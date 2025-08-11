ZES, Stellantis, TAV e Ponte sullo Stretto: la ricetta della Lega per il Lazio

La Lega nel Lazio spinge sul rilancio industriale e infrastrutturale, mettendo al centro le Zone Economiche Speciali come strumento per salvaguardare e attrarre investimenti. Mario Abbruzzese ricorda quanto possano essere strategiche per i dossier Stellantis, Dr Automobiles e la stazione TAV di Ferentino. L'importanza della Cisterna - Valmontone e della Roma - Latina. In arrivo i 380 milioni Anas

Le Zone Economiche Speciali non sono più un concetto astratto ma un’occasione concreta per rilanciare l’economia. Ora che il Lazio è circondato da aree che usufruiranno delle agevolazioni Zes e le sue province rischiano di collassare nella recessione più nera è un’evidenza per chiunque. La Lega sta provando a mettere il problema sotto gli occhi della Presidente del Consiglio.

Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone e deputato della Lega (soprattutto Segretario della Commissione Bilancio a Montecitorio) ha ottenuto un incontro immediato con il ministro per la Coesione Tommaso Foti, mentre Fratelli d’Italia – che qui ha tre deputati – verrà ricevuta solo a settembre.

Le sfide del territorio

Ma le ZES sono solo l’inizio. C’è la sfida Stellantis, con migliaia di posti di lavoro in bilico, c’è il progetto Dr Automobiles che ha appena rilevato lo stabilimento Saxa Gres di Anagni per creare il secondo polo dell’auto nel Lazio ed in Italia, c’è il progetto per una stazione TAV a Ferentino che collegherebbe l’Italia Centrale ai grandi assi nazionali ed europei. Su questo fronte la Lega ha già ottenuto il primo tavolo operativo con Matteo Salvini, aprendo il ragionamento concreto sulla strada d’un cambio di passo logistico e industriale per l’area.

Sono temi che fanno il paio con quello del Ponte sullo Stretto: per il Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio Mario Abbruzzese è il naturale completamento di una rete veloce e moderna. Quelli che oggi sono contro l’opera e dicono che costi troppo “sono gli stessi che negli anni ’60 dicevano le stesse cose contro l’Autostrada del Sole” ricorda.

Il dirigente leghista mette in fila priorità e obiettivi, legando infrastrutture e industria in un’unica strategia per rimettere il Lazio e il Mezzogiorno al centro dello sviluppo nazionale.

ZES: “Occasione storica per il Lazio”

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Zone Economiche Speciali (ZES) e di come queste possano diventare un volano di sviluppo. Cosa rappresentano per il Lazio?

Le ZES sono un’occasione storica per attrarre investimenti e semplificare la burocrazia. I territori delle province di Rieti, Latina e Frosinone non possono più permettersi tempi biblici per un’autorizzazione: chi vuole investire deve trovare un terreno pronto, regole chiare e costi certi. Per le province del Lazio significa poter offrire alle imprese un contesto competitivo, in grado di contrastare la fuga di aziende e creare nuova occupazione. È il momento di mettere da parte i campanilismi e ragionare come un unico sistema industriale regionale.

Sul tema, la politica del territorio è stata assente: la premier altrimenti non avrebbe preso uno svarione simile.

Non la Lega. Ricordo a me stesso che il deputato Nicola Ottaviani già dallo scorso inverno aveva preannunciato un ricorso alla Corte Europea in cui denunciare lo Stato Italiano per l’alterazione del mercato dovuta ad un provvedimento che avvantaggiava tutti ma escludeva proprio tre territori in enorme difficoltà industriale ed economica come la Sabina, il Pontino e la Ciociaria. Anche adesso siamo stati i primi ad intervenire.

La partita Stellantis: “Non possiamo vivere di rendita”

Stellantis è un nodo cruciale per l’economia del Cassinate. Lei ha lanciato più volte l’allarme sulla necessità di una strategia concreta.

L’ingresso operai dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

Stellantis è la più grande realtà industriale del Lazio e una delle più importanti d’Italia. Senza la Zes vorrei sapere quale sarebbe il vantaggio per tenere aperto Cassino Plant quando a meno di un’ora c’è uno stabilimento gemello che è il Vico di Pomigliano d’Arco cioè in piena zona Zes. Non possiamo vivere di rendita. Il rischio di ridimensionamento è reale, lo vediamo nei numeri della produzione e negli annunci di ristrutturazione. Qui la ZES può essere determinante per agganciare la transizione green e attrarre filiere dell’elettrico. Serve una regia politica forte che tenga insieme governo, azienda e sindacati. Senza un piano industriale condiviso, rischiamo di trovarci con uno stabilimento vuoto e un territorio senza alternativa.

C’è però la partita Dr Automobiles.

Che per ora ha comprato un’area ed uno stabilimento. Nulla vieta che lo rivenda ad una società di logistica pareggiando il costo o guadagnandoci qualcosa. Se vogliamo che diventi il nuovo polo dell’Automotive bisogna dargli convenienza.

TAV Ferentino: “Risultato politico della Lega”

Un altro dossier strategico è la stazione TAV ipotizzata a Ferentino. La Lega è stata protagonista nell’ottenere il primo tavolo operativo con il Ministro Salvini.

Matteo Salvini con Mario Abbruzzese e Riccardo Mastrangeli

Sì, ed è un risultato politico importante. Matteo Salvini ha dimostrato che nel momento in cui c’è un progetto serio, il Ministero delle Infrastrutture è pronto ad ascoltare. Una stazione TAV a Ferentino significa collegare direttamente il nostro territorio ai grandi assi nazionali e internazionali. Sarebbe una rivoluzione per l’attrattività delle aree industriali, per il turismo e per i pendolari. La Lega ha portato il tema al centro del dibattito e ora serve che tutte le istituzioni locali facciano squadra.

La Lega è riuscita a ottenere un incontro immediato sia con il ministro Salvini che con il ministro Foti.

È una questione di metodo e di credibilità politica. Noi abbiamo preparato un dossier puntuale, con dati e proposte concrete, e lo abbiamo portato direttamente al Ministero. Il risultato è che il ministro Foti ci ha ricevuti subito. Non è una gara a chi arriva prima, ma un segnale: quando si lavora seriamente e si portano soluzioni, si viene ascoltati . Il territorio non può aspettare i tempi delle agende politiche, ha bisogno di risposte adesso.

Ponte sullo Stretto: “Come l’Autostrada del Sole, accorcerà l’Italia”

Parlando di grandi infrastrutture, il Ponte sullo Stretto divide ancora l’opinione pubblica. Lei è favorevole.

Mario Abbruzzese

Certo che sono favorevole. Gli oppositori dicono che non serve, ma sono gli stessi argomenti che negli anni Sessanta venivano usati contro l’Autostrada del Sole. Dicevano che costava troppo per i pochi benefici che avrebbe portato. Poi abbiamo portato l’autostrada fino al Sud, “accorciando” l’Italia e facendo risparmiare ore di viaggio. Ma oggi quelle ore le perdiamo agli imbarchi. È un paradosso. Il Ponte non è solo un’opera ingegneristica: è un’infrastruttura strategica per la logistica, per l’economia e per l’integrazione reale tra Nord e Sud.

Il ponte sullo stretto è un po’ lontano dal centro Italia che è il suo collegio e che la vede come il primo dei non eletti in Europa. Ha ancora la valigia pronta?

Sto benissimo dove sto e cerco di fare al meglio quello che devo fare in questo momento. Il resto sono scelte del Partito. Per quanto riguarda il Ponte, mi permetto di far notare che vicinissime a noi ci sono l’autostrada Roma – Latina e la Cisterna Valmontone. Qui va evidenziato il lavoro portato avanti dal nostro sottosegretario Claudio Durigon: ormai siamo ad un passo dall’apertura dei cantieri, parliamo di opere strategiche che cambieranno l’assetto dell’intero Lazio.

La galleria Capo di China ad Atina sulla Superstrada Cassino – Atina – Sora

C’è un piano da 380 milioni per la riqualificazione delle Strade Statali in Provincia di Frosinone: Anas sta sviluppando i piani di fabbisogno per la SS 156 “dei Monti Lepini” e la SS 749 “Strada a Scorrimento Veloce Cassino – Sora – Avezzano“. I master plan prevedono investimenti di circa 250 milioni di euro sulla SS 156 e 130 milioni di euro sulla SS 749. Per la SS 156, l’attuazione di un primo lotto da circa 70 milioni di euro è prevista entro il 2025, mentre il resto degli interventi è stimato per il 2027. Per la SS 749, l’avvio di un primo lotto è atteso entro la fine del 2026. Questi vi sembrano sufficientemente vicini?

Quindi la sua visione è che ZES, Stellantis, TAV e Ponte siano parte di un’unica strategia di sviluppo?