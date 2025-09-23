A Frosinone i socialisti giocano d’anticipo in vista delle elezioni comunali del 2027 e sabato lanceranno la civica “Frosinone Aperta” a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. Il primo acquisto è di peso: Armando Papetti, nome storico della sinistra frusinate e consigliere dissidente della lista Marzi. E mentre il partito di Schietroma affila le armi, i dem continuano a decidere di non decidere, avvitati su se stessi nell’attesa snervante del congresso