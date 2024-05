Le Prime Pagine dei giornali di domenica 12 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Germano, patriarca di Costantinopoli . Da semplice chierico a patriarca, Germano a Costantinopoli si fa alcuni nemici, specie per il ritiro dell’appoggio all’eresia monotelita e per la strenua lotta all’iconoclastia. Stimato invece da Papa Gregorio II per la sua difesa dell’ortodossia, muore a Platanion nel 732 all’età di 98 anni. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 12 MAGGIO 1994

Treno superveloce in Ciociaria / La camorra in agguato. Rappresentanti dei lavoratori e imprenditori chiedono trasparenza nei subappalti per evitare facili infiltrazioni: finora nessuna ditta locale è stata interessata all’opera. Lavori per l’Alta velocità, il sindacato lancia l’allarme. L’ex senatore Picano ha sollecitato il presidente dell’Amministrazione provinciale a convocare al più presto un vertice. In gioco oltre duemila posti di lavoro per un’opera che costerà più di 5.000 miliardi. La ferrovia sarà ultimata entro il 1999.

FROSINONE / Non fecero demolire case abusive. Il pm: «Processateli». Coinvolti tre ex assessori e quattro tecnici. Richiesta di rinvio a giudizio per omissione a carico degli ex responsabili dell’Urbanistica Umberto Grande, Mastronardi e Melita nonché per l’ingegner Guglielmi, De Bernardis, Natale e Grieco.

«Dalla scuola nessun aiuto». Severi giudizi degli studenti impegnati nel tema-concorso promosso dalla Federlazio. Gli alunni: «Non siamo preparati al mondo del lavoro». Ottocento ragazzi di 30 istituti superiori della Ciociaria si sono impegnati nello svolgimento di un elaborato. Obiettivo, capire in che modo la scuola introduce i giovani nella realtà produttiva locale.

FIUGGI / Celani primo candidato a sindaco. Lista fatta a sinistra, ancora incertezza a destra. Nel Polo moderato non è esclusa una rottura all’ultimo momento: in lizza sono Pino Martufi e Massimo Terrinoni.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 maggio 2024.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot