Le Prime Pagine dei giornali di domenica 12 gennaio 2025

Sant’Antonio Maria Pucci, sacerdote. Al secolo Eustachio, per tutti era “il Curatino”. Per 48 anni parroco di Sant’Andrea a Viareggio, don Antonio, grande devoto della Madonna, è un precursore delle forme organizzative dei laici. Morto di polmonite nel 1892, viene canonizzato da Giovanni XXIII nel 1962. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2022

Droga, una serra da 5 milioni, Scoperta dalla polizia nelle campagne di Ceccano. In alcuni locali attigui a un casolare sono state trovate circa 1.400 piante di canapa indiana: arrestato un uomo di 41 anni.

Scuole, nuovo trasloco per sessanta alunni della De Luca: proteste. A settembre erano stati ospitati nella sede della Camera di commercio, ora saranno trasferiti a Madonna della Neve.

Muore dopo essere stato investito, chiesto il processo. La tragedia a febbraio sulla provinciale 64 è costata la vita a Renato Sili, 79 anni. Automobilista accusato di omicidio stradale.

Covid, 1.103 casi ma c’è un nuovo farmaco. Risale la curva dei contagi: il rapporto positivi-tamponi è arrivato al 15,7 per cento. C’è stata un’altra vittima. Ospedali al limite con 80 ricoverati di cui 8 sono in terapia intensiva. Nuova cura destinata solo ai pazienti più fragili.

Torna l’incubo furti ma alcuni ladri sono stati messi in fuga. Rabbia tra la gente delle zone periferiche di Sora e Isola, l’allarme corre anche sui social e c’è chi parla di usare le armi

Frosinone alla prova-verità. I giallazzurri preparano la sfida di sabato in casa della capolista Pisa dove cercheranno di ribaltare il pronostico. In attesa del secondo acquisto per rinforzare la difesa la società è impegnata sul fronte cessioni: Iemmello conteso.

