[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 settembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 settembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
San Pio da Pietrelcina, sacerdote. Pietrelcina, 25 maggio 1887. E’ tra queste coordinate spazio-temporali che inizia la storia di uno dei Santi più amati: padre Pio, al secolo Francesco Forgione. La sua vita, ispirata dall’esempio di San Francesco, ha un riferimento costante: la Croce, la passione di Cristo. (Leggi tutto).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 23 SETTEMBRE 1995
Bus all’amianto, ispezione. Dopo la denuncia degli ambientalisti che avanzano sospetti sulla presenza del pericoloso minerale. Commissione di esperti di Cotral e Usl nel deposito di Tecchiena. Sono 188 autobus costruiti tra il 1958 e il 1972 abbandonati da 15 anni con gravi rischi di inquinamento.
Ospedale Umberto I, 13 ginecologi in rivolta contro la Usl. Per le trasferte forzate ad Anagni. La rotazione è causa di disservizi e rischi per le pazienti.
Denunciati maestri e librai. Testi scolastici, il presidente dei rivenditori si rivolge al magistrato.
Klopman, dopo la crisi l’ora del rilancio. Duecento delegati da tutto il mondo visitano lo stabilimento di Frosinone.
Riaperte le aule di giustizia a Cassino. Ieri mandate a sentenza 14 cause civili compresa una iniziata 18 anni fa. Iniziata la sfida dei giudici agli avvocati in sciopero da 238 giorni. Mentre si allunga la lista dei contrari a proseguire la lotta, vertice in tribunale fra pretore presidente e procuratore.
Crisi del tessile, 1600 posti di lavoro a rischio nel sorano. Gli artigiani lanciano l’allarme. Le 165 imprese sociali corrono il pericolo di essere travolta dal mercato.
Fiuggi capitale del biliardo. Il nuovo palatenda ospiterà i mondiali di biliardo dal 5 all’8 ottobre.
Ceccano, l’ospedale incompiuto. Per salvare la ex clinica nascerà una società mista.