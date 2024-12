Le Prime Pagine dei giornali di domenica 1 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 1 dicembre 2024

San Charles de Foucauld. Giovane francese, ricco e aristocratico, rinuncia a tutto per vivere nel deserto algerino, testimone silenzioso di Cristo attraverso la presenza del sacramento dell’Eucaristia e la vicinanza ai fratelli più abbandonati. È stato assassinato nel 1916. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2023

Lo tradisce, dovrà mantenerlo. Relazioni sui social e dal vivo. Dopo la scoperta la donna aveva denunciato il marito, (assolto) e chiesto la separazione in danno: condannata a versare all’ex 100 euro al mese.

Aids aumentano i casi “è importante prevenire“. Nell’ultimo anno 17 nuovi casi, riguardano soprattutto le donne. L’infettivologa Ilaria Uccella: “Test e diagnosi precoce sono fondamentali”.

A processo per l’alcol test, assolto grazie al Covid. Un quarantenne di Anagni rifiutò di seguire i carabinieri in ospedale per gli accertamenti. L’uomo aveva paura di contagiarsi: per il giudice non commise reato.

Stellantis, 850 esuberi nel 2024. Dei 2900 operai quasi 1/3 sono in sovrannumero: prepensionamenti e uscite volontari e, nessuna assunzione. Non va meglio per l’indotto, allarme dei sindacati: “Tiberina ha annunciato la riduzione del lavoro del 40%”.

“A Milano col piglio giusto“. Mister Di Francesco carica i leoni e la tifoseria a 48 ore dalla partita con il Milan allo stadio Meazza. Mazzitelli è tornato in gruppo, problemi per Gelli e Brescianini: si sono allenati a parte. Oggi la valutazione.

