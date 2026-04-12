Le Prime Pagine dei giornali di domenica 12 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe Moscati, medico di Napoli. Medico e apostolo: questa la sintesi perfetta che descrive Giuseppe Moscati, il laico che nella Napoli a cavallo tra ’800 e ’900 si occupa dei malati tutti, senza distinzione, specie dei più poveri. Morto d’infarto nel 1927, viene canonizzato da Giovanni Paolo II esattamente 60 anni dopo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDÌ 12 APRILE 1996

Ex Fornaci, un caso che scotta. Il sindaco chiede l’intervento del magistrato sui ritardi dell’Ufficio Tecnico. Dopo il via libera del Consiglio comunale al progetto da 40 miliardi, improvviso stop dall’ingegnere capo.

Nuovo record negativo per l’occupazione: in 69.000 senza lavoro. Gli allarmanti dati diffusi dalla Uil. A

Assolto l’ex sindaco Gargani. “Il fatto non sussiste“: con l’assoluzione è finito il processo all’ex sindaco di Ferentino Francesco Gargani ed al titolare della Treesse Giovanni Bailonni accusati di abuso d’ufficio, turbativa d’asta e soppressione di atti.

E stavolta è l’arbitro a fare le corna. Relazioni pericolose. È di Veroli ed è stato sorpreso dal marito della donna con cui si era appartato.

“Così farò il parlamentare“. Casinelli: lotta per il lavoro. Tofani: scuola vera. Ferrera: emergenza giovani. Verso le elezioni politiche del 21 aprile, la parola i tre candidati alla camera nel collegio di Sora. I tre concorrenti illustrano i loro programmi per valorizzare la provincia e combattere la crisi economica.

Sindaco fa togliere le insegne pubblicitarie. Misserville fa ricorso. Elezioni. Dopo le proteste dell’ulivo.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 12 APRILE 2026

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