semplice e la più realistica: entrambe le cose.