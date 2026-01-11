[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 gennaio 2026.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Paolino d’Aquileia. Teologo e musicista, Paolino è originario di Cividale, nell’attuale Friuli. Voluto da Carlo Magno tra i sette saggi che dovevano unificare l’Europa, nel 787 è vescovo di Aquileia e opera per la riforma della Chiesa. Evangelizzatore della Slovenia, partecipa ai concili fino alla morte, nell’802. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 11 GENNAIO 1996

I cantieri pubblici della vergogna. Parcheggi, tribunale e conservatorio incompiuti anche nel 96. Tutte le grandi opere del capoluogo, costate miliardi e mai ultimate, al palo. Il Comune non riesce a sbloccarle.

Avvocati, lo sciopero continuerà ma solo in tribunale. Domani la parola all’assemblea. Dopo 10 mesi di protesta per la carenza di giudici riprende l’attività in pretura.

Sventati quattro grossi colpi. Pieno successo dell’operazione dei carabinieri “festività sicure”. A Tecchiena, Castro dei Volsci, Arce e Aquino uffici postali, banche ed una gioielleria nel mirino dei banditi. In un mese 23 persone arrestate, 37 denunciate per furti e spaccio di droga. Rimpatriati 15 albanesi e rumeni.

Allarme da Fiuggi, 40 milioni di bottiglie invendute. Intervista al presidente dell’Astif. Ciminelli, riconfermato alla presidenza, e ottimista: “Ripresa vicina“.

Alatri, guerra aperta tra il sindaco e Iannarilli. “Il sindaco di Alatri ha dato l’appalto relativo alle buste paga del Comune a sua madre. Ha permesso di vincere altre gare d’appalto a persone del suo giro e ha gestito le cose sempre a suo modo come un circolo chiuso e protetto dai suoi amici“.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 11 GENNAIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.