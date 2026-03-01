Le Prime Pagine dei giornali di domenica 1 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di domenica 1 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Albino, vescovo di Angers. Monaco e abate, nel 529 viene eletto vescovo per acclamazione, nonostante la sua ritrosia. Tra i promotori del terzo Concilio di Orleans, rinnova la Chiesa lottando contro il lassismo dei pastori. Difensore di poveri e prigionieri, usa i fondi diocesani per liberare gli ostaggi dei pirati. (Clicca qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 1 MARZO 1996

Ttroppo pochi per le emergenze. I Vigili del Fuoco lanciano l’allarme: “Non garantiamo i servizi“. Nelle quattro caserme ciociare operano 150 pompieri, ne servirebbero invece almeno altri 40. Il comandante Massimo Siciliano: “Ci salviamo grazie ai volontari“. A Cassino il trasferimento nella nuova sede avverrà entro pochi mesi.

Bimbo nel pozzo, pronto il rapporto per il magistrato. La tragedia sfiorata a San Donato. Il Comune: “Non abbiamo colpa, qualcuno ha scoperchiato quella botola a nostra insaputa“.

Mega parcheggio, il sindaco accusa. Dopo l’abbandono del cantiere Fanelli attacca i vecchi amministratori comunali. Intanto sul bilancio Bracaglia Morante polemizza con la sinistra.

Maria Luisa torna al lavoro. La Usl ha deliberato l’immediata riassunzione della ex falsa invalida. Finisce l’Odissea della prima vittima di invalidopoli. La puericultrice dell’ospedale di Anagni ha avuto giustizia. L’avvocato Pullano: “La mia cliente ha subito una sfrenata caccia alle streghe“.

Stangata del Comune, tasse più salate per combattere la crisi. Cassino. Approvato il Bilancio 1996. In cinque anni le imposte sono aumentate del 60%. Ogni cittadino pagherà in media 460.000 lire.

Cucine degli ospedali, sciopero rientrato. Tregua Sora, Isola e Arpino: la Usl trova una ditta che gestirà il servizio provvisoriamente. I sindacati però temono futuri tagli nel personale.

Il Comune farà rinascere il Giardino dello Sport. Pontecorvo. Il Consiglio vota il bilancio 1996, investimenti ambiziosi.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 1 MARZO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.