Le Prime Pagine dei giornali di domenica 11 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antimo, martire sulla via Salaria. Martire delle origini, Sant’Antimo si nasconde in una villa lungo la via Salaria a Roma per aver convertito un sacerdote del dio pagano Silvano e aver distrutto un simulacro di questa divinità. Una volta scoperto, viene arrestato e martirizzato e poi sepolto nell’oratorio in cui era solito pregare. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

La giustizia non abita qui. Nei due tribunali ciociari 20.000 cause aspettano una sentenza. Legali decisi a prolungare lo sciopero. Gli avvocati: “La nostra situazione è tra le più drammatiche d’Italia”. Nel capoluogo tre magistrati onorari si sono dimessi per protesta. Gravissime le carenze di giudici: servono più di sette anni per una causa civile.

In fila per un posto: la rosa dei papabili alla corte di Fanelli. Comune. Le prime indiscrezioni. Alleanza Nazionale, Forza Italia e CCD avrebbero già definito le loro squadre. Affiorano però i primi malumori e in molti scalpitano per non essere esclusi.

Ucciso da una coltellata al cuore. Delitto del Sacro Cuore. La perizia: giordano Ferri morì per un colpo sferrato con forza. Per quell’omicidio, avvenuto il 21 novembre scorso, fu arrestato Daniele Paris, di 22 anni, la cui posizione potrebbe ora aggravarsi.

Arpino, al Certamem di Cicerone in gara 520 studenti di tutta Europa. Nella città di Cicerone tutto è pronto per il Certamen. Da domani e fino a domenica Arpino sarà invasa da 520 studenti latinisti, tutti iscritti all’ultimo anno del liceo, di 14 paesi europei più Gli Stati Uniti.

Elena, la più buona di tutti. Oggi al teatro Nestor del capoluogo sarà consegnato l’ambito riconoscimento delle suore agostiniani. Il premio “Suor Maria spinelli“ a una bimba di 10 anni. Scelta tra le allieve delle scuole della città la ragazzina che frequenta la quarta elementare all’Istituto de Matthias, ha aiutato un’amica di colore.

Il treno superveloce giovedì davanti ai giudici del Tar. I lavori potrebbero essere sospesi. Il ricorso è stato fatto da Salvatore Tucci la cui casa rischia ad essere demolita. I comitati anti Tav chiedono una commissione di indagine.

Varata la nuova giunta a Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Roscioli ha scelto i sei assessori e affidato deleghe operative a sette consiglieri di maggioranza. Le priorità amministrative.

Terminal per bus e treni nella Cassino del 2000, al via la corsa contro il tempo. Arriveranno non prima di giugno al Consiglio comunale di Cassino i progetti che disegneranno un nuovo volto alla città, per prepararla all’appuntamento del Giubileo del 2000.

