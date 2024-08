Le Prime Pagine dei giornali di domenica 11 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Chiara. L’11 agosto la Chiesa ricorda Santa Chiara di Assisi, vergine del XIII secolo, fondatrice delle Clarisse. Appena diciottenne, nella disapprovazione della famiglia paterna, seguì Francesco abbandonando ogni ricchezza e dedicandosi totalmente alla preghiera. E’ patrona della televisione. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 11 AGOSTO 2022

Morta nel burrone, i dubbi. Un incidente o altro? Il caso della donna andata a raccogliere fiori e precipitata in un burrone. Un foro sul cranio lascia aperta ogni ipotesi, anche se quella principale resta la caduta per decine di metri. In zona nessun segnale di pericolo.

Sensi unici, si cambia: «Più spazio ai pedoni». L’assessore Maria Rosaria Rotondi illustra il nuovo piano del traffico per Frosinone. Altre piste ciclabili, nuovi agenti per la polizia locale e mobilità sostenibile.

Biodigestore, vespaio di polemiche dopo l’ok dalla Conferenza. Intanto la A2A, società che lo dovrà realizzare ad Anagni rassicura: «Sarà un’opportunità e una risorsa preziosa per tutti».

Muore di Covid, chiesti 500 mila euro. La famiglia di una dipendente del comune di Cassino ha avviato l’azione legale per il risarcimento del danno. Nulla di fatto dalla conciliazione: il caso finisce in tribunale, a breve verrà fissata la prima udienza del processo civile.

Frosinone, ultimi ritocchi. Per la difesa si pensa a Czyborra del Genoa, a centrocampo quasi fatta per Lucherini del Palermo. Oggi doppia seduta di allenamento, si avvicina l’esordio in campionato contro il Modena.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 agosto 2024.

Screenshot