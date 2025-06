Le Prime Pagine dei giornali di domenica 1 giugno 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giustino, filosofo e martire. Il ragionamento umano per comprendere il divino. Molti nella Chiesa sono stati i Santi che hanno imboccato questa strada per cercare di penetrare l’esistenza di Dio: tra i primi, San Giustino, morto martire nel 165 e celebrato il primo giugno di ogni anno. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 1 GIUGNO 1995

Ombre e sospetti sul Pds. Dalla sede della cooperativa partivano consistenti contributi per le federazioni e le feste dell’Unità. Fatture e ricevute proverebbero il coinvolgimento nel crack Valverde. Intanto l’inchiesta della procura continua.

Un macchinista alla corte del presidente della Provincia. E’ l’assessore Oreste Della Posta che ha la laurea in fisica cibernetica e di professione fa il macchinista delle ferrovie. Ora è diventato assessore provinciale ai problemi del lavoro, formazione professionale e pubblica istruzione.

“Falsificati i verbali d’esame“. Concorso magistrale: l’avvocato Avino dice di avere le prove delle manomissioni.

Caso Helcat. Il Prefetto chiede un vertice a Roma. 400 posti a rischio.

Rapinano due banche vicine. È la prima volta che accade in Ciociaria. Presi di mira a Ceccano il San Paolo di Torino e la Banca di Roma. Una gang mette a segno due colpi contemporaneamente. Hanno agito divisi in coppia, una armata di coltello e l’altra di pistole. Bottino di 70 milioni in tutto. Fuga su 2 auto, poi su un furgone.

Quartiere ferrovia in rivolta: dice no al terminal dei bus. A Cassino due progetti contestati. Per realizzare l’impianto abbattuti un bocciodromo ed il dopo lavoro. Presentato un esposto al magistrato contro le decisioni del Comune.

Sora si riempie di rifiuti. Da tre giorni raccolta bloccata dopo il sequestro della discarica. Mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri del NAS, oggi si terrà regolarmente il mercato settimanale. Ambulanti invitati a non sporcare.

Ceprano, decisi ad evitare la morte dell’ospedale. “Attenderemo ancora pochi giorni poi intraprenderemo le iniziative che potremo promuovere. Una situazione di stallo che penalizza ormai da anni l’assistenza sanitaria sul nostro territorio“, lo dice il comitato popolare per la salvaguardia dell’ospedale di Ceprano.

