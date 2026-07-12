Le Prime Pagine dei giornali di domenica 12 luglio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTI ERMAGORA E FORTUNATO, MARTIRI DI AQUILEIA. Ermagora, primo Vescovo di Aquileia, e Fortunato, Diacono. Ermagora, convertito grazie all’opera di san Marco evangelista, il quale, secondo la tradizione, lo condusse a Roma dove san Pietro lo consacrò vescovo di Aquileia. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 12 LUGLIO 1996
Sequestrate 300 piante di droga. La più grande piantagione di canapa indiana mai scoperta in Ciociaria. A Guarcino dopo la cattura da parte dei carabinieri di quattro persone con il ferimento del proprietario del campo. Ricoverato con 20 giorni di prognosi, l’uomo raggiunto da un colpo di pistola alla coscia sinistra esploso dei militari durante il blitz.
Mancano scuole e soldi per le strutture. S.O.S. dall’assessore provinciale Oreste della Posta. In difficoltà. In alcuni istituti delle superiori, forse a settembre i doppi turni.
Atti di libidine, in manette guardia giurata. L’uomo è accusato di avere molestato una studentessa di 17 anni, figlia di un suo amico.
Alta velocità, espropri beffa. Secondo l’intesa Regione-TAV molti rischiano di vivere accanto ai supertreni. Scoppia il caso delle misurazioni dei 30 metri dalla linea per avere gli indennizzi. Interviene il prefetto. Il consigliere regionale Francesco De Angelis del PDS scandalizzato: “Occorre rivedere subito gli accordi con le società costruttrici“.
Edilizia in ginocchio e 1000 disoccupati. “Riaprite i cantieri”. A Cassino appello dei sindacati. Bloccate opere cantierabili per 127 miliardi.
“Rivedere l’elenco degli scrutatori“. A Sora l’ex sindaco Enzo Di Stefano rivolge un appello al prefetto in vista delle elezioni.
Minacciò l’amante con un coltello, condannato a quattro mesi dal tribunale. È accaduto nel capoluogo.
Parcheggi, scontro in comune a Isola del Liri. Il nuovo piano di viabilità varato dall’amministrazione comunale di Isola del Liri continua ad alimentare polemiche.