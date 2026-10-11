Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 ottobre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 ottobre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIOVANNI XXIII, PAPA. È durato neanche cinque anni, ma il Pontificato di Giovanni XXIII è di quelli che non si dimenticano. Dopo anni di esperienza all’estero e dopo aver attraversato due guerre, nel 1959 il “Papa buono” convoca il Concilio Vaticano II per dare risposte alle sfide della contemporaneità. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2006

Coltello alla gola, donna rapinata. Veroli. Fallisce il colpo a Colleberardi, i malviventi in fuga con 100 euro. La cinquantenne colta da malore. I banditi volevano l’incasso delle Poste, hanno ripiegato su una cliente.

Rifiuti meno cari grazie alle campane colorate. Raccolta differenziata, nel cassinate i Comuni più virtuosi. I sindaci Macera e Del Greco spiegano come ci sono riusciti. Castelunovo Parano è a un passo dalla media europea, Sant’Ambrogio sopra il 22%.

Terreni inquinati? Ispezione negativa, ma è mistero. I sondaggi effettuati ieri pomeriggio per oltre due ore dagli uomini della Guardia Forestale che sono andati in profondità per otto metri per trovare qualche traccia di sostanza materiale inquinante hanno dato esito negativo anche se presso il comando forestale della compagnia di Anagni restano dubbi e preoccupazioni.

Martini-Di Nardo, è la sfida tra i bomber. L’ex canarino, che regalò la B al Frosinone, sabato giocherà contro il suo sostituto.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 11 OTTOBRE 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.