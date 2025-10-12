Le Prime Pagine dei giornali di domenica 12 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 ottobre 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 12 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Carlo Acutis – Un adolescente che voleva vivere da “originale” e non da “fotocopia”. E così è stata la breve e luminosa parabola di Carlo Acutis, il millennial scomparso nel 2006 a 15 anni, che ha bruciato le tappe della santità con una vita capace di testimoniare il Vangelo fin dall’infanzia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 12 OTTOBRE 1995

Sprechi alla Usl, primi indagati. I gravi reati ipotizzati dal magistrato: dalla corruzione al peculato, dalla truffa all’abuso d’ufficio. Cinque avvisi per funzionari e rappresentanti farmaceutici. “Ho la coscienza apposto non mi preoccupo“: la reazione del direttore generale.

Litri di nafta in due fiumi, allarme dei sindaci. Inquinamento. “La situazione è gravissima, siamo di fronte ad un disastro ecologico“. L’allarme è stato lanciato l’altra sera negli uffici del servizio igiene ambientale della ex Usl di Cassino.

Nuove facoltà a Cassino. Il rettore dell’Università ha presentato il programma dell’anno accademico, iscritti in aumento. Dal prossimo anno anche Giurisprudenza e Ingegneria Civile. Il responsabile dell’ateneo ha polemizzato con il sindaco del capoluogo per la mancata risposta sul parco tecnologico.

La Fiuggi per Fiuggi brucia i tempi e presenta la lista. Celani ricandidato a Sindaco. Sinistra divisa: Rifondazione e Partito Repubblicano uniti per battere gli ex alleati.

Provocazioni e minacce alle vigilesse di ferro. Il comandante: “La popolazione ci è ostile perché non ha mai rispettato le leggi“. Castelliri. Divise e contestate.

Pretura, nuova sede ma manca il personale. Sora. Più di 1000 le cause pendenti

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 12 OTTOBRE 2025