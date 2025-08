[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 1 agosto 2025

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del Ss.mo Redentore. Avvocato precocissimo Alfonso, di nobile famiglia napoletana, a 30 anni lascia tutto per diventare sacerdote. Nel 1732 fonda la Congregazione del Santissimo Redentore e in seguito è eletto vescovo di Sant’Agata dei Goti. Canonizzato nel 1839, nel 1871 Pio XI lo proclama Dottore della Chiesa. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 1 AGOSTO 1995

Sette giorni con la figlia morta. Dramma della follia a Ferentino. La madre non si era accorta del corpo in stato di decomposizione. Ha vegliato il cadavere credendo che la ragazza dormisse. L’allarme è stato dato dai vicini preoccupati per il fetore che proveniva dall’abitazione di Antonietta Ludovici.

Cinema all’aperto, i frusinati scoprono il gusto dell’arena. Il Comune ripeterà l’iniziativa.

Invalido da cinquant’anni senza pensione. A Pontecorvo la sua Odissea inizia nel 1944 quando venne colpito dalle truppe alleate. La posizione di Giovanni Spiridigliozzi sarà vagliata a dicembre dalla corte dei conti.

Rapina col taglierino. Bottino 50 milioni. Ad Alatri colpo alla banca di Roma.

Un esercito di mantenuti. Per colpa della crisi e dell’invecchiamento della popolazione ciascun occupato deve farsi carico di due persone. Allarme dell’Istat: ormai lavora soltanto un ciociaro su tre. Nel giro di tre anni in tutta la provincia sono venute a mancare 33.000 unità produttive.

Pochi soldi e vigili. Isola pedonale cancellata a Fiuggi. Protestano turisti e albergatori.

Crisi risolta, varata la giunta. A Cassino riconfermato solo il vicesindaco Moretti, per il resto tutti i nomi nuovi. Entrano Mauro Cernesi, Claudio Persichino, Crescenzo Paragliola e Giancarlo Pignone.

