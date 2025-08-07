ZES, Stellantis e TAV: la sfida dello sviluppo secondo Andrea Amata (Lega)

Andrea Amata lancia l’allarme: “ZES, Stellantis e TAV sono le tre sfide cruciali per Frosinone. Servono scelte coraggiose ora, o il territorio resterà ai margini. Basta Roma-centrismo: il Lazio non è solo la Capitale.”

Andrea Amata, capogruppo della Lega in Consiglio Provinciale di Frosinone e delegato al Comitato per lo Sviluppo. È lui ad affrontare i principali temi che riguardano il futuro del territorio: dalla mancata inclusione delle province laziali nella Zona ad Economia Speciale ZES, alla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, fino al progetto della stazione sulla linea TAV nel frusinate.

Capogruppo Amata, partiamo dalla Zona Economica Speciale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’estensione della ZES anche a Marche e Umbria, ma ancora una volta le province del Lazio restano escluse. Che giudizio dà su questa decisione? (Leggi qui: Il Sud Lazio isolato nella mappa Meloni: Zes ovunque, tranne dove servono).

L’estensione della ZES a Marche e Umbria rappresenta, purtroppo, un’occasione mancata. È una decisione che, seppur legittima nel merito, compromette l’equilibrio territoriale del Centro Italia. Le province del Lazio escluse – Frosinone, Latina e Rieti – vivono da anni una condizione socioeconomica fragile, confinando proprio con le aree ora beneficiarie della ZES o già incluse, come Campania, Abruzzo e Molise.

Senza queste province, la ZES è incompleta e sbilanciata. Si crea un corridoio economico vantaggioso che taglia fuori il Lazio e mette i nostri territori in una posizione di oggettivo svantaggio competitivo.

Cosa comporta concretamente questa esclusione per i territori come Frosinone e Latina? (Leggi qui: Zes, dopo lo sgarbo in Umbria e Marche la politica del Lazio si sveglia).

La nuova mappa Zes che soffoca il Lazio (Clicca per allargare)

Rischiamo una desertificazione economica progressiva. Le imprese che operano nelle province escluse, soprattutto le PMI, dovranno confrontarsi con una concorrenza territoriale “dopata” : chi opera appena oltre confine potrà contare su agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, mentre da noi queste condizioni verranno a mancare. Il risultato sarà una migrazione produttiva silenziosa, una perdita di investimenti e posti di lavoro.

Lei e il presidente della Provincia Luca Di Stefano avete scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per dirle cosa?

Abbiamo voluto mettere nero su bianco un ulteriore squilibrio strutturale che penalizza le province laziali: la sovra-rappresentazione statistica di Roma Capitale. I principali indicatori socio-economici del Lazio vengono fortemente influenzati dal peso della Capitale, che concentra risorse, servizi e funzioni amministrative. Il risultato è che le fragilità reali delle altre province vengono oscurate, perché il benessere medio regionale non riflette le condizioni effettive di territori come Frosinone, Latina e Rieti, dove assistiamo a criticità diffuse e tendenze demografiche preoccupanti.

Andrea Amata con Francesco Rocca

Alla luce di questo, abbiamo chiesto che, accanto al giusto riconoscimento di uno status normativo speciale per Roma, si apra una riflessione parallela sulla valorizzazione delle esigenze delle province. Non possiamo permettere che un’intera parte del Lazio resti ai margini. Serve un approccio integrato e solidale.

Anche l’onorevole Nicola Ottaviani ha sollevato il tema in sede parlamentare. Dopo il confronto con il ministro Tommaso Foti l’impressione è che ci sia spazio per una revisione della mappatura della ZES. (Leggi qui: Zes, ora tocca al Lazio? Ottaviani rompe il fronte e rilancia Frosinone e Latina).

Giorgia Meloni

Ce lo auguriamo fortemente. L’onorevole Ottaviani ha più volte chiesto al Governo di includere le province del Lazio nella ZES. Non si tratta di una rivendicazione localistica, ma di una questione di equità e visione nazionale. Se vogliamo rilanciare il Centro-Sud e garantire coesione territoriale, dobbiamo offrire pari opportunità a chi è più in difficoltà. Confidiamo in un intervento della Premier Giorgia Meloni affinché integri una scelta che rischia di produrre fratture gravi tra regioni limitrofe.

Il Comitato per lo Sviluppo ha competenza anche sulla crisi Stellantis. La situazione a Piedimonte San Germano è delicata. Come la giudica? (Leggi qui: Cassino a 2 velocità: tra figli, figliastri e una città che cerca un futuro).

Stellantis è un pilastro produttivo della provincia. Oggi lo stabilimento è in forte difficoltà: produzione ridotta, ricorso costante alla cassa integrazione, nessuna certezza sui modelli futuri. Ma questa instabilità è anche il riflesso di una crisi sistemica dell’automotive europeo, alimentata da una deriva ideologica sulle politiche ambientali.

L’ingresso operai dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

L’Europa, a ogni anomalia climatica, reagisce con allarmi apocalittici che impongono misure drastiche senza base scientifica solida. La conversione forzata all’elettrico e l’abbandono prematuro del motore endotermico stanno disarticolando un intero settore produttivo. Il paradosso? L’Europa produce il 6% della CO₂ globale, l’Italia appena lo 0,8%. Intanto importiamo batterie dalla Cina, dove si continua a produrre senza alcun rispetto per gli standard ambientali che noi ci siamo autoimposti. È un suicidio industriale che colpisce in particolare territori come il nostro.

Ormai si parla apertamente di conversione del sito Stellantis cassino Plant. Ci sono margini per salvarlo? (Leggi qui: Cassino, il motore trema: la Regione prepara il piano B).

Mi auguro proprio di sì, ma serve una reazione istituzionale forte, sui territori e su scala nazionale. Il Governo deve aprire un tavolo permanente con Stellantis ed esigere un piano industriale chiaro. Sul territorio dobbiamo ridefinire la transizione ecologica con pragmatismo e continuare ad adottare politiche industriali attive con incentivi non solo all’acquisto, ma alla produzione sul territorio nazionale (modelli, componenti, batterie).

Veniamo alla TAV. Si è parlato della stazione ad alta velocità tra Frosinone, Supino e Ferentino. A che punto siamo?

Foto © Stefan Wohlfahrt

Il progetto della TAV rappresenta una delle poche vere opportunità di rilancio per la nostra provincia. Collegare il territorio alla rete dell’Alta Velocità significherebbe aprire una nuova stagione per investimenti e occupazione, facilitare la mobilità, dare impulso al turismo e rendere il frusinate parte integrante dei grandi corridoi nazionali. La Provincia sostiene con forza questa infrastruttura che può diventare motore di sviluppo economico, sociale e culturale.

È ottimista sulla realizzazione dell’opera?

Matteo Salvini con Andrea Amata

Sì, l’ottimismo è fondato. Perché si sono espresse volontà politiche importanti in questa direzione. La Provincia, attraverso il Comitato per lo Sviluppo, ha raccolto il consenso unanime di tutti gli attori principali del territorio. Il presidente Francesco Rocca ha definito la TAV un’opera non negoziabile. E l’incontro con il ministro Matteo Salvini, promosso dall’onorevole Nicola Ottaviani, ha rafforzato la convinzione che il Governo sia favorevole.

Quando Provincia, Regione e Governo convergono sullo stesso obiettivo, credo che ci siano tutte le condizioni per portare a casa il risultato. La stazione TAV dove è stata localizzata si inserisce in un sistema infrastrutturale integrato e intermodale che valorizza la nostra posizione geografica e le nostre competenze. Solo superando la stagnazione infrastrutturale possiamo rilanciare il territorio.

Se dovesse indicare tre priorità per il rilancio del frusinate, quali sarebbero?

Primo: l’inclusione delle province del Lazio nella ZES, per evitare la marginalizzazione. Secondo: il rilancio di Stellantis e un ripensamento delle politiche ambientali europee che penalizzano l’industria. Terzo: realizzare infrastrutture strategiche come la TAV e potenziare le infrastrutture locali. Sono tre azioni fondamentali per fermare l’emorragia demografica, creare occupazione e restituire prospettive ai nostri giovani.

Andrea Amata chiede una nuova centralità per le province del Lazio, troppo spesso oscurate dal peso statistico e politico della Capitale. Senza una visione strategica, il rischio è che la provincia resti ai margini dello sviluppo nazionale. Il tempo delle scelte è ora.