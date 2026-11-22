Lettera aperta della consigliera regionale Sara Battisti al presidente della Regione Francesco Rocca: chiede l'inserimento del Basso Lazio nella ZES unica dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sull'estensione al Centro-Nord. Annunciata una mozione in Consiglio regionale.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Tra l’annuncio con cui Giorgia Meloni ha aperto all’estensione del modello ZES al Centro-Nord e la lettera di Sara Battisti a Francesco Rocca è passato un giorno appena. In politica la velocità è raramente un caso: qui è la sostanza della mossa. La Consigliera regionale del Partito Democratico, presidente provinciale del Partito a Frosinone, ha preso l’annuncio della Premier e lo ha rispedito al Governatore del Lazio con una domanda implicita, affilata e micidiale: se il modello funziona, come dice il vostro governo, perché il Basso Lazio ne è ancora fuori?

L’arte di vincere concedendo la premessa

Sara Battisti

La lettera aperta è costruita con un’astuzia argomentativa che emerge a mano a mano che la si osserva da vicino.

Sara Battisti non contesta la ZES unica: la elogia. Accetta per intero la narrazione del centrodestra, i 60 miliardi di impatto economico rivendicati da Meloni, il Mezzogiorno che cresce più della media nazionale. Vi aggiunge perfino il sigillo della Corte dei conti: in una deliberazione del 10 novembre ha registrato segnali positivi su investimenti e occupazione nelle imprese beneficiarie. È la tecnica più antica e più efficace del repertorio parlamentare: concedere all’avversario la premessa per inchiodarlo alla conseguenza. Se il modello è un successo, negarne l’estensione a Frosinone e Latina diventa indifendibile proprio per chi quel successo rivendica.

Qui sta il paradosso di questa vicenda: un’esponente dell’opposizione che chiede al governatore di centrodestra di farsi carico, in prima persona, di un’opportunità creata dal Governo del suo stesso colore. Ciò che sembra un atto di cortesia istituzionale, «non è una questione di una parte politica. È una questione di un territorio intero», è in realtà una costruzione a incastro. Se Rocca si muove e ottiene, il territorio vince e il merito sarà conteso; se non si muove, o si muove e non ottiene, il Partito Democratico avrà agli atti la prova di aver chiesto per primo, e invano. Comunque vada, la firma sotto la richiesta resta quella di Battisti.

La geografia come atto d’accusa

Il cuore politico della lettera, però, non è la tattica: è una cartina. Dal primo gennaio 2024 la ZES unica comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; dal 20 novembre 2025 vi sono entrate Marche e Umbria. Tutt’intorno, verso nord, verso est e verso sud, si estendono territori che dispongono di credito d’imposta, esoneri contributivi, autorizzazione unica, sportello digitale.

In mezzo, un’enclave al contrario: «Pochi chilometri di confine diventano uno svantaggio che si sente tutti i giorni». Un imprenditore che valuta dove aprire, ampliare o restare mette quelle differenze in colonna e sceglie di conseguenza. Non serve evocare complotti quando basta la geografia: il Basso Lazio è accerchiato da regole più convenienti delle sue. E la manovra 2027, ricorda la lettera, mette sulla ZES 2,4 miliardi nel 2027 e 1,25 nel 2028.

L’elenco delle crisi

Operai davanti allo stabilimento Stellantis

A dare peso alla cartina c’è l’elenco delle crisi, che Sara Battisti allinea come un bollettino: lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano fermo 154 giorni nei primi nove mesi dell’anno, 56 lavorati, ha lavorato 39 giornate fino al 30 giugno, 56 a fine settembre, 59 a fine ottobre, saranno 62 al 27 novembre quando finirà l’attuale ciclo di cassaintegrazione, dipendenti passati dai circa 4.500 del 2019 a poco più di 2.100, un indotto dove 2-3mila lavoratori temono di non reggere fino al piano industriale atteso per dicembre. Denso, una delle ultime fabbriche dell’indotto, ha annunciato che molla e cambia segmento.

Poi Henkel a Ferentino: 102 licenziamenti su 126 dipendenti decisi a Düsseldorf, chiusura della produzione al 30 giugno 2027, in uno stabilimento attivo dal 1973 che, lungi dall’essere in difficoltà, ha appena corretto in meglio le proprie stime di vendita, e delocalizza polveri e liquidi tra Germania, Serbia, Spagna e Austria. Il problema non è l’impianto ma quello che produce: detersivi in polvere e liquidi si usano poco: oggi vanno le tabs, le pastiglie, gli ecomix. (Leggi qui: Henkel, perché Ferentino affonda insieme al fustino).

Poi la Burgo di Sora, 160 licenziamenti avviati e per ora rientrati. La frase che riassume il quadro è forse la più dura della lettera: «la cassa integrazione qui non è più un ammortizzatore temporaneo. È diventata strutturale». (Leggi qui: Sora, il vapore e la lettera: Burgo ritira i 160 licenziamenti).

Il precedente che pesa più degli avversari

Francesco Rocca (Foto: Regione Lazio Press Service)

Chi conosce la storia recente del Consiglio regionale sa però che questa partita ha già avuto un primo tempo. Il 16 ottobre 2023 fu presentata la Mozione numero 72 per l’estensione della ZES alle province di Frosinone e Latina; in Commissione, ricorda Sara Battisti, tutte le forze politiche chiesero all’unisono di farsi sentire a Roma, maggioranza e opposizione insieme.

Sono passati tre anni. Da allora la ZES si è ampliata davvero, ma in direzione di Marche e Umbria, mentre il Basso Lazio restava al suo posto, con le sue mozioni approvate e le sue fabbriche in affanno. Il vero precedente che questa lettera deve battere non è un avversario politico: è un’unanimità che non ha prodotto nulla. Ed è un avvertimento anche per chi oggi applaudirà: in queste vicende il consenso facile è spesso il primo passo verso l’archiviazione.

Battisti lo sa, e infatti annuncia la contromisura: la lettera diventerà una mozione, «non per mettere una bandierina», ma per vestire la richiesta della forma di un atto del Consiglio. È il passaggio che trasforma l’appello in procedura: una lettera si può non leggere, una mozione va calendarizzata, discussa, votata. E un voto, in Aula, ha un pregio che la politica delle dichiarazioni non conosce: obbliga ciascuno a esistere con un sì o con un no.

La domanda che resta sul tavolo di Rocca

Francesco Rocca

Resta il destinatario. Per Rocca, reduce da una settimana passata a difendere i propri investimenti sulla sanità provinciale e a ripetere da Fiuggi l’attenzione per il Cassinate, la richiesta è di quelle che non consentono rendite di posizione.

Dire sì significa andare a Roma a chiedere al governo amico un allargamento che finora non è arrivato, e misurare così il proprio peso dentro il centrodestra nazionale. Dire no, o non dire, significa consegnare all’opposizione l’argomento perfetto in vista del 2027.

La lettera chiude assicurando che il territorio non pretende corsie preferenziali, ma condizioni pari per competere. Sarà. Di certo, da quando la lettera è pubblica, la questione non è più soltanto se il Basso Lazio entrerà nella ZES: è chi riuscirà a intestarsene l’ingresso, o a chi verrà addebitata l’esclusione. La cortesia della forma non deve ingannare. Le lettere aperte, nella storia politica italiana, raramente sono scritte per il destinatario: sono scritte per chi le leggerà dopo di lui.