Le Prime Pagine dei giornali di domenica 13 luglio 2025

La retromarcia del Tar sul caso Mad: bloccate per errore tutte le attività della discarica di Roccasecca, compresi i sistemi di sicurezza ambientale. I giudici chiariscono: nessuna urgenza, nessun nuovo scavo in corso. Il V Invaso era già scavato. Ora l’AIA torna pienamente in vigore. Prossima udienza fissata per il 10 settembre.