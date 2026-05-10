Le Prime Pagine dei giornali di domenica 10 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 10 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 10 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIOBBE. Modello di pazienza e santità, la storia di Giobbe nella Bibbia è metafora del dolore del mondo e prefigurazione del Cristo sofferente. Uomo ricco e felice, infatti, improvvisamente perde tutto, perfino i figli, si ammala, ma sopporta tutto dicendo: “Iahweh dà, Iahweh toglie, sia benedetto Iahweh!”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI 10 MAGGIO 1996

Ucciso per mezzo metro di terra. Un operaio fredda a fucilate in elevatore e ferisce un mandriano. Pignataro Interamna. Tragedia per interessi in contrada Fontanarosa. I protagonisti tutti originari della Campania. Subito dopo l’omicidio l’assassino, Michele Scala di 42 anni e fuggito ed è attivamente ricercato. Gravissimo l’uomo colpito dai pallini all’addome.

Carni locali, una truffa. La Guardia di Finanza setaccia le macellerie. Pure la Adiconsum è scesa in campo a chiedere controlli.

Oggi i funerali di Rocchetta Pagano uccisa dal marito. L’autopsia conferma che una sola è stata la coltellata mortale.

Via libera a 329 nuovi alloggi. Il presidente Corridore: “Entro l’estate le gare. Lavoro per 700 operai“. Raffica di appalti dall’Istituto Autonomo Case Popolari che spenderà 71 miliardi in tutta la Ciociaria. Saranno inoltre ristrutturate altre 540 abitazioni. Il problema della mancanza di aree nei comuni. Proposta una banca dati su Internet contro i ritardi degli enti.

Ambulatori privati, la Cgil contro la Usl: concorrenza sleale. I mali della Sanità nel cassinate.

Magliocchetti cerca alleati, trattative difficili con il polo. Isola del Liri: manovre al via in Comune.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 10 MAGGIO 2026

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